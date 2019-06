New York-politiet kom med unnskyldning – 50 år etter Stonewall-opprøret

Det voldelige opprøret blir omtalt som starten på kampen for rettigheter for LHBTQ-samfunnet. Nå beklager politiet sin rolle i aksjonen som startet det hele.

LOS ANGELES (Nettavisen): Natt til søndag 28. juni i 1969 dukket politiet opp ved den kjente homobaren Stonewall Inn i New York. Betjentene skulle håndheve en lov som gjorde det ulovlig å servere alkohol til mennesker som man visste var homofile, skriver NBC News.

På den tiden var det var ikke uvanlig at politiet aksjonerte mot homobarer, men denne gangen hadde de tilstede fått nok. Politiet ble møtt med motstand, noe som etter hvert resulterte i fullt opprør.

Opprøret spredde seg og varte i flere netter. Senere har Stonewall-hendelsen blitt omtalt som starten for kampen for rettigheter for LHBTQ-samfunnet.

OPPRØR: Dette bildet er tatt ved Stonewall inn 28. juni i 1969. Foto: NY Daily News Archive/Wikimedia Commons

Politiets handlinger den kvelden har lenge blitt kraftig kritisert, blant annet på grunn av betjentenes aggressive opptreden.

New York-politiet har imidlertid lenge nektet å innrømme at betjentenes oppførsel og aksjonen i seg selv ikke var berettiget, noe som lenge har blitt kritisert fra flere hold.

Tirsdag ble imidlertid kritikerne hørt. På en pressekonferanse uttalte politimester i New York, James O’Neill, med en uforbeholden unnskyldning.

- Det som skjedde, burde ikke ha skjedd. Det politiet gjorde var galt, enkelt og greit, sa O’Neill.

- Handlingene og lovene var diskriminerende og undertrykkende, og det beklager jeg, fortsatte politimesteren.

Unnskyldningen fra politiet har blitt tatt godt imot fra mange.

- Å høre at politimesteren komme med disse kommentarene og beklage, var veldig rørende, sier byrådsmedlem Corey Johnson, som selv er homofil og har oppfordret politiet til å beklage.

Andre mener at politiet nå bruke framtidige handlinger til å vise at de mener alvor. Politimester O’Neill avsluttet pressekonferansen med å understreke at samme diskriminering aldri vil skje mot LHBTQ-samfunnet igjen.

Juni er Pride-måned rundt omkring i verden. Den første Pride-paraden ble avholdt ett år etter hendelsen på Stonewall Inn.