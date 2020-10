Moren til Chrissy Teigen deler hjertekjærende video etter dødsfallet

- Hjertet mitt er i smerter, skriver moren til Chrissy Teigen til en video der hun tar farvel med barnebarnet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Torsdag delte supermodellen Chrissy Teigen (34) og musikeren John Legend (41) den knusende beskjeden om at de hadde mistet sin nyfødte sønn, etter at hun hadde blitt lagt inn på sykehus med massive blødninger noen dager før.

- Vi er i sjokk og i den typen dyp sorg du kun hører om, den typen smerte vi aldri har følt før. Vi klarte aldri å stanse blødningen og gi vårt barn den næringen det trengte, tross blodoverføring på blodoverføring. Det var bare ikke nok, skrev Teigen i sosiale medier torsdag morgen.

Fredag tok også moren til Teigen, Pepper, til Instagram og delte den hjertekjærende video av at hun tar farvel med sitt tredje barnebarn.

Teigen og Legend har de to barna Luna (4) og Miles (2) fra før.

- Hjertet mitt er i smerter. Jeg elsker deg så mye, Jack! Skriver Pepper til videoen som har fått massiv respons.

Nicki Minaj ble mamma for første gang

Drøye to måneder etter at den verdenskjente rapperen Nicki Minaj (37) avslørte at hun ventet sitt aller første barn med ektemannen Kenneth Petty (42), skal hun nå ha født.

Det melder flere utenlandske medier, deriblant TMZ og Daily Mail.

Foreløpig har ikke Minaj eller Petty kommet med en kunngjøring selv.

Ifølge TMZ skal derimot Minaj ha født onsdag tidligere denne uken, og alt skal stå bra til med både mor og barn.

Babynyheten kommer omtrent ett år etter at det ble kjent at Minaj og Petty hadde giftet seg. Kennth Petty jobber som leder i plateselskapet Zoo Bang, og de to skal ha møttes omtrent et år før de ga hverandre sitt ja.