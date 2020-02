Nei til «Nyhet» på Vinmonopolet

Når ble håndheving av lenge fungerende regler en nyhet og hva må egentlig til for å få politikere til å bli interessert i en sak?

I det siste har media vært pepret med «nyheten» om at det ikke lenger er lov å merke nye alkoholholdige varer med «Nyhet». Dette fordi Helsedirektoratet har hatt en kontroll av Vinmonopolet og funnet at de gjør denne merkingen. En merking som ellers har foregått siden de fra dag én hadde salg over disk og hadde egne prislister for nyheter.

Men for de som har fulgt litt med på hva som har vært betraktet som lov er ikke dette forbudet noen nyhet. Jeg vil heller si at det var på tide at det ble slutt på forskjellsbehandlingen der Vinmonopolet og taxfree-butikkene har sluppet unna med det andre aktører har blitt truet med prikker på løyvet for å gjøre.

Helsedirektoratet finner grunnlag for sin beslutning i Alkoholloven §9-2:

"Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester."

og i den underliggende Alkoholforskriften §9-2

§ 14-2. Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv.



Det foreligger markedsføringsøyemed dersom et siktemål med kommunikasjonen er å fremme salg. I vurderingen av om det foreligger markedsføringsøyemed, må det bl.a. legges vekt på hvem som er avsender av informasjonen, hvem som tar initiativ til å gi informasjonen, innholdet i og utformingen av informasjonen og hvordan informasjonen er presentert og formidlet.

Der de har konkludert med at et skilt på polets og taxfree-butikkens hyller er massekommunikasjon. Egentlig helt greit, om det er dette lovgiver har ønsket. Og dersom de har hatt andre tanker er det fritt frem for dem å endre loven og/eller regelverket.

Legg her merke til at taxfree-katalogen som du får i posten, eller en link til, når du bestiller pakketur til «Syden», tydeligvis ikke er massekommunikasjon - og dermed kan gi deg tilbud på alkoholholdige varer.

Du er med andre ord utsatt for massekommunikasjon om du aktivt velger å gå inn i en spesialbutikk for alkohol, men ikke om du bestiller deg en sydentur og får informasjon om denne.

For egen del reagerer jeg langt mer på de store forskjellene som den varierende håndhevingen av loven gir. Dette skyldes selvsagt at denne jobben i hovedsak er tillagt hver enkelt kommune, samtidig som Helsedirektoratet har overoppsyn med dette mens de også håndhever samme lov mot en del aktører.

En blanding som ser ut til å være grunnen til at lokale aktører en del steder har blitt pålagt å fjerne skilt eller hyller med nyheter, mens andre har sluppet unna med dette.

Ølutsalgene og dagligvareforretningene i en kommune kan ha fått påbud om å fjerne slike skilt, mens de har blitt stående hos Vinmonopolet. Rett og slett fordi kontrollørene ikke begir seg inn på et polutsalg for å sjekke slike detaljer, og jeg er heller ikke sikker på om de har lov til å gjøre dette.

Tilsvarende regler gjelder for importører og produsenters mulighet for å fremme egne produkter ved å fortelle om hvilke premier de har oppnådd. En endring som i sin tid førte til at bryggeriene fjernet medaljene de tidligere dekorerte sine øl med.

Den siste utviklingen er at Frp-politiker Åshild Bruun-Gundersen har fått med seg at Myken Destilleri ikke får bruke sin gullmedalje fra Nordic Spirits Awards i markedsføringen av sine produkter. Hun har dermed bestemt seg for å «rydde opp» i dette.

Til TV2 sier hun:

– I flere aviser er det ofte anmeldelse av viner med både terningkast og bilder. Det er lov, men det er altså ikke lov for norske gründere å stolt vise frem at de har vunnet en prestisje. Dette må ryddes opp i, utdyper Gundersen.

Jeg har lenge ivret for opprydding i dette systemet, da spesielt på håndhevingen, og ønsker Gundersen velkommen etter.

Men kunne hun i det minste sette seg inn hva hun prøver å endre? Kan hun ta seg tid til å lese Alkoholloven og Helsedirektoratets kommentarer om reklameforbudet?

Tror hun at hun kan få til regler der gründere kan markedsføre sine sidere, mens Ringnes, Bacardi, Bollinger og andre holdes i tømmene?

Og ikke minst, kunne hun ringe en redaktør og be denne forklare henne forskjellen på redaksjonell omtale og reklame?

Når hun er ferdig med dette bør hun vurdere å ta en prat med gründere og andre i bransjen og finne ut hvor de ønsker å legge listen.

Jeg kan love at det ikke er totalt frislipp som står øverst på ønskelisten.

Siden jeg her nevner et destilleri skylder jeg å gjøre oppmerksom på at jeg eier 0,021 prosent i et annet norsk destilleri. De har også har sine medaljer å vise frem, men min agenda er så absolutt ikke å gjøre dette tillatt.





