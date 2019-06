Nike lanserer «plus size»-mannekenger - hylles på sosiale medier

Nikes siste grep gjør stor suksess på sosiale medier: - Mer enn en shopping-opplevelse.

Nike har gitt sin egen flaggskip-butikk i Oxford Street, London, en real makeover. De har nemlig åpnet en helt ny etasje med fokus på såkalt «plus-size» og idrett for funksjonshemmede for første gang.

Det skriver blant annet Cosmopolitan og CNN.

Grepet skal være nok et ledd i selskapets kamp for inkludering, som fra før av har tilbudt sportsklær for folk med størrelser større enn 46/48.

- Fantastisk

På sosiale medier tar flere til ordet for hvilken fantastisk avgjørelse Nike har gjort. I kommentarfeltet til CNNs tweet om saken fosser det blant annet inn med hyllester.

- Detter er flott. «Plus size»-folk vil ha og trenger komfortable klær å trene i, skriver én.

- Så dypt! Enkelt sagt; vakkert, legger en annen til.

- Dette er fantastisk. Visste alltid Nike var ett steg foran og dette beviser det... Ikke alle har tynne kropper man kan starte å trene med... Takk Nike for å huske oss «vanlige» folk, skriver nok en bruker.

- En destinasjon



Det kommer i sterk kontrast til butikker som River Island hvor «plus size»-klær har blitt fjernet fra sortimentet.

- Med det store momentet som er i kvinnesporten i dag, er den nyutviklede plassen bare nok en demonstrasjon av Nikes forpliktelse til å inspirere og betjene den kvinnelige idrettsuttøver, sier Nike kvinner-sjef Sarah Hannah, ifølge Cosmopolitan.

- Dette er mer enn en shopping-opplevelse; det er en destinasjon for å feire sport, akkurat i tide for en utrolig sommer med fotball, netball, turn og mer, legger hun til.