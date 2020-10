Nasas nye og kvinnevennlige toalett skal ut i verdensrommet

Nasas første nye rom-toalett på flere tiår skal nå testes grundig ut på Den internasjonale romstasjonen. Snart skal den brukes på månen.

Det er et lite steg for Nasa, men et stort steg for kvinnelige astronauter, når det nye toalettet nå sendes opp i verdensrommet. Nasa har brukt 23 millioner dollar, 215 millioner kroner, på å utvikle toalettet.

Etter planen skal det fraktes opp til Den internasjonale romstasjonen i en oppskytning torsdag.

Det er spesialdesignet for å være mer tilpasset kvinnelige astronauter enn modellene som så langt er brukt. Som mye annet i romfarten, har toalettene først og fremst vært laget for å bli brukt av menn.

Det nye toalettet veier knapt 45 kilo og er 71 centimeter høyt. Det er rundt halvparten så lite som de russiskbygde toalettene som er på romstasjonen nå.

Les også: Forskere har regnet på hvor mange sivilisasjoner med intelligent liv som kan eksistere. Svaret skaper overskrifter verden over (+)

ROM-TOA: Slik ser NASAs nye toalett ut - nå skal det testes (For forklaring, se bildet nederst i artikkelen). Foto: James Blair (AP)

Nett design

Det nette designet er gjort for at toalettet skal kunne brukes på de planlagte turene til månen i framtiden.

Nasa planlegger å sende astronauter til måned med Orion-kapslene innen få år.

Toalettet kommer trolig godt med på Den internasjonale romstasjonen også. SpaceX planlegger å sende astronauter dit, og Boeing skal også sende opp et team. Da blir det behov for flere toaletter.

Les også: Forskere har fanget opp et gjentagende signal tre milliarder lysår unna jorden (+)

Enklere nummer to

Den nye formen vil også gjøre det langt mer komfortabelt å gjøre en såkalt nummer to, sier Melissa McKinley, som har vært prosjektleder for Nasa.

– Det å holde det rent er viktig. Vi vil ikke ha noen som bommer eller noe som slipper ut av toalettet, sier hun.

Det høres ut som en god prioritering ettersom alt flyter fritt rundt i de vektløse forholdene i verdensrommet.

FUNKSJON: Sete og lokk, deretter en rekke nivåer for urin-transport og -oppbevaring. Foto: James Blair (AP)

(©NTB)