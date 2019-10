NASA-sjef med oppsiktsvekkende uttalelser om utenomjordisk liv

NASA-topp hevder organisasjonen er nære ved å gjøre «revolusjonerende» funn på Mars, men frykter at jorden ikke er klare for oppdagelsen.

Video: I 2021 skal NASA for alvor begynne å lete etter liv på Mars. En ny rover forlater jorden i 2020, med blant annet et helikopter om bord. Se videoen i toppen av artikkelen.

Sjef for planetarisk vitenskap i NASA, Jim Green, sier i et oppsiktsvekkende intervju med den britiske avisen The Telegraph at den amerikanske romorganisasjonen er nære ved kunngjøringer om å finne liv andre steder i rommet – men at menneskeheten kanskje ikke er klare for det.

– Det vil være revolusjonerende. Som da Kopernikus sa «Nei, vi går rundt solen». Fullstendig revolusjonerende. Det kommer til skape en helt ny måte å tenke på. Jeg tror ikke vi er klare for resultatet. Vi er ikke klare, sier Green til avisen.

Les også: NASA skal reise til asteroide med ufattelige verdier

MARS: Dette bildet viser den tynne atmosfæren på Mars i dag. For tre–fire milliarder år siden tror forskere at planeten både var varm og våt nok til å ha flytende vann. Foto: NASA

Astronomen Kopernikus snudde som kjent opp–ned på verdensbildet vårt da han i 1543 hevdet at det er jorden som går rundt solen og ikke omvendt. Oppdagelsen førte til at vi gikk fra et geosentrisk verdensbilde til dagens heliosentriske verdensbilde, og la grunnlaget for moderne astronomi.

Green sier at han er bekymret fordi NASA er nære ved å finne liv, men lurer på hva som vil skje etterpå og at et slikt funn skaper et helt nytt sett med vitenskapelige spørsmål.

– Er det liv som oss? Hvordan er vi forbundet? Kan livet bevege seg fra planet til planet, eller har vi en gnist og akkurat det rette miljøet, og den gnisten genererer liv – som oss eller ikke som oss – basert på det kjemiske miljøet det er i?

Les også: Døde etter 15 år på Mars: Dette var NASA-robotens siste beskjed til forskerne

Jim Green er sjef for planetarisk vitenskap i NASA. Foto: Bill Ingalls (NASA / NTB Scanpix)

I 2016 annonserte NASA at de to roverne på Mars, Curiosity og Opportunity, skulle begynne å lete tegn på tidligere liv på planeten. Opportunity ble siden ødelagt, mens Curiosity fremdeles er i drift etter mer enn syv år på planeten.

I 2020 sender NASA en ny rover til Mars. Håpet er en vellykket jakt på utenomjordisk liv.

Talsmann Allard Beutel sier i en kommentar til Fox News at NASA er spent på både oppdraget til Mars og til andre steder hvor det kan være liv.

– En nøkkelkomponent i NASAs arbeid er å lete etter byggesteinene for liv og tegn på liv andre steder, og vi er opprømte over de vitenskapelige funnene rovere på Mars har gjort og kommer til å gjøre, og er spente på framtidige oppdrag til Europa, Titan og andre steder, opplyser Beutel, og fortsetter:

– Å finne liv andre steder vil være en begivenhet som endrer vår sivilisasjon. Som med alle funn, ville NASA arbeide for å bekrefte og dele verifisert informasjon med verden så snart som mulig.

Les også: Astronom stikker hull i «den største oppdagelsen i menneskehetens historie»

I november 2018 annonserte NASA at de har valgt Jezero-krateret som landingsplass for Mars 2020-roveren. Roveren skal etter planen være fremme på den rød planeten i februar 2021.

Krateret befinner seg litt nord for Mars' ekvator, og omtales som et av planetens vitenskapelig mest interessante landskap.

Les også: Slik skal NASA sende mennesket til Mars: - Endelig er vi klare

Mars 2020-roveren skal først og fremst lete etter liv eller tegn på tidligere liv på Mars. Roveren skal etter planen starte letingen i begynnelsen av 2021. Foto: Nasa

Også den europeiske romorganisasjonen ESA skal sende en rover til mars. ExoMars skal etter planen nå overflaten en måned etter NASAs rover.

Green sier i intervjuet med The Telegraph at de to prosjektene gir en mulighet til å finne liv, og påpeker at ingen foreløpig har boret seg spesielt dypt ned i overflaten på Mars ennå.

I august la forskere fram en studie som tydet på at Mars kan ha vært varm og våt nok til å ha hatt både flytende vann og kraftige regnskyll for tre–fire milliarder år siden.

Green forteller at da astrobiologi ble et felt på 90-tallet, begynte de å se etter såkalt ekstremt liv. Selv i borehull flere kilometer inn i jorden fant de liv dersom det var vann der.

– Selv steder der du tror ingenting kan overleve, er det fullt av liv. I bunn og grunn er det slik at der det er vann, er det liv, sier Green.