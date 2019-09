Nesten ny stemme

Hørt om tenorsaksofonisten Paul Jones før? Hvis svaret er nei, så er vi minst to om den saken. Uansett er han vel verdt å tilbringe tid sammen med.

Den 36 år unge amerikanske tenorsaksofonisten Paul Jones er bosatt i jazzens hovedstad New York. Han platedebuterte som bandleder for fem år siden og har sakte, men sikkert skapt seg et solid navn i The Big Apple. Ved hjelp av det norske selskapet AMP Muisc & Records får vi nå også anledning til å bli bedre kjent med Jones her hjemme.

Etter en to ukers Europa-turné for vel et år siden gikk hans svært så internasjonale kvartett bestående av den nederlandske gitaristen Syberen van Munster, den italienske trommeslageren Francesco De Rubeis og den engelske bassisten Tim Thornton - sistnevnte har vi møtt på AMP tidligere - i studio i Roma og spilte inn sju Jones-komposisjoner pluss en fin versjon av standardlåta «It Might as Well Be Spring».

Med røtter spesielt i amerikansk jazz fra 50- og 60-tallet og med et svært solid melodisk fundament, viser Jones oss at han er tradisjonalist med blikket retta fremover. Den fine og gode melodien står hele tida i sentrum og det er relativt liten tvil om hvor eneren er.

Her blir det ikke sprengt ei eneste grense - her blir det «kun» servert flott musikk av fire empatiske og svært dyktige musikanter. Det holder ei god stund det.

