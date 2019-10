Nissan Ariya: Her kommer storebroren til en norsk knallsuksess

Denne har vi ventet lenge på.

Elbilen Nissan Leaf har vært en storselger i det norske markedet i mange år. I 2018 ble den Norges mest solgte bil, og vippet med det VW Golf ned fra en førsteplass som nesten hadde blitt obligatorisk.

Nissan var tidlig ute da de lanserte Leaf første gang. De siste årene har en rekke konkurrenter kommet til og Nissan har på en måte havnet litt i bakleksa.

Det svarer de på, med en helt ny elektrisk modell.

På bilutstillingen i Tokyo akkurat nå presenterer Nissan elbil-konseptet Ariya. Modellen er en crossover/SUV med to elektriske motorer og 4x4.

Nissan vil ikke si noe som helst om rekkevidde ennå. Men det ligger an til stor batteripakke, trolig minst 80 kWt. Det bør love godt for rekkeviddetallet.

Nissan viser sin kommende og elektriske SUV, fortsatt som en konseptbil. Men nå er den ikke veldig langt unna. Foto: Nissan

Dristig design

Konseptmodellen er 4,6 meter lang, men skal ha innvendig plass som en mye større bil, takket være elektrisk drivlinje og maksimal plassutnyttelse.

Designet er en videreutvikling av det tidligere viste IMx-konseptet, med V-motion-front og heltrukne baklys, korte overheng og et interiør som slett ikke ligner et tradisjonelt bilinteriør.

Selv om dette er et konsept, så kan det dristige designet og de spennende løsningene komme på en produksjonsklar modell i nær framtid.

Opplyst Nissan-logo i fronten, brede forskjermer, smale LED-frontlys og grill med geometrisk mønster er noe av særpreget. Bak grillen, eller skjoldet som vi kan kalle det på en slik bil, skjuler det seg teknologi med radarsensor og andre innretninger som gjør det mulig å skanne veien foran bilen og visualisere selv det føreren ikke kan se.

Foto: Nissan

Ariya er en relativt stor SUV/crossover, med lengde på 4,6 meter. Foto: Nissan

Knappene forsvinner

21-tommers felger, en lav og glatt taklinje som avsluttes med en bratt skrånende C-stolpe, sørger for at Ariya-konseptet skiller seg ut fra ordinære SUV-modeller. Baklyktene med sotede linser strekker seg langs hele bilens bredde.

Innvendig har konseptbilen helt flatt gulv, takket være batteripakkens utforming og fraværet av tradisjonell fossil drivstoff-motor. Det gir gode plassforhold og forenkler inn- og utstigning av bilen.

Dashbordet preges av fravær av tradisjonelle knapper og betjeningsbrytere. I stedet er det integrert berøringsknapper langs hele instrumentpanelet. Når bilen ikke er i bruk, forsvinner knappene inn i skjermoverflaten. De eneste knappene er velgerknappen til betjening av en 12,3-tommers stor skjerm samt en startknapp. Betjening av klimaanlegget er integrert i nedre del av instrumentpanelet.

Ønskes velkommen

Setene har en supertynn ramme for å skape et romsligere interiør og bedre utsyn for alle passasjerer. Instrumentpanelet og de innvendige dørpanelene er dekket av svart syntetisk skinn, mens A-stolpen og det innvendige taket er dekket av et mer strukturert, syntetisk skinn.

Både instrumentpanelet, setene og rattet er utstyrt med detaljer i kobberfarget aluminium.

Endelig kommer bilen som skal bygge videre på Leaf-suksessen til Nissan. Foto: Nissan

Straks føreren nærmer seg bilen, blir han/hun ønsket velkommen med innstegsbelysning idet bilen låses opp automatisk, som dermed eliminerer behovet for å lete etter bilnøkkelen. Før man setter seg inn i bilen, vil innstillinger som førerseteposisjon og klimakontroll justeres etter førerens personlige preferanser. Disse kan føreren også lagre på smarttelefonen som en unik profil.

Vises i mai neste år

Bilen kan synkronisere med førerens kjøreplan for å beregne når den må startes opp, og dermed klargjøre bilen til kjøring med forhåndsinnstilt kupétemperatur.

På denne måten optimaliseres rekkevidden ved å bruke strømnettet til å varme opp eller avkjøle kupéen.

Under kjøring, vil den smarte ruteplanleggeren i automatisk identifisere og vise ladestasjoner langs veien for å sikre at føreren ankommer bestemmelsesstedet uten problemer.

Bilen som nå er avduket i Tokyo er altså et konsept. Produksjonsklar bil skal først vises i mai neste år. Da får vi forhåpentligvis vite mer om konkret rekkevidde, om lading og om muligheten for ting som hengerfeste og skiboks.

De første leveringene til kunder er for øvrig estimert til 2021.

