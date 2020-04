NAFs elbil-undersøkelse gir overraske resultat: – Kan bli en utfordring for myndighetene

Flere har blitt negative til å kjøpe elbil. Kvinner er mer positive enn menn.

Salget av elbiler her i Norge har vært høyt lenge og i år er det ventet at biltypen for første gang vil stå for mer enn 50 prosent av det totale bilsalget.

Likevel viser en ny, landsrepresentativ undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF, at det ikke er flere som oppgir at de vil velge elbil neste gang de kjøper bil, enn det var på samme tid i fjor. Snarere tvert imot.

29 prosent oppgir at de ikke skal ha elbil. Det er omtrent som i fjor, men bak disse tallene viser det seg at den andelen som er aller mest negative til å skaffe seg elbil har økt fra 12 prosent i 2019 – til 22 prosent i 2020.

Slik blir det seks ganger dyrere å kjøre elbil – enn dieselbil

Elektriske Audi e-tron er så langt i år Norges mest solgte bil.

Kvinner mest positive

– Dette kan bli en utfordring for myndighetene, som har vedtatt et mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. De siste bilkjøperne kan bli vanskelige å nå, spår Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Undersøkelsen avdekker av hver tredje vil ha elbil neste gang de skal kjøpe bil. Kvinner er mer positive til elbil enn menn.

– Andelen som skal ha elbil som sin neste bil holder seg på 35 prosent. Det er overraskende at ikke flere svarer bekreftende i år, sier Sødal i en pressemelding.

Samtidig er rundt en tredjedel likegyldige eller i tvil om elbil. Sødal tror myndighetene nå må gjøre to ting om de ønsker å få flere til å velge elektrisk:

Her er det skikkelig priskutt på elbil

Trenger flere ladere

– Det ene er å ikke kutte i avgiftsfordelene for elbiler for tidlig. Elbiler har hverken moms eller engangsavgift. Mange av de som skaffet seg elbil først er de med god råd. Å innføre 25 prosent moms på elbil vil gjøre at de som vurderer elbil nå vil få en ekstraregning som andre ikke har fått, sier han.

– Det andre er å få opp en ladeinfrastruktur som står i sammenheng med bilparken. Vi har sett at elbilparken vokser raskere enn det ladeinfrastrukturen gjør, både i antall ladere og i hvor sterke de er. Mange av de nye bilene kan lade på høy effekt, sier Sødal – og understreker:

Mange opplever ladekø og ladere som ikke virker. Derfor trenger vi både flere og sterkere hurtigladere.

NAF: Stor mangel på en av Norges mest solgte biler

Antall nye elbiler vokser raskere enn utbyggingen av ladeinfrastrukturen. Derfor tar mange til orde for at nye støtteordninger må på plass her.

Lader når du stopper

En snarvei til effektiv lading kan være at Norge får flere destinasjonsladere. Dette er ladere som står klare når du kommer til en butikk, gatekjøkken, hotell eller campingplass.

– Filosofien er at du lader når du stopper, framfor å stoppe for å lade, sier Nils Sødal.

NAF har derfor bedt myndighetene om å utvide den lovede støtteordning for ladere i borettslag og parkeringsanlegg til å også inkludere destinasjonsladere.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.