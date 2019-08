Nina Jensens samboer tapte kampen mot kreften

Etter å ha kjempet mot hjernekreften i ett års tid tapte Jensens samboer Nicolai Roan kampen mot kreften.

Tidligere i juli åpnet Nina Jensen seg opp på Facebook om tilstanden til samboeren Nicolai. Da skrev hun at hjernekreften hans hadde kommet tilbake, og at dette var den viktigste sommeren i livet hennes.

Samboerens hjernesvulst vokste raskt, og han var i dårlig form, manglet ord og hadde ingen motorikk på høyre siden.

Torsdag kommer Jensen med triste nyheter. Nicolai har tapt kampen mot den aggressive hjernekreften.

- Jeg savner deg så inderlig; savner stemmen din; pusten din; lukten din; armene dine rundt meg; at du holder hodet mitt i hendene dine og sier at alt skal gå bra; at ingenting er umulig; de nydelige øynene dine som stirrer dypt inn i mine; å prate med deg; alle de gode rådene dine; at du alltid fikser alt; omsorgen din; at du alltid setter andre foran deg selv; at du alltid har vist at det umulige er mulig. Jeg savner ALT ved deg, skriver hun på Facebook.

Overfor Dagbladet opplyser Jensen at Roan døde tirsdag kveld etter å ha «kjempet intenst mot den aggressive hjernekreften».

Jensen skriver at hun og Eik kommer til å savne han hvert sekund, hvert minutt, hver time og hvert år så lenge de lever.

- Jeg vet ikke hvem jeg er uten deg eller hvordan jeg skal klare meg uten deg. Jeg er sikker på at ingen har elsket hverandre høyere enn det vi to har, og det er som om hjertet mitt er knust i tusen biter og aldri vil kunne settes sammen igjen.