NAF: Når snøen laver ned er det én ting du bør ha i bilen

Kost og isskrape har de fleste i bilen. Men når snøen laver ned, er det én ting til det lønner seg å ha liggende i bagasjerommet.

Vi er mange som har kommet ut til bilen en morgen etter kraftig snøfall, og opplevd at bilen ikke bare er nedsnødd men også pakket tett inn av snø fra brøytebilen.

Når snøen laver ned er det spesielt én ting du bør ha i bilen, anbefaler NAF.

- Da er det gull å ha en liten spade tilgjengelig i bilen. Når man har kostet bilen fri for snø, får man spadd vekk nok snø til å komme seg avgårde, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Fort gjort å stå fast i snø

På tampen av januar snør det kraftig over store deler av Norge. Uten hjelpemidler er det fort gjort å stå helt fast i store snømengder.

Når det kommer så mye snø på kort tid rekker ikke brøytemannskapene rundt raskt nok. Kjører man seg fast er gode råd dyre om man ikke har hjelpemidler i bilen, skriver NAF i en melding.

HAR GODE RÅD: Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Kjetting eller det som kalles autosokk regnes som det beste når bakken er bratt og veien er glatt. Disse hjelpemidlene kan være plundrete å få montert på dekkene om man ikke hart gjort det noen ganger før.

Å fikle med kjetting som ikke vil på i ti minusgrader uten hansker og med ungene hylende i bilen, er ingen forunt.

- Det enkleste hjelpemiddelet er «kjetting på boks» som man sprayer på hjulene. I mange tilfeller holder dette klisteret for å komme seg løs, mener Nils Sødal.

- Men det aller beste er altså kjetting eller autosokk, fortsetter han.

Dette må du sjekke i kulda: Batteriet, spylervæske og frostvæske

NAF og Sødal har tidligere vært ute og bedt folk om sjekke særlig batteriet på bilen når kulda setter inn.

Eller aller helst før.

- Når det er meldt skikkelig kulde, er det lurt å ta en vedlikeholdslading av batteriet. Det er enkelt å lade opp batteriet over natten, og du unngår starttrøbbel midt i hverdagsstresset, sier Sødal,

Han understreker at dette gjelder om bilen går på bensin, diesel eller strøm. Elbiler har også et startbatteri som kan tappes for strøm, fortsetter han.

MÅ HA STRØM: Det er enkelt å lade opp batteriet over natten, og du unngår starttrøbbel midt i hverdagsstresset.

Det er også viktig å sjekke spylervæsken du har fylt på bilen er beregnet på kulden. Hvis ikke, eller om du er i tvil, kan du kjøpe konsentrat og blande selv.

Enda viktigere, i alle fall sett i forhold til kostnadene om det først går galt, er å sikre riktig innblanding av frostvæske.

Riktig innblanding av frostvæske i kjølevannet er viktig for å unngå skader på motoren. Har du for lav innblanding av frostvæske kan det føre til at radiatoren fryser og sprekker. Enda verre er det om hele motorblokken sprekker, advarer NAF.

- Du kan få målt frysepunktet til kjølevannet på en bensinstasjon, verksted eller på et av våre sentre, sier Sødal.

- Korrekt innblanding av frostvæske står alltid i bilens instruksjonsbok eller på emballasjen til frostvæsken, fortsetter han.