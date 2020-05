Narkodømt, fortlatt av kona og 58 kg lettere. Nå er reality-profilen åpen for å finne kjærligheten igjen

Jorge Nora er en fri mann etter drøye to år bak murene.

Hva skjer hvis man bare har 90 dager på seg til å gifte seg før man blir deportert?

Det tar realityserien «90 day Fiancé» for seg, der internasjonale par forsøker å overkomme kulturelle barrierer og familiedrama i håp om at ekte kjærlighet vil oppstå - og at de vil ende opp som rette ektefolk.

Jorge Nava (31) fra Riverside i California er en av dem tv-seerne har blitt bedre kjent med gjennom tv-serien. I 2016 kom hans fremtidige kone, russiske Anfisa Arkhipchenko (24), til USA for første gang.

Duoen hadde møttes på Facebook, og etter flere opphetede krangler og mye frem og tilbake endte de faktisk opp med å gifte seg - til tross for at Navas familie var i tvil om Arkhipchenkos motiv.

Selv innrømmet hun at hun var sammen med Nava for pengene hans - og forsvarte det med at hun mente han bare var interessert i utseendet hennes.

I dag er de fremdeles gift - men kun på papiret. Det har nemlig skjedd svært mye i livene til de mye omtalte realityprofilene de siste årene.

Spesielt Nava har fått kjenne på flere nedturer siden tv-debuten i 2016.

Tatt med 132 kilo narkotika

Jorge Nava slapp nylig ut av fengsel, der han har sonet en narkotikadom på to og et halvt år.

I utgangspunktet skulle han ikke bli en fri mann før i august, men han slapp ut tidligere på bakgrunn av god oppførsel og av hensyn til frykten for koronasmitte.

Det var i februar i 2018 at Nova ble stoppet av politiet med over 132 kilo marihuana i bilen. Han ble arrestert på stedet, og fikk en dom på to og et halvt år i fengsel.

Overfor TMZ fortalte 31-åringen den gang at han risikerte opp til 24 år i fengsel, men at straffen ble redusert etter at advokaten klarte å få tiltalen droppet mot at Nova mot at han erkjente straffskyld for lovbrudd i Arizona.

Nava har også tidligere vært i konflikt med loven, og erkjent seg skyldig i narkotikahandel.

Kun gift på papiret

Fengselsoppholdet har påvirket Navas liv på flere måter.

Mens han fortsatt satt inne fortalte han ifølge Entertainment Tonight at det var ensomt og kjedelig å være innesperret til enhver tid, og at hans jobb stort sett gikk i å desinfisere alt med tanke på å hindre spredning av koronaviruset.

Samtidig kunne han dele en oppdatering om ekteskapet til sin russiske kone, som mer eller mindre er over. Duoen er fremdeles lovlig gift, men ikke lenger et par.

– Rundt to måneder etter at jeg havnet i fengsel, fortalte hun meg at hun ikke ville være med meg lenger. Hun skulle ønske jeg fikk tolv år, og ville bare bli kvitt meg. Jeg prøvde å få det til å funke, fortalte han i en gjenforeningsepisode av realityserien som først gjorde ham kjent.

Arkhipchenko har på sin side ikke uttalt seg om bruddet, men ifølge Reality TV World introduserte hun en ny mann for følgerne sine tidligere i år. Den gang delte hun et bilde med sin nye flamme, som siden er blitt slettet.

Gikk ned 58 kilo

Nava har som følge av løslatelsen tatt til sosiale medier for å feire. Der har han delt en bildeserie av seg selv, der flere har bitt seg merke i en kraftig vektnedgang.

Ifølge Entertainment Tonight har Nava gått ned 58 kilo de siste to årene, og i kommentarfeltet renner det inn med komplimenter og lykkeønskninger.

Blant annet er det flere som håper Arkhipchenko «innser hva hun har mistet» nå som han er ute.

– Vedder på at eksen din vil ha deg tilbake nå, lyder en av kommentarene, mens andre ber ham signere skilsmissepapirene og finne kjærligheten et annet sted.

Selv er 31-åringen åpen for å finne kjærligheten på ny - tross en humpete opplevelse i sitt første ekteskap. I gjenforeningsepisoden sa han imidlertid at det å få seg kjæreste ikke er på toppen av prioriteringslista.

– Nå må jeg få livet mitt på stell og sørge for at jeg er et like bra menneske som jeg var, før jeg kan gi noen andre noe, fortalte han.