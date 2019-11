NAF roper varsku – har du sjekket dette tallet?

Altfor mange kjører rundt på gamle dekk. Men dette er veldig enkelt å sjekke.

Vinteren er i gang over store deler av landet. Det betyr for mange av oss krevende kjøreforhold – og at det er ekstra viktig å være skodd etter forholdene.

Men hvordan står det egentlig til på dekkfronten hos norske bilister. Ikke så veldig bra, skal vi tro en ny undersøkelse.

For mange kjører nemlig med gamle dekk eller sjekker ikke dekkene godt nok før de legger ut på vinterveiene.

– Mange vet ikke hvilken risiko de tar, og andelen som kjører på mer enn seks år gamle dekk er urovekkende høy, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Har ikke sjekket

En landsrepresentativ undersøkelse utført av InFact på vegne av NAF, viser at mange ikke sjekker alderen og tilstanden på dekkene de setter på:

6,5 prosent vet ikke hvor gamle vinterdekk de kjører på

8,2 prosent kjører på mer enn seks år gamle dekk.

Hele 28 prosent har ikke sjekket mønsterdybden på dekkene før årets vinter.

Derfor er denne bokstaven så viktig

Vinter betyr krevende kjøreforhold mange steder i landet. Da gjelder det å være godt skodd. Foto: Tesla

11 av 100 dødsulykker

– Det er bekymringsfullt at så mange svarer at de ikke vet hvor gamle dekkene er, eller oppgir å slurve med å sjekke mønsterdybde. I verste fall kan det føre til ulykker med alvorlig utfall, sier Ryste.

Statens vegvesens egne analyser av dødsulykker i veitrafikken viser at dårlige dekk eller hjul er den faktoren som oftest går igjen når det gjelder tekniske feil og mangler som har medvirket til ulykker. I 2018 var feil på dekk/hjul medvirkende årsak til utfallet i 11 av de 100 dødsulykkene på norske veier.

Enten du setter bort jobben eller skifter dekk selv. Det er viktig å vite både hvor slitt dekkene er, og hvor gamle de er. På sommerdekk er kravet til mønsterdybde minst 1,6 mm, men NAF anbefaler minimum 3 mm. På vinterdekk er kravet 3 mm, men NAF anbefaler minimum 4 mm på biler under 3.500 kilo. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Fire håndflater mot veien

Vinterdekk skal ha myk gummiblanding, men med årene hardner gummien til. Da vil de gi dårligere veigrep, selv om mønsterdybden er god.

Hvor mange sesonger vinterdekkene holder vil bli påvirket ikke bare av hvor mye de er brukt, men også hvordan de er lagret og alderen.

– Det er veldig viktig å sørge for at dekkene du har på bilen er gode. Dekkene er fire håndflater som er den eneste kontakten bilen har med bakken. Så gode dekk er en billig livsforsikring, rett og slett, avslutter Camilla Ryste.

Disse dekkene kan gi deg seriøse problemer på bilferien

DATOSTEMPEL: Dette tallet avslører hvor gammelt dekket er. I dette tilfellet er dekke produsert i uke 13 i 2017.

Slik finner du ut hvor gammelt dekket er

Er du usikker på hvor gamle dekkene dine er? Det kan særlig være aktuelt hvis man har kjøpt en bruktbil med noen år på hjulene, der man selv ikke kjenner historikken hundre prosent.

Alle dekk har «datostempel». Du finner det hvis du leter litt på dekksiden. Koden du skal lete etter består av fire tall. Som du ser på bildet over, har det dekket koden 1317, tallene står inne i en ring. Det betyr at dette dekket er produsert i uke 13 i 2017.

Gummien blir hardere med årene, dermed får også dekkene dårligere egenskaper. Og det kan få alvorlige konsekvenser hvis uhellet er ute.

Vet du hva TPMS står for? Det bør du!

Hvor gamle er vinterdekkene?

Mindre enn 3 år: 67,1 prosent

3-5 år: 18,2 prosent

6-10 år: 6,6 prosent

Mer enn 10 år: 1,6 prosent

Vet ikke: 6,5 prosent

Kilde: InFact/NAF

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.