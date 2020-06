Niklas Baarli åpner opp om utagerende fortid: Én episode endret livet hans

- Jeg var helt jævlig, sier Niklas Baarli i Nettavisen-podkasten «SCHENDIS».

Radioprofilen Niklas Baarli (31) har de siste årene dukket like mye opp på TV-skjermen som på radioen.

Gjennom deltakelser i TV-programmer som «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» og «Camp kulinaris», har 31-åringen sjarmert TV-seerne med sin smittende latter og gode humør.

Denne uken debuterer han også som programleder på TV i NRKs sommersatsning «Sommerbilen». Der skal han kjøre fra Nordkapp til Tromsø sammen Silje Nordnes (35).

TV- og radiosuksessen har imidlertid ikke ligget i kortene for 31-åringen hele livet. I Nettavisen-podkasten «SCHENDIS» åpner Baarli opp en utagerende ungdomstid som til tider ikke så veldig lovende ut for fremtiden.

Droppet ut

Som barn og ungdom trivdes ikke Baarli noe særlig på skolen, noe som førte til konstant kverulering med lærere, skulking og lekser som aldri ble gjort.

- Jeg var helt jævlig. Er det noe jeg har dårlig samvittighet for, så er det måten jeg behandlet lærerne på. Jeg hatet å være på skolen. Jeg fikk det ikke til og jeg følte jeg ikke fikk noe ut av det, forteller Baarli i podkasten.

Til slutt gikk det så langt at Baarli droppet ut da han gikk på videregående skole.

- Mamma synes det egentlig var helt topp. Jeg tror hun tenkte at enten så dropper jeg ut eller så blir jeg narkoman, forteller han.

Arrestasjonen ble vendingen

Baarli havnet ofte i konflikter. En dag ble han arrestert av politiet og havnet på glattcelle. Det ble dråpen for både ham og foreldrene, og han ble sendt på folkehøyskole i Drammen.

- Vendingen i livet var nok da jeg ble sendt dit. Da hadde jeg akkurat blitt arrestert av politiet etter å ha brutt meg inn i en sportsbil, forteller radioprofilen og fortsetter:

- Jeg var på vei hjem fra en grillfest, godt bedugget, da jeg gikk forbi et verksted. Der stod det en lamborghini parkert. Jeg gikk bort for å se på lamborghinien, også viste det seg at den ikke var låst. Så jeg satte meg inn i bilen, og det er visst innbrudd, ler Baarli.

Ifølge radiostjernen tok det ikke mange sekundene før to politibiler var på stedet, la han opp på panseret og arresterte han.

- Jeg havnet på glattcella, forteller Baarli.

Forelsket seg i radio

Det skulle imidlertid vise seg at arrestasjonen ble vendingen i livet til den daværende 17-åringen. Kort tid etter ble han som nevnt sendt på en folkehøyskole i Drammen, hvor han ble introdusert for radio og for første gang følte på mestring.

- Jeg er veldig glad for det i dag. Jeg startet å jobbe på radiostasjonen i Drammen fem ganger i uka mens jeg gikk på folkehøyskole, og siden da har jeg jobbet med radio. Jeg elsker radio, sier han.

Fra 2010 til 2014 var Baarli ansatt i NRK der han jobbet som programleder i NRK P3 og NRK mP3.

I 2018 startet han å jobbe for Radio 1 der han siden har jobbet som programleder sammen med Samantha Skogrand og Ken Wasenius.

Skal gifte seg

Også på privaten har Niklas Baarli gjort stor suksess. I 2018 gikk han ned på kne foran kjæresten gjennom syv år, Benjamin Silseth, på ferie San Francisko.

- Herregud, vi er FORLOVET, helt på ekte, og vi synes kjærlighet er en god og vakker ting. Her har vi allerede feiret en stund, skrev forloveden til et bilde av det nyforlovede paret på Instagram den gang.

I september skulle bryllupet i utgangspunktet gå av stabelen, men på grunn av koronapandemien og strenge smittevernstiltak er bryllupet utsatt til september 2021.

