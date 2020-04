Det går mot vår, men kveldene er fortsatt mørke og krever mørkt øl.

Det går mot vår og deler av landet har plutselig fått vær som lover sommer og utepils, men det er fortsatt mørkt og kaldt om kveldene, og da er det lite som passer bedre enn en mørk og solid øl.

Jeg har derfor valgt Nøgne Ø Imperial Stout denne uken. Et øl jeg skrev om på min første blogg allerede i 2011. Ølet er (minst) like godt som da, og er et av de som henger igjen i polets basisutvalg, mens andre blir sendt ned i bestillingsutvalget og fort kan bli ulønnsomme å brygge.

Imperial Stout skal være sort og denne skuffer ikke. Den er sort som olje til 120 dollar fatet. Oppå dette danner det seg et fristende, tett og fint lysebrunt skum.

Å stikke nesen ned i glasset er som å bade sjelen i sjokolade, kaffe, lakris, lær, karamell og solid treverk. Alt som skal være i en kompleks, men allikevel rett frem stout, er hjertelig til stede.

Foto: Sammy Myklebust

Jeg begynner, som alltid når jeg drikker mørke øl, med ølet litt kaldere enn det som er ideelt. Til å begynne med dominerer sjokolade, mens kaffe kommer til og lær smyger seg på inn mot ettersmaken - før alle smakene så er tilbake og utfordrer meg på om jeg skal smatte videre på ettersmaken eller ta meg en slurk til.

Jeg velger det første, for jeg har det ikke travelt. Det er fyr på peisen og ølets smaker kommer mer frem etterhvert som det beveger seg fra kjøleskapstemperatur og over i kjellertemperatur.

Dette er rett og slett ølet for senkede skuldre og avslapning, med eller uten mørk sjokolade til. Gjerne til en quiz om bryggeriet bak.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 9,0 %

Volum: 0,5 l

Pris: 75,80

Literpris: 151,60

Jeg sjekket den gamle anmeldelsen av denne på min første blogg. Prisen var da 71,90. I henhold til konsumprisindeksen skulle den da kostet 85,90 i dag.

Dette kvalitetsproduktet har med andre ord blitt 10 kroner billigere, relativt sett.