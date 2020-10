Nate og Helen får fortsette i «Skal vi danse»

Etter stemmetrøbbel under lørdagens sending, røk «Love Island»-stjernen og dansepartneren ut av «Skal vi danse». Nå har derimot pipa fått en annen låt.

Saken oppdateres!

Søndag ettermiddag melder nemlig TV 2 at Nate Kahungu og dansepartner Helen Spilling får en ny sjanse i konkurransen på grunn av «usikkerhet rundt gårsdagens avstemming».

Les også: Mulig stemmetrøbbbel for TV 2 etter at Nate Kahungu røk ut av «Skal vi danse»

Det var sent ute i lørdagens «Skal vi danse»-sending at TV 2 begynte å få mange reaksjoner på sosiale medier om problemer med stemme-funksjonen. Da var allerede danseduellen mellom Kahungu og Michael Andreassen godt i gang.

- Det skal aldri være usikkerhet rundt avstemninger på TV 2. Derfor har vi i dag bestemt at Nate og Helene får en ny sjanse kommende lørdag, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

Slik svarer Nate og Helene på ryktene som svirrer om de to:

Kanalen har også fått bekreftet hva årsaken til problemet var. Rekordmange stemmer førte nemlig til at kapasiteten i systemet ble sprengt midt under danseduellen.

- Det er første gang vi opplever dette rundt en «Skal vi danse»-sending, og vi vil nå sørge for at kapasiteten rundt TV2.no-avstemningen oppskaleres betydelig før neste sending. Samtidig har vi nå spurt Nate om han ønsker å fortsette i «Skal vi danse», og vi er veldig glade for at han og hans dansepartner Helene Spilling er klare neste lørdag, sier Dahl videre.

Les også: Magetrøbbel i «Skal vi danse»-leiren