Ni år gammelt bilde fra «Captain America» får folk til å sperre opp øynene

Bildet over er fra «Captain America»-filmen fra 2011. Du ser kanskje hvorfor konspirasjons-teoretikere har festdag?

Filmkritiker og journalist William Mullally skaper høy temperatur på nett om dagen takket være et stillbilde fra filmen «Captain America: The First Avenger».

Filmen hadde premiere i 2011 – lenge før noen av oss hadde hørt om koronaviruset som herjer kloden i 2020 – men ser ut til å spå pandemien med uhyggelig treffsikkerhet ni år før det hele skal skje.

I bakgrunnen til venstre og høyre for skuespiller Chris Evans er det to reklameplakater som skiller seg ut. På den ene drar vi klart kjensel på ølmerket Corona, det andre kan se ut som den kjente illustrasjonen av koronaviruset.

Konspirasjons-teoretikere som er overbevist om at koronapandemien er en planlagt katastrofe, har dermed fått flomvann på mølla.

Mullally skriver i en kommentar at det hele er «åpenbart sludder», men lot seg likevel fascinere av det innrammede bildet til høyre.

Spørsmålet var: Siden det ikke kan være koronaviruset, hva er det da?

I en tråd på Twitter har Mullally tatt følgerne med på jakt etter svaret. Den første tesen var at det kunne dreie seg om en filmplakat eller et teater.

Han fant først ut at scenen på Times Square var spilt inn den 23. april 2011. Men etter å ha gått gjennom alle teater- og filmplakater han fant fra det tidsrommet, så han ingenting som liknet.

Mullally rekrutterte en venn og deretter fortsatte jakten blant tilfeldige videoer på Youtube og i søkemotorer, uten hell.

Til slutt fant derimot vennen dette bildet:

Se nøyere på den øverste, venstre delen av bildet.

Gåten var løst.

Herfra var det bare et spørsmål om tid før svaret ga seg. Bildet viser ikke koronaviruset, det er en reklame for spaghetti fra Barilla.

Lar du deg fascinere av konspirasjonsteorier? Da kan vi anbefale denne perlen av en artikkel:

