Nok et sterkt møte

Folkesangeren Øyonn Groven Myhren og unikumet Jens Christian Bugge Wesseltoft har møttes på tvers av mange grenser. Det har det blitt et spennende møte av i gruppa Nordjordet.

Jeg blir så lett fascinert av nye møter. Av møter som jeg ikke hadde sett eller hørt for meg. Når det gjelder Jens Christian Bugge Wesseltoft burde jeg vel egentlig ikke bli det minste overraska lenger. Han finner stadig frem til nye dører å åpne og denne gangen er det blant annet sammen med folkesangeren Øyonn Groven Myhren, hardingfelespilleren Anne Hytta og munnharpisten og langeleikeren Anders Røine.

Nå er det slik at møtet mellom Øyonn Groven Myhren og JCBW ikke er av ny dato - det er kun for meg det er det. De har nemlig jobba sammen og inspirert hverandre i rundt 20 år og med JCBWs enorme lyttekapasitet så er det sjølsagt ikke overraskende at det første albumet de har laga sammen har blitt av det spennende og grenseløse slaget.

Groven Myhren har så avgjort mye musikalsk å slekte på. Hun er barnebarnet til komponisten og folkemusikksamleren Eivind Groven og plata er spilt inn i hans orgelhus på Ekeberg i Oslo.

Sammen med hardingfelespilleren Anne Hytta og langeleikeren, munnharpisten og gitaristen Anders Røine pluss flott krydder fra blant andre fløytisten Hans Fredrik Jacobsen og perkusjonistene Tomas Nilsson og Sidiki Camara, har Groven Myhren og Bugge Wesseltoft skapt en annerledes verden basert på folkemusikk fra Telemark samt noen nye melodier av Groven Myhren.

Nordjordet gir oss noe vi ikke ante fantes - fordi de har funnet fram til det sjøl. Herlig!

