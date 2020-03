Netflix-serien «Kjærlighet gjør blind» skaper reaksjoner: – Ikke glem at det er ekte mennesker med reelle håp og forventninger

Norsk psykolog synes «Kjærlighet gjør blind» er et interessant konsept, men er skeptisk til å lage tabloid underholdning på bekostning av singles håp om å finne den rette.

Tretti kvinner og menn sagt ja til følgende konsept:

De skal date potensielle partnere gjennom en vegg, altså snakke sammen uten å se hverandre. De har ti dager på seg til å finne den rette og forlove seg - fortsatt uten å ha sett hverandre.

Deretter får parene møtes ansikt til ansikt, før de blir plassert i et feriehus i Mexico. Der skal de bli bedre kjent og, forhåpentligvis, utvikle forholdet videre.

De har imidlertid ikke så mye tid på seg, for i løpet av knappe 40 dager, skal bryllupet stå.

Det er Netflix som står bak TV-serien «Love is Blind», eller «Kjærlighet gjør blind», som vi kaller det på norsk. Ideen bak konseptet er enkel:

I en verden hvor mange opplever at utseende blir en overskyggende faktor på datingmarkedet, hovedsakelig grunnet datingapper og sosiale medier, ønsker de å fullstendig eliminere utseende-faktoren.

BARE SAMTALE: Parene snakker sammen gjennom en vegg, uten å kunne se hverandre.

Realityserien hadde premiere 13. februar, og har allerede blitt kjempepopulær. I Norge er «Kjærlighet gjør blind» den tredje mest sette serien på Netflix denne uken.

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor den har blitt en «snakkis», se bare på ingrediensene:

Pene, single mennesker som forelsker seg i hverandre uten å vite om de kommer til å synes hverandre er attraktive. I tillegg er det naturligvis slik at noen er mer populære enn andre, noe som fyrer opp under en rekke følelser som lager god TV: Sjalusi, usikkerhet, glede, konkurranseinstinkt – og forelskelse.

Men hvor lurt er det å utsette seg for slike følelsesmessige berg- og dalbaner? Og hvor sannsynlig er det at eksperimentet lykkes?

Og sist, men ikke minst: Hva sier det om datingkulturen i 2020 at det faktisk finnes mennesker som er villige til å forlove seg med en de kun har snakket med gjennom en vegg?

Viktig forskjell fra «Gift ved første blikk»

I utgangspunktet kan konseptet ligne litt på «Gift ved første blikk», hvor deltakerne gifter seg første gang de møtes.

Men det er en vesentlig forskjell på de to konseptene: Mens deltakerne i «Gift ved første blikk» matches av et ekspertpanel, så velger deltakerne i «Kjærlighet gjør blind» hverandre helt på egen hånd.

Ekspertpanelet i «Gift ved første blikk» består av to psykologer, en samlivsterapeut og en adferdsbiolog. De gjennomfører dybdeintervju, hjemmebesøk og en rekke tester av deltakerne for å kunne skape gode matcher, samt at de følger opp parene tett underveis.

I «Kjærlighet gjør blind» er deltakerne overlatt mer til seg selv. De har helt sikkert et støtteapparat tilgjengelig, men de velger hverandre basert på samtaler gjennom veggen og flytter deretter sammen med sin utvalgte kort tid etter første samtale.

Psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen har sett begge TV-seriene, og synes begge konseptene er interessante.

– Jeg har sansen for «Gift ved første blikk». Det er kompetente eksperter og det kan medføre klare fordeler når to fremmede potensielle partnere skal settes sammen, sier Lilledalen.

Hun legger til:

– Samtidig har de færreste av oss denne luksusen. De fleste har ikke et team som plukker en perfekt match til oss. Så at parene i denne serien selv velger sine kandidater i «Kjærlighet gjør blind» synes jeg er helt ok.

LIKERKONSEPTET: Psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen synes det er interessant å se hvordan parene utvikler følelser for hverandre når andre ytre faktorer, som utseende, mobil og andre forstyrrelser, er eliminert.

– Store følelser i spill

Det som derimot bekymrer Lilledalen mer, er at produksjonsselskapet lager underholdning på bekostning av håpefulle deltakere.

– Det er store følelser i spill og dramaturgiske hensyn ble åpenbart satt over det emosjonelle hensynet til deltagerne. For å skape mest mulig spenning, var det flere medvirkende som åpenbart gikk såret ut av produksjonen.

– Selv om de hadde samtykket, var det umulig å vite hvor følelsesmessig engasjert man ville bli og hvor mye man var villig til å investere, sier Lilledalen.

Skulle samme konsept komme med norske deltagere, håper psykologen at produksjonen er mer bevisst på akkurat dette. Lilledalen tror nemlig at serien kan bli spennende nok uten å måtte fremstille de påmeldte på altfor sårbart vis.

– Vi må ikke glemme at det er ekte mennesker med reelle håp og forventninger som melder seg på.

Det er nærmest umulig å forestille seg hvordan man vil takle presset deltakerne lever under. For TV-seerne er det underholdning, men for deltakerne er det faktisk livene deres.

Det er mange følelser i spill i datingserien «Kjærlighet gjør blind», langt fra alle er gode.

Psykolog Per-Magnus Thompson, som sitter i ekspertpanelet i «Gift ved første blikk», har snakket om dette i et tidligere intervju i Nettavisen.

– Deltakerne opplever at dette er parforhold på speed. Alt skjer utrolig fort, og på forhånd er det vanskelig å kartlegge hvor godt deltakerne kommer til å takle presset, sa Thompson.

Er ikke fysisk tiltrekning viktig?

Selv om Lilledalen har betenkeligheter med «Kjærlighet gjør blind», synes hun også serien tilbyr en interessant kontrast til hvordan folk ofte vurderer potensielle partnere i dag.

– Mange møtes på datingplattformer der utseendet er det eneste som avgjør om du tar kontakt eller ikke, og hvordan du ser ut får alt å si med tanke på om en relasjon får mulighet til å etablere seg og utvikles. Denne trenden med at profilbilder er eneste beslutningsgrunnlag tror jeg ikke nødvendigvis har større muligheter for skape robuste og varige relasjoner, enn «Kjærlighet gjør blind», sier Lilledalen.

– Tanken bak konseptet er jo å fjerne utseende-faktoren. Men er ikke fysisk tiltrekning en viktig del av det å forelske seg i noen?

– Jo, men det er interessant å se hvordan relasjoner utvikler seg når tema som vanligvis fyller en del i partnerjakt er fjernet. Jeg synes serien illustrerer at det skjer noe med oss når vi møter mennesker uten å være bekymret for hvordan vi tar oss ut, sier Lilledalen, og fortsetter:

– Men fysisk tiltrekning er selvsagt viktig. Det handler ikke bare om utseende. Det handler også om kroppsspråk, vaner, utstråling og feromoner for eksempel.

KONTAKT: Dette er det nærmeste parene kommer fysisk kontakt.

Man sier at forelskelse er det nærmeste vi kommer en psykose uten å være syk. Faktisk er forelskelse en slags felle fra naturens side, der vi «lures» inn i forhold for å reprodusere oss.

Men de fleste av oss går gladelig i fella. Takket være dopamin- og oxytosinrushet føler vi oss lykkelige og uovervinnelige, og synes uansett at kjæresten vår er «verdens fineste».

I «Kjærlighet gjør blind» ser vi imidlertid at noen av parene opplever at følelsene forsvinner etter de møtes.

– Vi ser at noen av parene mistet magien de opplevde gjennom veggen når de møttes ansikt til ansikt, men hos andre ble den forsterket. Man kommer ikke utenom at man må trives med hvordan den andre ser ut, lukter og ter seg.

Derfor blir deltakerne forelsket

Det er imidlertid noen av parene som lykkes i eksperimentet, og det kan være flere grunner til det.

For det første er det all grunn til å anta at deltakerne er det psykolog Sissel Gran kaller «førforelska», altså emosjonelt tilgjengelige og åpne for å bli forelska, når de melder seg på et slikt program.

I tillegg er en deltakelse i et slikt program en klar melding om at man leter etter en livspartner. Man slipper å være usikker på hva den andre vil, og man kan raskt snakke om håp, drømmer og planer for fremtiden.

Sissel Gran har lenge uttrykt sin bekymring for nettopp dette: At unge single ikke tør å vise sårbarhet. At de ikke tør å si at «jeg leter etter en kjæreste», men gjemmer seg bak det overfladiske.

I podcasten «Kjærlighetspodden», oppsummerer Gran mange singles holdning på denne måten:

– Man skal være veldig kul og tilbakelent. «Dette betyr ingenting for meg, det spiller ingen rolle om han sender et signal eller ikke. Jeg har så mye annet i livet mitt som er så viktig, jeg.», sier Gran, og fortsetter:

– Det er jo det motsatte av hva man må gjøre hvis man vil ha en kjæreste! Dette er helt feil. Det er jo ikke noe rart at dere ikke finner noen!

Foto: Netflix

Sårbarhet skaper kjemi

Den kanskje mest avgjørende faktoren er likevel at deltakerne, når ytre distraksjoner som telefoner, andre mennesker og utseende er fjernet, sitter igjen med kun én ting:

Å snakke sammen.

Gjennom veggen blir det lettere å åpne seg overfor hverandre, og fordi de vet at den andre parten også leter etter en ektefelle, tør mange å være sårbare helt fra første samtale.

Kjemi er nemlig ikke nødvendigvis noe som «bare er der», det kan faktisk lures frem ved å vise følelser og sårbarhet. For mange er det nemlig slik at kjemi først oppstår når man senker «guarden», tør å slippe den andre litt inn og åpner seg om noe som betyr noe for deg.

– Vi mennesker er «suckers» for alt som er ekte, så med en gang vi ser noe som er mer menneskelig enn perfekt så får vi gjerne en slags godhet for det. Hvis noen forteller om noe som er litt sårbart, flaut eller vanskelig, så vekker det en omsorg i oss. Dette kan også utløse romantiske følelser, som igjen gir en følelse av at man har kjemi, uttalte psykolog Per-Magnus Thomson til Nettavisen i 2019.

Han fortalte videre:

- Disse følelsene oppstår gjerne ikke hvis man sitter på date og snakker om trivielle ting. Da kan man jo lide seg gjennom mange timer på kafé eller bar uten å komme noen vei.

Det er akkurat dette Lilledalen også synes er fint å se oppstå blant deltakerne i «Kjærlighet gjør blind».

Det er likevel oppsiktsvekkende hvor fort det ser ut til å gå for noen av parene. I løpet av få dager, uten å ha sett eller tatt på hverandre, sier de at de elsker hverandre og vil leve resten av livet sitt sammen.

– Hvorfor tror du parene faller så fort for hverandre?

– Her tror jeg det er flere elementer som spiller inn. Jeg tror det er både konkurranseinstinkt, regi og følelser i sving. For eksempel er det sannsynlig at flere liker den du har sett deg ut, og da kan man velge å satse høyt for å vinne sin utkårede, sier Lilledalen.

Foto: (Netflix)

I tillegg er det bare de parene som faktisk velger å forlove seg som får reise til Mexico, så hvis man ikke tar sjansen, går man glipp av muligheten til å få en gratis ferie med den som kanskje kan være «den rette».

– Men jeg tror også en del tenker at de faktisk elsker. For noen blir det så sterkt å sees som den de er, ikke hva de gjør eller hvordan de ser ut. Å kjenne seg akseptert, godkjent og til og med begjæret, når man har senket garden og invitert noen inn, kan bidra til at følelser utvikler seg raskere enn hva de ville gjort gjennom «vanlig dating».

Det faktum at noen er villige til å forlove seg med noen de aldri har møtt før, kan uansett tyde på at mange har fått nok av den overfladiske datingkulturen.

Lilledalen tror imidlertid at datingkulturen går i riktig retning, og er positiv til fremtiden for single.

– Jeg tror og håper at pendelen svinger fra at det ytre har vært det viktigste, til at man er mer opptatt av og nysgjerrig på hele mennesket. De fleste ønsker seg en livspartner der relasjonen tåler tidens tann. En de kan være seg selv med, der fasade ikke er det eneste som betyr noe, avslutter Lilledalen.