Nok en ny verden

Duoen BirdWorld, med base i Oslo og London, er enda en konstellasjon som tar oss med til steder de færreste - om noen - av oss har vært på før.

Den engelske, men delvis Oslo-bosatte cellisten og elektronikeren Gregor Riddell og den canadiske, men London-bosatte trommeslageren og perkusjonisten Adam Teixeira, møttes for første gang i Banff i Teixeiras hjemland. På en workshop der begynte de å forske i landskap der både det frie og det strukturerte blei miksa med field recordings de begge hadde samla.

Etter at Teixeira flytta til fotballøya for fem år siden, har forutsetningene for samarbeidet blitt bedre og mer stabile og BirdWorld har vokst fram som et resultat av det.

Tidligere i år kom det en digital smakebit bestående av fire låter som duoen kalte «Ting tar tid». Alle disse låtene har også blitt med over til den egentlige debuten, «Unda».

Samtalene mellom de to forsetter i en blanding av et fritt og et melodisk landskap der de akustiske instrumentene, blant annet kalimba, går sammen med den elektroniske manipuleringa av opptakene gjort rundt om på kloden.

De som aner at dette låter annerledes enn det meste, har faktisk helt rett. Musikken er tøff, spennende, utfordrende, hip, vanskelig, men overraskende tilgjengelig. Den er åpenbart skapt av to musikanter som kjenner hverandre godt og som vil til de samme stedene. Det har de i svært stor grad makta.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

BirdWorld Unda Focused Silence/birdworldmusic.com