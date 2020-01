Nick Jonas og kona hyllet som kveldens heteste par - så kom flause på direkten

Nick Jonas måtte erkjenne at han glemte å bruke tannpirker før han gikk på scenen.

Nick Jonas og kona Priyanka Chopra var selvskrevne gjester da den beste musikken fra 2019 skulle hylles i Los Angeles under Grammy-utdelingen i natt.

Da den ene av de tre Jonas Brothers-brødrene gikk ned den røde løperen, var det riktignok kona Priyanka, som også er både sanger og skuespiller, som trakk mest oppmerksomhet med en av kveldens dypeste utringninger.

Både på Twitter og i mediene ble de kåret til den røde løperens heteste duo, for paret, som giftet seg i 2018, så ut som de var nyforelsket.

Senere på kvelden skulle Jonas Brothers opptre med både «Five More Minutes» og «What a Man Gotta Do», la fansen merke til en liten detalj i Nick Jonas' tenner.

For selv om man er superstjerne blir man sulten, og her hadde Nick Jonas gått i den klassiske fellen ved å glemme å spørre en av brødrene «har jeg noe mellom tenna?» Episk feil!

Twitter fulgte riktignok godt med, og det ble heftige debatter om det var spinat, brokolli eller kanskje basilikum som fikk æren av å dukke opp mellom tenna til Nick Jonas på riksdekkende tv.

Det ble såpass mye oppstuss om dette, at det nådde artisten selv. Han tok til Twitter for å erkjenne det som hadde skjedd.

– I det minste vet dere at jeg spiser opp grønnsakene mine, spøkte Nick.

Skapte forvirring - var for sen til den røde løperen

Cardi B er ikke kjent for å gå stille i dørene, men under Grammy 2020 skjedde nettopp det. Forvirringen var nemlig total da stjerna, som sto på den eksklusive gjestelista, ikke dukket opp på rød løper.

Likevel, rett før showet startet kunne amerikanske medier betrygge med at stjerna hadde sneket seg inn en bakvei og inn i salen. I etterkant postet Cardi disse bildene på Instagram:

Med kun én nominasjon for låta «Clout», som hun har med rap-ektemannen Offset, var årets utdeling en annen enn fjorårets, hvor Cardi hadde fem nominasjoner og fikk pris for beste rap-album.

I år var det heller ingen opptreden på scenen for henne, så derfor lå det an til en rolig kveld for den ellers så eksentriske stjerna.

Kanskje var Cardi og Offset slitne etter gårsdagens festligheter, duoen møtte nemlig opp på en for-fest til Grammys for å hedre P. Diddy og hans enorme karriere.

Her poserte rap-duoen akkurat slik vi er vant til å se dem - og som vanlig var ikke Cardi fremmed for å vise seg frem litt ekstra.

Foto: Mark Ralston

Foto: Gregg DeGuire/Getty Images

Likevel fikk Cardi litt uforutsett hyllest under Grammy-utdelingen, og det kom fra kveldens programleder Alicia Keys. Hun innledet showet med en noe politisk myntet åpningssang.

– I kveld ser på vi på til tross for alle nyhetene vi ser, det er vilt, øverstkommanderende i riksrett, kom dere ut, la oss bringe inn Cardi B. Cardi, kan du vennligst vise disse folkene hvordan det skal gjøres?, sang Keys og hintet kanskje til at rapperen burde stille til valg.

Vant det som kunne vinnes

Den 18 år gamle kometen Billie Eilish gjorde, kanskje ikke helt overraskende, storeslem under Grammys 2020.

Billie Eilish Foto: Chris Pizzello/ AP

Likevel var det kanskje overraskende for noen at hun vant alle de fire store prisene - beste nye artist, årets sang, årets album og årets plate. I tillegg fikk hun også prisen for årets nykommer.

– Kan jeg bare si at jeg føler at Ariana (Grande) fortjente denne? Vi står her og er forvirret og takknemlige, stotret en overrasket Eilish frem etter å ha vunnet årets album.

Stjernene på Grammy-utdelingen

Ariana Grande tok med foreldrene Joan Grande og Edward Butera på prisutdelingen. Foto: VALERIE MACON / AFP

Ariana Grande, Lil Nas X og Lizzo Foto: Emma McIntyre/Getty Images

Chrissy Teigen og John Legend Foto: VALERIE MACON / AFP

Dua Lipa dukket opp med kjæresten Anwar Hadid. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Camila Cabello Foto: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy/AFP