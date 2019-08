Naima og Richard sjekker inn som ekser, i dag er de kjærester: - Jeg gruer meg til å se han med andre jenter på TV

Det ble litt mer utfordrende for Naima Maresse å se kjæresten, Richard Liedholm, på «Ex on the Beach» enn hun hadde forberedt seg på.

På premierefesten til årets sesong av «Ex on the Beach» kunne Richard Liedholm (33) avsløre at det har oppstått romantikk mellom han og Naima Maresse (21) etter at de kom hjem fra innspillingen.

I dagens episode sjekker Maresse inn på den skandaleombruste villaen, som en av eksene til Richard Liedholm. De to hadde et forhold for noen år siden, som viste seg å ikke fungere den gang.

De to fikk ikke en spesielt romantisk start inne på villaen. Etter et kanskje noe ubekvemt møte, fikk Naima nemlig en innføring i hvor mange Liedholm allerede har rukket å ligge med siden innspillingen startet.

Men da de kom hjem fra Mauritius, fant de likevel tonen.

- Inne på villaen gikk det ikke så veldig bra med oss. Vi prøvde i starten, men så fant jeg ut at jeg ikke orket det likevel. Men så fant vi tonen veldig da vi kom hjem igjen, fortalte Liedholm til Nettavisen under premierefesten.

Kom som en overraskelse

Ifølge Liedholm oppsto de romantiske følelsene etter han og Maresse møttes for å snakke ut om ting som har skjedd mellom dem.

- Vi har naturlig en veldig god kjemi, men så fant vi litt mer ut av ting. Jeg så egenskaper ved henne som jeg ikke hadde sett før, og etter et par måneder fant vi vel bare ut at vi er ment for hverandre, fortalte Liedholm videre.

I litt over tre måneder har han og Neima holdt sammen, og på den tiden har forholdet utviklet seg raskt.

Er sammen hele tiden

Selv om duoen ikke har blitt offisielt samboere enda, kunne de avsløre at de ikke er så langt unna.

- Hun har fått to skuffer i skapet hos meg, så vi er vel nesten der, fortalte Liedholm og lo.

- Jeg kommer inn med en koffert annenhver måned, så jeg sniker meg innpå, lo Maresse.

Til tross for at de to turtelduene er stormforelsket i dag, var ikke stemningen helt slik under oppholdet på villaen. Der var de nemlig med alle andre enn hverandre, kunne duoen røpe.

Det er ikke ideelt å se alt dette på TV i etterkant. Se hvordan kjæresteparet takler å se de ville scenene fra «Ex on the Beach» øverst i saken.