Nicolay Cleve Broch har hovedrolle i ny serie: Her feiler han brutalt

HBO-serien «Beforeigners» kommer med mange nye ord og uttrykk. Se om kjendisene klarte å gjette nyordene - og sjekk om du klarer flere!

HBOs nye storsatsning Beforeigners er filmet i Norge og har mange kjente, norske skuespillere på rollelisten, i tillegg til et par utenlandske.

Den finske skuespiller Krista Kosonen har blant andre æren av å være en av hovedrollene i serien, men selv forstår hun ikke ett ord av hva som blir sagt, hun har nemlig måtte pugge manus på norrønt og norsk, selv om hun aldri har kunnet noen av språkene.

I tillegg kan serien skilte med en hel haug nyord, eller rettere sagt varianter av ord vi allerede kjenner til.

På den røde løperen utfordret vi kjendisene til en aldri så liten ordquiz, og vi kan røpe såpass at hovedrolleinnehaver Nicolay Cleve Broch var den som slet aller mest. 🙈

Klarer du gjette ordene?

Her kan du se alle de morsomme ordene i Beforeigners-ordlisten:

Anti-Tidsistisk Senter (org.): Frivillig organisasjon som jobber med å bekjempe diskrimering av fremvandrere.

B4 (webside, utt bi:få:r): Sosialt medium som retter seg mot fremvandrere

beforeigner (subst., offisielt, fra eng.): Person som har migrert fra fortiden til nåtiden. Se også: ”Fremvandrer”.

beef (subst., slang, nedsettende): Forkortelse av det engelske ordet "beforeigner". Ref. "Biff", "Dinosaur","Badeløve".

Beefcode (egennavn, slang) Henviser til det tidligere fasjonable finansdistriktet Barcode, som på grunn av sin beliggenhet nær ankomstpunktet i Oslofjorden har blitt en fremvandrergetto.

beefeater (subst., slang, nedsettende): Person fra nåtiden som har seksuell omgang med en beforeigner. Se også:"Arkeolog", "Utgraver".

beforeignerregnskap: Politisk omstridt oversikt over Statens totale utgifter og inntekter knyttet til fremvandrere. Brukes som argument av migrasjons-motstandere som ønsker å deportere alle tidsflyktninger til No Man’s Land. Se også:”No Man’s Land”.

BILF (subst., slang, fra eng.): Forkortelse av setningen "Beforeigner I'd Like to Fuck", brukes av nåtidsmennesker om fremvandrere som vurderes som seksuelt attraktive.

blôter (subst./verb (å blote) fra norr blót, nedsettende): Fremvandrer, gjerne fra jeger/sanker-samfunn, som jakter på og spiser husdyr som hunder, katter, kyr og sau.

Bohemene (egennavn, slang): Fremvandrergjeng med utspring i miljø fra slutten av 1800-tallet. Medlemmene kler seg formelt og snakker riksmål. Foretrukne rusmidler: absint og opium.

boomerang (subst., slang, nedsettende): Beskriver fremvandrer som forsøker å komme tilbake til sin egen tid ved å hoppe ut i Oslofjorden. Mange av disse drukner.

Borgeren.no (webside): Nyhetsside viet beforeigner-saker som integrasjon, tidsisme og vitenskapelig forskning på tidshullene.

clocktail (slang): De mange vaksinene folk må ta for å forhindre spredning av utdødde sykdommer fra fortiden. Først og fremst brukt av yrkesgrupper som jobber direkte med nyankomne.

dinosaur (subst., slang, nedsettende) Person med annen tidsmessig bakgrunn enn nåtiden.

draug (subst. fra norr. draugr): Papirløs, illegal fremvandrer som har kommet seg på land og inn i samfunnet uten å gå veien om myndighetenes integrasjonskvern. Brukes som håndtlangere i den kriminelle underverdenen.

én-åtter (subst., slang) Person som er født på 1800-tallet.

filet mignon (slang, neds.) 1800-talls fremvandrer som gir uttrykk for at han/ hun er overlegen folk fra noen annen epoke, inkludert nåtidssamfunnet.

fiskere (subst., pl.): Kriminelle som gjemmer seg langs vannkanten og speider etter nyankomne med mål om å plukke dem opp av vannet før myndighetene får registrert dem. Se også: ”Draug”.

FNs tidspanel (org.) Et FN-initiert vitenskapelig panel for forskning knyttet til tidsreiser og fremvandring.

Folkebevegelsen mot Fremvandring (fork. FMF): Fremvandringskritisk organisasjon som blant annet kjemper for at alle beforeigners skal merkes med GPS-sporingsenheter.

fremvandrer (subst.): Person som har migrert fra fortiden til nåtiden. Ref. ”Beforeigner”.

fremvandrerbutikk (subst.): Kolonialhandel drevet av beforeigners som selger varer fremvandrere er storforbrukere av. Spesielt kjent for å tilby frukt og grønnsaker til lavere priser enn etablerte kjeder. Ref.:"Fremvandrerkafé"

Fremvandringsdirektoratet (fork. FDI): Statlig organ med ansvar for registrering og oppfølging av beforeigners.

Fremvandringskonvensjonen (subst.): FN-resolusjon 2493 § 4, internasjonal overenskomst som sier at alle nyankomne skal tas hånd om av, og få fullverdig statsborgerskap i, nasjonen som kontrollerer det geografiske området den enkelte fremvandrer migrerte fra.

gamletida (subst.): Nostalgisk begrep brukt av fremvandrere om egen opprinnelsestid.

glimt (subst., slang): Plutselig, gjennomtrengende lysglimt som ses i dypet når fremvandrere ankommer i vannet. Jmf. serieglimt (subst. pl.): Forekomst av flere, tilstøtende glimt.

glødestein (subst., fremvandrer-slang): Kokeplate.

#gåttutpådato: Hyppig brukt hashtag om fremvandrere som sprer sine synspunkter på politikk og samfunnsliv via internett.

hasselhoffer (fl., slang) Politimenn og -kvinner som har som jobb å redde nyankomne fremvandrere fra å drukne i sjøen.

Hulefrue (egennavn) Populær blogg om gledene og utfordringene knyttet til det å være kjæreste med en prehistorisk mann. (Inspirert av bloggene ”Fotballfrue”, «Komikerfrue")

hørekubbe (subst., fremvandrer-slang): Radio, høyttaler.

håndsol (subst., fremvandrer-slang): Lommelykt

innesol (subst., fremvandrer-slang): Lampe.

Jeger&Sanker (idiom., egennavn) Populær dating-app for beforeigners.

jernormen (subst., fremvandrer-slang): T-banen.

Jurassic Park (slang, nedsettende): Fremvandrermottak. Referer til den amerikanske spillefilm-franchisen fra 1993 om en fornøyelsespark der utdødde dinosaurer bringes til live i nåtiden.

jurbur (subst., fremvandrer-slang) Brystholder, bh. Ref.”Barmslynge”

kikkeplanke (subst., fremvandrer-slang): Flatskjerm-TV.

klokkevant (slang): Å ha lært seg og være vant til å forholde seg til moderne ur for å måle tiden.

kotelett (subst., nedsettende): Fremvandrer fra 1880-tallet, kjennetegnet ved sideskjegget menn fra denne perioden liker å gro.

Mangfoldspartiet (subst., org.): Politisk parti som arbeider for fremvandreres rettigheter og mot tidsisme.

maur (subst., fremvandrer-slang, nedsettende): Nåtidsmennesker. Brukes spesielt av vikinger og prehistoriske som ser nåtidsmennesker som regelstyrte, viljeløse skapninger.

maurtue (subst., fremvandrer-slang, nedsettende): Boligblokk, bygård eller forstad der det bor hovedsakelig nåtidsmennesker.

mjødstue (subst., fremvandrer-slang): Bar, kafé med alkoholservering.

mono-bro (slang, neds.): tidsistisk uttrykk som beskriver ung mann med prehistorisk bakgrunn. Ordspill på de engelske slang-ordene monobrow (sammengrodde øyenbryn) og bro (kamerat av hannkjønn).

Nivlhel (subst., fremvandrer-slang, fra norr. Niflhel"): Navnet på det verste dødsriket i norrøn mytologi. Brukes av fremvandrere som benevnelse på tannlegekontor. Også navn på en nattklubb i Oslo.

nowsplaining (idiom., fremvandrer-slang): Nåtidsmenneskers tendens til å være nedlatende og belærende i sine forklaringer om hvordan ting fungerer i samtiden.

opprinnelsestid (subst.) Den historiske tiden et individ er født i.

pelsdyr (subst., nedsettende): Person/ personer som har migrert fra prehistorisk tidsalder før år 5000 f.Kr. Ref."Hulemalere", "Huling", "Monobryn", "Loppestativ", "Lusehi", "Stinkekjeft".

prateplanke (subst., fremvandrer-slang): Smarttelefon.

prehistoriker (subst.) Person med prehistorisk opprinnelse, dvs som har fremvandret fra steinalderen.

pungmøyer (subst., pl., fremvandrer-slang, nedsettende): den store gruppen moderne menn som etter vikingenes syn ikke er ekte mannfolk.

Ressurssenter for fremvandrerkvinner (fork. RFF): Frivilling organisasjon som arbeider for å bedre fremvandrerkvinners- og jenters levekår i Norge.

Rock mot tidsisme (org.): Årlig arrangement hvor kjente norske artister spiller konserter til inntekt for organisasjoner som arbeider for fremvandreres rettigheter.

rustningen (subst., slang): Navn på softshell-jakken fremvandrere får utdelt på mottakene. Blir sett på som lavstatus-plagg i fremvandrermiljøet. Nåtidsungdommer liker derimot å bruke dem i et forsøk på å identifisere seg med en undertrykt subkultur.

slangetemmer (subst., fremvandrer-slang): Underbukse. Ref.”Sverdslire”

Sløret (subst., slang) Gatespråk for temproxat, legemiddel utviklet for å motvirke traumedannelser ved ankomsten for prehistoriske individer. Brukere rapporterer at man ser verden som gjennom et slør og får en følelse som minner om forelskelse. Går også under navnet ”Brudesløret”. Selgerne kaller seg ”Forlovere”. Ble forbudt pga stoffet viste seg å være svært avhengighetsskapende.

sniknorrønifisering (subst.): Begrep brukt av fremvandringskritiske om tiltak som tilrettelegger for fremvandrere. Ref.: "Snikoldifisering"

steakhouse (slang, neds.) Sted der mange «beefs»/ fremvandrere er samlet. Ref. «BILF», «beefeater».

stonedigger (subst., fra eng., nedsettende): Kvinne som foretrekker seksuell omgang med prehistoriske individer. Ref."Paleodiett”

spisesverd (subst., fremvandrer-slang): Kniv, bestikk.

stålkjerring (subst., fremvandrer-slang): Oppvaskmaskin.

sverdslire (subst., fremvandrer-slang): Underbukse. Ref.: "Slangetemmer"

svømmeknappen (subst., nedsettende): Beskriver det digitale ID-kortet fremvandrere får når de er ferdige med registreringsprosessen hos FDI.

svømmere (subst.): Nyankomne fremvandrere som ikke har blitt reddet opp fra vannet.

talking beef (idiom., nedsettende): Fremvandrer som jobber med telefonsalg.

temporale utfordringer (idiom., fra eng. "temporally challenged): Brukes om fremvandrere som har uvanlig store problemer med å tilpasse seg det moderne livet.

temporalt mangfold (idiom.): Begrep som vektlegger fordelene ved å ha en flertemporal befolkning. Se også: ”Mangfoldspartiet”.

temproxat (subst., med.): Legemiddel utviklet for å dempe den sansemessige overbelastningen enkelte prehistoriske opplever i møtet med det moderne teknologisamfunnet. Ref. ”Sløret”, ”Brudesløret”, ”Forlover”.

tidshull (subst., kvasi-vit.) Begrep som prøver å beskrive fremvandrernes ankomstmiddel til vår tid.

tidsisme (subst.): Diskriminerende menneskesyn som går ut på at mennesker fra fortiden har lavere verdi for samfunnet enn mennesker født i nåtiden. Ref. "Temporisme"

tidsist (subst.): Individ som har tidsistiske holdninger.

tidsrelativist (subst.): Individ fra nåtid, gjerne høyt utdannet, som mener at man ikke kan rangere nåtidens kultur høyere enn fortidens kulturer.

trykkeplanke (subst., fremvandrer-slang): Nettbrett. Ref.: "Runefjøl".

Valhall (subst., fremvandrer-slang, fra norr. Valhöll): NAV (sosialkontoret)

vandrermottak (subst.): Statlig kontrollert integrasjonssenter hvor fremvandrere bor inntil de får oppholdstillatelse i Norge.

veggtjern (subst., fremvandrer-slang): Speil.

vikingfot (subst., nedsettende): Annet navn på diabetesfot. Kommer av utbredte tilfeller av diabetes blandt fremvandrere uten tidligere tilgang på sukker.

vindpinne (subst., fremvandrer-slang): Hårføner.

vinterboks (subst., fremvandrer-slang): Kjøleskap.

vinterkiste (subst., fremvandrer-slang): Fryser.

wetlag (slang): slanguttrykk som referer til hukommelsestapet fremvandrerne rammes av under overfarten til vår tid.

«What? Why? Who? - The Time Holes Revealed» (bok): Bestselger som omhandler konspirasjonsteoretiske forklaringer knyttet til tidshullene. Underkjent av vitenskapelige miljøer, men en populær referanse i nettdebatter.

"You got beef!" Populært humortalkshow med den engelske fremvandrerkomikeren Charles D’Arcy (f. 1869) som er en verdensomspennende suksess.

å havne i tidsklemma (idiom., slang) Bli ranet av beforeigners.