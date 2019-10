Nifst som f… i dødens tjern

Hvor lurt er det å gå løs på en nyinnspilling av en av norsk films største klassikere? Kjempelurt, skal det vise seg. Og kjempenifst!

«De dødes tjern» ble første gang filmatisert i 1958. Filmen bygger på Bernhard Borges (André Bjerke) roman av samme navn, utgitt i 1942. Psykoanalysen står sentralt, en metode for behandling av psykiske lidelser, utvikla av Sigmund Freud.

Noen vennepar drar til ei avsidesliggende hytte som ligger tett ved et tjern. Navnene i persongalleriet er opprettholdt i 2019-utgaven, ellers er det meste nytt - selv om plotet er det samme. Fins det en skikkelse som går igjen? I hytta, og dypt nede i tjernet? Lever stadig vekk legenden om Tore Gruvik?

Overnaturlige krefter? Ja - og det er ingen grunn til å tro på dem, like lite nå som det var i 1958. Men dette kjennes virkelig! Du kjenner følelsen av at det gyser gjennom hele kroppen? Du kommer til å kjenne denne følelsen mange ganger, samtidig som det er sitrende spennende - hele tida.

Glem fantasy a la «Game of Thrones». Tenk skrekkfilmer som «Psycho» og «Shining».

All den stund filmen bygger på Berhard Borges roman, er det ikke mulig å spoile noe av handlinga i denne filmen - hvilket ikke forhindrer at så godt som alt som skjer oppleves som flunkende nytt. Ikke minst er denne utgaven atskillig mer actionfylt; middelaldrende, piperøykende menn i strikka genser i dyp samtale er for det meste bytta ut med creepy scener som får deg til å leite etter armlenet.

Hvordan kan det ha seg at alle mobiltelefonene plutselig er forsvunnet? Hvorfor er en gammel radiosender smadra med øks? Hva befinner seg under lemmen som åpner opp til trappa ned i den skjulte kjelleren? Hvem skrur lyset av og på? Er det hun som går i søvne som har skylda?

Har du kanskje til hensikt å tilbringe en helg på ei hytte, aleine - langt inne i skogen i høstmørket? Ikke lei med deg denne filmen.

DE DØDES TJERN

Regi: Nina Bull Robsahm

Med Iben Akerlie, Jakob Andersen Schøyen, Sophia Lie, Patrick Walshe McBride, Jonathan Harboe, Elias Munk, Ulrik von der Esch

Premiere på kino 1. november