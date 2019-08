Når ungdom får stille spørsmål helt anonymt, er det dette de lurer på

- Det går ikke én dag uten at vi får spørsmål fra unge jenter om dette, sier helsesykepleier Anne Bentzrød i Ung.no.

Voksne har i all tid bekymret seg for ungdomsgenerasjonen - ofte unødig.

Ønsker man imidlertid et innblikk i hva ungdommen er opptatt av, tenker på og bekymrer seg for, anbefales en titt innom Ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.

Hver dag får fagpanelet inn rundt 200 spørsmål fra barn og unge, om alt fra sex til førerkort og skolehverdag.

På oppdrag fra Bufdir, har SINTEF gått gjennom nesten 300.000 spørsmål skrevet uoppfordret fra ungdom på ung.no. Rapporten er omtalt av Gemini.

- Flere spørsmål om kropp, trening og kosthold

Følgende tema går igjen:

Psykisk helse

Sex

Forelskelse

Negative relasjoner til venner og foreldre

Valg av utdanning

Regler og rettigheter

Stress og frustrasjon tilknyttet skole

Altså: Alle de temaene man selv husker at man var opptatt av som ung.

Men har noe endret seg? Er ungdommen opptatt av andre ting i dag enn for 20-30 år siden?

- Både ja og nei, svarer helsesykepleier Anne Bentzrød.

Hun har jobbet i Ung.no siden 2005, og har svart på tusenvis av spørsmål fra ungdom.

- Jeg ser en økning i antall spørsmål som går på kroppsbilde og selvfølelse. Mange stiller detaljerte spørsmål om trening og kosthold, spesielt reagerer jeg på de som kommer fra svært unge jenter og gutter, sier Bentzrød til Nettavisen.

- Avslører mangel på basiskunnskap

Over en tredjedel av spørsmålene tilhører kategorien «kropp, helse og identitet» - og 62,6 prosent av spørsmålene kommer fra jenter, hovedsakelig den yngste aldersgruppen, nemlig 13-16 år.

Det de typisk lurer på, er ting innenfor psykisk helse, vekt, sex og prevensjon, samt kjønnsspesifikke spørsmål.

– De eldste jentene er opptatt av prevensjon mens de yngste spurte om vekt, mat og spising. De yngste guttene hadde spørsmål om penis, mens gutter i alle aldre var opptatt av lover og lovbrudd i trafikken, sier studieleder og SINTEF-forsker Eva Lassemo til Gemini.

Bentzrød sitter i stor grad med samme inntrykk, uten å kunne være like spesifikk.

Helsesykepleieren bekrefter at det er mye kroppsfokus blant jentene, og at de for tiden er spesielt interessert i hvordan de får fin rumpe.

- Men det går heller aldri en dag uten at vi får spørsmål om graviditet, og her avslører vi mangel på basiskunnskap. Jentene spør om det er mulig å bli gravid uten å ha hatt sex fordi de ikke har fått mensen, eller om man kan bli gravid uten penetrering, sier hun, og legger til:

- Når det kommer til sex, kommer spørsmålene fra stadig yngre jenter. Debutalderen har ikke gått ned, men jeg synes alderen på de som spør om sex, ser ut til å ha sunket litt.

Guttene, derimot, har litt andre spørsmål:

- Guttene er også usikre på kroppen sin, og da handler det ofte om penis. Kommer den til å vokse? Hvor stor er det vanlig at den er? Men de kommer også med spørsmål om høyde, trening og muskler. Ofte ønsker de å vite hvor fort de kan forvente effekt av styrketrening.

HELSESYKEPLEIER: Anne Bentzrød jobber på Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås og for Ung.no. Foto: Tine Poppe/Bufdir

Tror gutta leser uten å spørre

Generelt sett er det langt flere jenter enn gutter som henvender seg til Ung.no. 72 prosent av spørsmålene ble stilt av jenter.

- Har guttene færre problemer enn jentene eller tør de bare ikke spørre?

- Vi tror at gutta finner informasjon på andre måter. I tillegg lever guttene i en mer beskyttet verden litt lenger enn det jentene gjør, men vi ser jo at de tar etter. Hvis jentene har stilt mange spørsmål rundt et tema, kommer guttene etter - det tar bare ikke like mye av, sier Bentzrød.

Men når gutta først henvender seg med bekymringer og spørsmål, da blir de tatt på alvor med én gang.

- Når gutter snakker om psykisk helse, er det ofte større alvor. Da får vi ofte en større bekymring, og svarer raskt.

Totalt har Ung.no over 70.000 brukere hver dag. Det er altså veldig mange som er inne på siden uten å sende inn spørsmål selv.

- Før internett kjøpte jentene ukeblad for å lese om slike tema. Guttene smugleste disse bladene. Litt sånn er det nok nå også. Vi mistenker at flere gutter er innom for å lese, de bare stiller ikke spørsmål i like stor grad, avslutter helsesykepleieren.