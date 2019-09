New York - Köln-forbindelsen

Det er opp til flere fellesnevnere i musikken, gruppene og tenkingen til den tyske saksofonisten Angelika Niescier og den russiske pianisten Simon Nabatov. En av dem er at de lager original og spennende musikk.

Altsaksofonisten Angelika Niescier (49) er født i Polen, men oppvokst i Tyskland. Pianisten Simon Nabatov (60) er født og oppvokst i Russland, men bosatt i Tyskland. Begge er nå viktige deler av et meget oppegående jazzmiljø i storbyen Köln. Det er også enda flere fellesnevnere som jeg skal komme tilbake til etter hvert.

Niescier har aldri bodd i New York, men hun har samarbeida en rekke ganger med noen av de mest fremtredende av jazzhovedstadens alternative storheter. Bassisten Christopher Tordini er med på sin tredje plate med Niescier som leder og på de to første var også trommeslageren Tyshawn Sorey med. Nå har Gerald Cleaver tatt over trommestikkene og så er trompeteren Jonathan Finlayson, som noen fikk stifte hyggelig bekjentskap med på Kongsberg for noen år siden i bandet til Steve Coleman, med på deler av utflukten.

Niescier er definitivt en modernist. Hun er sterkt inspirert av ikonet John Cage, men samtidig er hun en melodiker som gjør det «lett» å følge hennes intensjoner. I NY-herrene har hun funnet tre sjelsfrender som følger og utfordrer henne hele veien og som forteller oss at forbindelsen hun har oppretta med New York-miljøet fungerer akkurat slik hun har tenkt det.

Simon Nabatov er en pianist og bandleder med visjoner.

Nabatov har tilbragt flere år i New York som student, men er nå altså bosatt i Köln. Han har holdt kontakten med NY-miljøet samtidig som han samarbeider med musikere over store deler av Europa. Nok en fellesnevner med Niescier er trommeslageren Cleaver - så avgjort en av The Big Apples aller mest lyttende og spennende i faget. I tillegg bidrar bassist Michael Formanek, tenor- og sopransaksofonist Tony Malaby og gitarist Brandon Seabrook til å løfte de sju Nabatov-komposisjonene.

Cleaver har Nabatov jobba med tidligere mens de tre andre er «nykommere» når det gjelder å spille sammen med pianisten som skriver personlig, melodisk og utfordrende musikk for noen av New Yorks aller beste musikanter fra underskogen. Malaby jobba jo i si tid med med legenden Paul Motian og musikken Nabatov skriver er absolutt i slekt med Motians univers.

Musikken til Angelika Niescier og Simon Nabatov forteller oss at det skjer mye spennende rundt om i Europa. Det skader heller ikke med New York-samarbeid tydeligvis.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Angelika Niescier New York Trio Intakt Records/intaktrec.ch