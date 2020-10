Nok et oppvaskmøte på «Farmen»: - Produksjonen er dritt lei

- Hele Norges befolkning har lagt meg for hat, sier «Farmen»-deltaker Daniel Viem Årdal til Nettavisen.

Det begynner å tilspisse seg inne på «Farmen»-gården, og med dét baller også intrigene på seg.

Under onsdagens episode gikk det en kule varmt for enkelte av deltakerne etter at noen angivelig skal ha stjålet både sukker, nøtter og pølse. Den angivelige naskingen setter hele ukesoppdraget på spill.

Les også: Satte hele «Farmen»-produksjonen i fare: - Får alvorlige konsekvenser

Det hele topper seg da det viste seg at 50 gram tobakk skal ha blitt gjemt bort av en deltaker. I hvert fall toppet det seg for Raymond Røskeland som fyrer løs mot både mot Daniel Viem Årdal og Inger Cecilie Grønnerød.

FLY FORBANNA: Raymond Røskeland fyrer seg opp under onsdagens episode av «Farmen» etter at han fant ut at noen skal ha gjemt vekk tobakk uten at han visste om det. Foto: TV 2

Det hele ender i et stygt oppvaskmøte der Inger Cecilie og Daniel anklager hverandre, etterfulgt av en tordentale fra Raymond der han truer Inger Cecilie til å fortelle det han mener er sannheten.

Problemet er derimot at ingen vil innrømme hvem som har stjålet verken det ene eller det andre inne på gården. Selv ikke i dag har sannheten kommet frem.

Les også: Røk ut av «Farmen» med tordentale: - Fikk beskjed om å si det

- Norge har lagt meg for hat

Daniel Viem Årdal mener det er opplagt hvem som lurer hvem inne på gården.

Selv mener han at han har spilt et ærlig og redelig spill, men at fremstillingen av ham på TV gjør at TV-seerne kanskje får et litt annet inntrykk av ham.

SKYLDER PÅ HVERANDRE: Inger Cecilie og Daniel skyldte på hverandre etter at tobakken forsvant. Fortsatt er det ingen som har lagt kortene på bordet. Foto: TV 2

- Hele Norges befolkning har lagt meg for hat. TV-seerne får bare se en brøkdel av alt som skjer inne på gården, og det som oftes vises av meg er når det skjer noe negativt rundt meg, sier Daniel til Nettavisen.

Han hevder fremdeles at han verken har hatt noe med at sukker, nøtter, pølse eller tobakk er blitt gjemt eller forsvunnet fra gården.

- Alt jeg har gjort har jeg stått for inne på gården. Jeg har tatt med meg kamerateamet på det jeg har gjort, og jeg har innrømmet det overfor seerne. Det som skjer i denne episoden har jeg ingenting med å gjøre, fortsetter han.

Les også: Trakk seg etter grove regelbrudd. Årsaken var en helt annen: - Fikk dødsbudskap fra familien

Slu plan

Daniel har imidlertid innrømt at han var innblandet i håndteringen av tobakken da den kom inn på gården, ettersom han og Inger Cecilie sorterte matvarene de hadde fått da utfordrerne kom inn på gården. Likevel nekter han for å ha gjemt tobakk fra de andre deltakerne.

Det hevder han at Inger Cecilie stod for.

- Jeg har verken tatt noe sukker eller gjemt unna noe tobakk, sier imidlertid Inger Cecilie til Nettavisen.

Hun har helt siden enkelte av deltakerne brøt smittevernsregler og snek seg unna gården, hevdet at Daniel har hatt en agenda mot henne.

- Jeg tror han i utgangspunktet forsøkte å få det til å se ut som at det var jeg som hadde gjort det, slik at han ikke skulle bli valgt til førstekjempe, sier hun.

Les også: Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: - De skapte en vridd forestilling av meg

Inger Cecilie hevder hun var den første til å melde om at tobakken var blitt gjemt fra de andre deltakerne, men så ble dette snudd til at det var hun som hadde gjemt den.

- Etter at jeg ble beskyldt å ha stjålet blodpølsa, hadde jeg et behov for å rense lufta. Jeg sa derfor fra til Sindre om at det hadde blitt gjemt unna tobakk på kjøkkenet og at jeg var vitne til at det skjedde. Han løp deretter til de andre deltakerne for å finne ut av hvem det var, men så ble det hele snudd til at det var jeg som hadde gjort det, forteller Inger Cecilie til Nettavisen.

- Jeg forstod først ikke at det var meg Raymond kjeftet på, for jeg hadde jo ikke gjemt unna noe. Hvorfor skulle jeg gjøre det? Da jeg var storbonde ga jeg all tobakken til Raymond, hvorfor i alle dager skulle jeg plutselig gjemme den nå?, spør Inger Cecilie seg.

BLE KJEFTET PÅ: Raymond Røskeland gikk til angrep på Inger Cecilie etter at tobakken ble gjemt. Ifølge Inger Cecilie er det Raymond som kommer dårlig fra det. Foto: TV 2

Fortsatt overbevist

Raymond Røskeland, som reiste seg opp og skrek mot Inger Cecilie, forklarer den sterke reaksjonen på denne måten: Han hevdet å vite at det var Inger Cecilie som løy rundt bordet der oppvaskmøtet ble tatt.

- Jeg synes det var på sin plass. Det var flere av de andre deltakerne som ikke synes det var riktig av meg, men jeg visste at det var Inger Cecilie som hadde gjemt unna tobakken og jeg ville gi henne en sjanse til å legge alle kortene på bordet, sier Raymond til Nettavisen.

Han tror fortsatt at det er Inger Cecilie som står bak.

Les også: «Farmen»-Wiktoria dolket venninnen i ryggen og brøt avtalen: - Sier mye om henne

- Daniel tok med kameraene på alt han gjorde av faenskap og innrømmet det overfor seerne. Hadde han gjort dette, så hadde det kommet frem på TV, sier Raymond og synes det er trist at det ikke er noen som har innrømmet eller kommet frem med tingene som ble gjort uten at kameraene var til stede.

- Dette er bare starten

Inger Cecilie forteller til Nettavisen at hun ikke tok seg nær av eller ble lei seg over utbruddet til Raymond.

- Det var veldig uhyggelig, men jeg ble verken lei meg eller såret. Jeg synes det er Raymond som kommer uheldig ut av dette, ingen andre. Og jeg synes det er finurlig at han heller stoler på Daniel som han har kranglet med siden dag én og ikke meg som har støttet han siden dag én, sier hun.

Intrigene som har utspilt seg på gården denne uken har skapt enda mer hodebry for storbonden Kjetil Kirk. Han lover imidlertid at det er mer intriger i vente for seerne.

- Produksjonen er dritt lei

- Hvis seerne tror at det har vært mye drama inne på gården hittil, kan jeg røpe så mye som at det kommer til å bli verre. Det er helt barnehage der inne på et tidspunkt, røper Kjetil til Nettavisen.

Kirk hevder at produksjonen måtte ta et oppvaskmøte med deltakerne etter en rekke hendelser der det er blitt gjort sabotasjer uten at kameraene har vært til stede.

Les også: «Farmen»-Karianne avkrefter Northug-rykter

- Det ble gjort mye rart der inne på et tidspunkt, og fortsatt er det mye som er uoppklart. Selv etter innspillingen er det ingen som har innrømt at de har gjort ting, og det kommer heller ikke frem på TV siden det ble gjort uten at kameraene var til stede.

Ifølge Kirk begynte produksjonen å se seg lei av at deltakerne fant på ugagn uten at kamera var til stede, fordi det skapte hull i historien som blir presentert på TV.

- Produksjonen ble dritt lei til slutt, sier han.

- Aldri vært noe oppgjør

Presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen, sier det stemmer at produksjonen ikke ønsket at deltakerne skulle holde noe skjult for produksjonen.

Han avkrefter imidlertid at det ble avholdt noen form for oppvaskmøte eller oppgjør med deltakerne.

- Vi kan bare fortelle de historiene deltakerne tar oss med på. Deltakerne står fritt til å ha hemmeligheter for hverandre, men vi ønsker ikke at de skal skjule ting fra produksjonen. Det er en forutsetning for at vi skal kunne fortelle den hele og riktige historien om det som skjer på gården. Hvis noen ikke tar oss med kan det skape huller i fortellingen, som fører til at seerne sitter igjen med ubesvarte spørsmål, sier Iversen til Nettavisen og fortsetter:

- Det var aldri noe oppgjør. Dette en utfordring vi alltid har. De fleste som deltar på «Farmen» har aldri vært med på en reality-produksjon før, og vi vet av erfaring at det kan være intuitivt vanskelig å forstå hvor viktig det er å ikke holde ting skjult. Derfor minner vi regelmessig deltagerne på om at de beste historiene alltid er dem de tar oss med på fra begynnelse til slutt.

Les også: Mads Hansen sjonglerer tre jobber og har akkurat gitt ut bok: - Gått utover privatlivet