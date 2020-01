Netflix bekrefter: Blir ny sesong «Hjem til jul»

Netflix ønsker seg mer «Hjem til jul» etter at serien ble den mest sette av norske seere i hele 2019.

Den første norske Netflix-serien noensinne gjorde braksuksess. I dag kom nyheten i dag om at det er duket for en ny sesong, det bekrefter produsent Trond Kvernstrøm i The Oslo Company til VG.

– Jeg har jobbet med TV i 30 år, men har aldri jobbet på en produksjon som har hatt så mye seere. Selvsagt på grunn av distribusjonskraften, men jeg har aldri sett så mye respons som vi fikk internasjonalt, sier produsent Trond Kvernstrøm i The Oslo Company.

Serien handler om sykepleieren Johanne, som kommer i skade for å lyve på seg en kjæreste til familien. Det gjør at hun må bruke desember på å forsøke å finne seg en faktisk kjæreste i tide til familiens store juleselskap. Den siste episoden avsluttes med at det ringer på døren. Johanne går for å åpne, og smiler til vedkommende utenfor. Hvem som står der får man ikke vite i sesongen som ligger ute. Manusforfatterne forteller at de har mottatt «trusler» for dette:

– Det var ei som sa hun skulle komme hjem til meg og ringe på døren helt til jeg sa hvem det var, sier manusforfatter Julie Skaufel til VG.

Skaufel medgir at de nå må komme frem til hvem denne personen var.

I mars starter innspillingen i Røros, og i mai fortsetter de i studio. Premiere blir opp mot jul 2020.