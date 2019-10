Nær kjempebom i «Skal vi danse»: - Det gikk et gisp gjennom publikum

Det gikk veldig galt da Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand skulle danse på lørdagens «Skal vi danse».

Saken oppdateres!

Midt under dansen deres til sangen «This Is Me», skulle Jørgine og Jørgen Nilsen prøve på et akrobatisk stunt.

Men plutselig så det ut som «Funkygine» holdt på å dette rett i bakken idet hun hang opp ned.

- Det gikk et gisp gjennom publikum, sa programleder Anders Hoff i intervjuet med duoen etter at dansen var over.

Innrømmer glipp

Jørgen selv var usikker på nøyaktig hva som skjedde.

AKROBATISK: Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen under lørdagens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli (TV 2)

- Ja, kanskje. Hun hang litt dårlig på nakken, svarte proffdansen på spørsmål om man mistet Jørgine.

«Funkygine» selv var tydelig oppgitt over at glippen skjedde.

- Det har aldri skjedd før, så det er strålende at det skjer nå, sa hun lett ironisk og med et smil.

- Veldig farlig

Til tross for nesten-ulykken kom Jørgen og Jørgine fra det med skinnet i behold, og de to fikk også gode kritikker av dommerne.

Dommer Merete Lingjærde påpekte likevel faren med «Funkygines» vanligvis eksplosive danser.

- Det som er veldig farlig med eksplosivitet, er at man kan være så eksplosiv at man mister finessen i det. Og du kastet deg selv også ut av fokuset noen steder fordi du brukte for mye kraft - det er en hårfin balanse, sa hun.

Lingjærde ga også ros og mente det var et «veldig tøft valg».

To ganger full score

Blant de andre som utmerket seg, var svømmeren Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya, med dansen til sangen «Unsteady».

Duoen mottok en full score, med fire tiere, av dommerpanelet.

- Jeg fikk gåsehud for første gang. Du har hatt en så utrolig utvikling. Jeg er mektig imponert, råbra, mente Egor Filipenko.

Det var tredje uka på rad Hetland sanket inn enn full score på 40 poeng.

FIKK FRYSNINGER: Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danset så bra at dommer Egor Filipenko fikk frysninger. Foto: Espen Solli (TV 2)

IMPONERTE: Victor Sotberg og Rikke Lund fikk full score i lørdagens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli (TV 2)

Fire titall fikk også Victor Sotberg og Rikke Lund med dansen til «Du ga mæ viljestyrke» av Kristian Kristensen.

- Du leverer igjen altså, Victor!, sa Lingjærde da dansen var over og la til:

- Det føyer seg inn i perler servert av deg på sølvfat, uke etter uke.