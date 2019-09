Nina Agdal langet ut etter kroppshets – vil være en inspirasjon for unge kvinner

I januar 2018 tok den danske modellen Nina Agdal til kraftig motmæle etter å ha blitt utsatt for kroppshets av et magasin. I dag har reaksjonene i etterkant fått henne til å endre synet på modellyrket.

En regner den danske modellen Nina Agdal (27) for å ha gått fra modell til supermodell da hun figurerte på forsiden av Sports Illustrated Swimsuit Issue i 2014. Som den 50. utgivelsen i rekken er jubileumsforsiden en del av motehistorien.

Fire år senere havnet Agdal på forsiden av aviser og magasiner for en ganske annen sak. Dessverre også en del av motehistorien, er det som på engelsk kalles for «body shaming». På norsk kalles det kroppsskam eller kroppshets.

Agdal har blitt utsatt for sin del kroppsskam, og i 2018 toppet det seg for modellen etter at et magasin nektet å trykke bildene av henne fordi de hevdet hun var for stor, hadde «feil» kropp og dessuten hadde løyet om størrelsen sin før modelloppdraget.

I et harmdirrende innlegg på Instagram langer modellen ut mot magasinet hun mener kroppshetset henne.

«Jeg er skuffet og forferdet over den fortsatt svært tøffe virkeligheten i denne bransjen», innleder modellen.

Deretter forteller Agdal historien om hvordan hun ikke havnet på forsiden av magasinet som planlagt, og er bekymret for hvordan en slik tilbakemelding kan oppleves for unge og nye modeller.

Jeg er skuffet og forferdet. Skam dere!

– Skam dere!

«Jeg har ikke en typisk modellkropp. Jeg er atletisk bygd og med sunne former. Etter et tøft år hvor jeg tok et skritt tilbake fra det ufølsomme og urealistiske presset i denne bransjen, møtte jeg opp på den fotoseansen som en 25 år gammel kvinne som følte seg bedre og sunnere enn noen gang».

«Jeg har aldri vært tynn som en strek. Nå, mer enn noen gang før, omfavner jeg formene mine og trener flittig på treningssenteret for å holde meg sterk og, mest av alt, beholde forstanden».

FRA MODELL TIL SUPERMODELL: Nina Agdal frontet jubileumsutgaven til Sports Illustrated Swimsuit Issue i 2014 sammen med Lily Aldridge og Chrissy Teigen, og markerte dermed overgang fra modell til supermodell. Foto: Faksimile (Sports Illustrated Swimsuit Issue)

«Jeg er stolt over at kroppen min har utviklet seg fra jeg var en 16 år gammel jente, med usunne og utilstrekkelige matvaner».

«Så skam dere og takk for å bekrefte hvor viktig det er å være sann mot seg selv og si det høyt, uansett hvem du er og hvilken størrelse du har».

Modellen publiserte ett av bildene som ikke kom på trykk «for å sette fokus på et problem som er større enn bare mitt og som påvirker så mange mennesker, ikke bare i moteindustrien, men generelt».

«Målet er å samle alle kvinner til å feire kroppene våre. La oss finne en måte å bygge hverandre opp istedenfor å konstant finne måter å rive hverandre ned på».

TRENER NESTEN HVER DAG: Nina Agdal forteller at hun er atletisk bygd, og trener året rundt for å holde modellkroppen i sjakk. Foto: Patricia Schlein (PA Photos / NTB Scanpix)

Enorm respons

Halvannet år senere er innlegget likt av mer enn 140.000 mennesker, og kommenteres fremdeles ukentlig. Hun har fremdeles teksten låst fast i toppen av Twitter-profilen sin.

I et intervju med nyhetsnettstedet Fox Entertainment forteller Agdal at reaksjonene har fått henne til å endre synet på modellyrket.

Hun får jevnlig tilbakemeldinger fra unge kvinner og foreldre.

– Det var første gang jeg tok opp temaet kroppsskam, og det har definitivt vært viktig for meg å snakke om. Bare det at jeg tar det opp har ført til at en rekke kvinner, foreldre, mammaer og jenter har respondert og sier «Tusen takk for at du er åpen om dette, om at du også sliter. Jeg sliter med dette hver dag, og at du snakker ut kan forhåpentligvis gjøre verden til et bedre sted i forhold til kroppsskam», sier Agdal til nettsiden.

– Om jeg kan få én jente til å forstå at selv om hun ikke er størrelse null så er hun like vakker og perfekt akkurat som hun er, så redder det dagen min, sier Agdal, og fortsetter:

– Og mammaene som kommer bort til meg og sier «Jeg har en datter. Takk for at du snakker ut endrer perspektiver på dette. Det er veldig viktig!», det er bare fantastisk.

Nina Agdal forteller i intervjuet at hun har et eget knep for å takle troll. Det kan du lese om her.

Trener 5-6 ganger i uka året rundt

Til tross for flotte ord, er det ikke til å komme unna at Nina Agdal lever av kroppen sin og har en fysikk de færreste kan drømme om – eller gidder å jobbe for.

Modellen forteller at det ligger en nådeløs livsstil og svært mye trening bak utseendet hennes.

– Jeg skal ikke lyve. Jeg trener fem til seks ganger i uken, og det gjør jeg hele året rundt.

Som modell fungerer det ikke å trene litt for «sommerkroppen».

– Det er en livsstil, og noe jeg gjør nær sagt hver eneste dag, både for min fysiske og mentale helse. Alt jeg gjør handler om balanse og moderasjon, innrømmer modellen.

Oppdaget som 14-åring

Nina Agdal vokste opp i Hillerød på Sjælland øst i Danmark på 90-tallet. Her ble hun først oppdaget som modell som 14-åring. Som 15-åring var hun med i en konkurranse for Elite Models i København, og endte opp med modellkontrakt.

Da hun var 18, flyttet hun til USA for å forfølge modellkarrieren, og det var først da «saker og ting begynte å skje». Hun har frontet merker som Billabong og Victoria's Secret, og i 2012 ble hun utnevnt til «årets nykommer» av Sports Illustrated.

To år senere kom det foreløpige høydepunktet i karrieren da hun frontet magasinets årlige badetøynummer sammen med modellkollegaer Lily Aldridge og Chrissy Teigen.

Agdal er ofte å se i magasiner som Vogue, Elle og Cosmopolitan, og frontet også Maxim i 2017.