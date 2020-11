Nok en kjendis måtte ta av seg masken

Det var enhjørningen som lørdag måtte røpe sin identitet.

NRKs nye lørdagsprogram «Maskorama» har tatt nordmenn med storm. Hver uke konkurrerer kjendiser i den uvanlige sangkonkurransen, om å få holde identiteten sin skjult, og fortsette i programmet en uke til.

Se enhjørningen vise seg for dommerne i videoen øverst i saken!

Lørdag var det altså duket for at en ny kjendis måtte reise hjem. Før vi fikk vite hvilken kjendis det var, måtte imidlertid programleder Silje Nordnes meddele at det var enhjørningen som nå måtte røpe sin identitet - det etter å ha imponert panelet med sterke sangprestasjoner.

51 prosent tok rett

Jan Thomas hadde lørdag nok en gang gjettet på at det måtte være prinsesse Märtha Louise som gjemte seg i enhjørningskostymet, mens Nicolay Ramm trakk et nytt navn ut av hatten lørdag - Guri Schanke.

Marion Ravn holdt fast på at det måtte være Inger Lise Rypdal bak masken. Hele 51 prosent av folket mente det samme, og det skulle de vise seg å ta rett. I enhjørningkostymet sto den folkekjære artisten.

- Dette er nesten ikke å beskrive. Det er så spesielt. Det er så morsomt, men det er også veldig krevende, sier Rypdal om deltakelsen i programmet.

Maskorama sendes direkte, og Rypdal påpeker at det får frem nervene hennes.

- Men fy søren, så gøy altså.

Med ny dialekt

Lørdag er også første kvelden da deltakerne har sunget to sanger. Rypdahl hadde selv valgt seg ut «Girl on Fire» av Alicia Keys og «Where do I Begin» av Regine Valesquez.

Forrige uke var det puddelen som måtte røpe sin identitet og mange lot seg overraske av at det var Mia Gundersen som befant seg inne i det rosa kostymet. Hun hadde nemlig forsøkt å skjule Rogalands-dialekten sin, og den forvrengte stemmen til puddelen hadde dialekt fra Nord-Norge.

– Vi må jo prøve å jukse litt, sa Gundersen selv sist lørdag.

Fra før har også senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, utkledd som et fugleskremsel, og tidligere håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim, i gaupekostyme, som har måttet forlate konkurransen.

De som fremdeles er med i konkurransen er nå trollet, elgen, ravnen og vikingen.

Les også: Internett går amok: - Kan du se hva som feiler alle bildene av Charles og Diana?

Les også: Mariann Thomassen venter barn

Reklame Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger