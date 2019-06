Nominert flere ganger - i år håper hun prisen kommer: – Vil ha den feite dama

Pia Tjelta er nominert til Amanda-prisen for tredje gang og håper alle gode ting er nettopp tre.

I august går den årlige Amanda-prisen av stabelen under den norske filmfestivalen som finner sted 17. - 23. august i Haugesund.

På Filmens Hus i Oslo onsdag ble det offentliggjort hvilke filmer og hvilke skuespillere som kan stikke av med en Amanda i år.

En av dem er skuespiller Pia Tjelta, som spilte Maria i den sterke filmen «Blindsone». Der imponerte hun stort - også juryen til Amanda-prisen.

I august kan hun nemlig stikke av med prisen for beste kvinnelige skuespiller, i konkurranse med Ine Marie Wilmann fra filmen Sonja og Ines Høysæter Asserson fra Harajuku.

– Jeg ble skikkelig, skikkelig glad for nominasjonen, forteller Pia Tjelta til Nettavisen.

Fra tidligere har Tjelta to Gullruten-nominasjoner i lomma, og nå håper hun at statuetten kan pynte opp peishylla.

– Jeg har aldri fått en Amanda-før, så jeg skulle gjerne hatt den feite dama der i hylla, ler hun med sin klingende Stavanger-dialekt.

For rollen har hun blant annet vunnet Filmkritikkerprisen.

STERK PRESTASJON: Tjelta har tidligere blitt tildelt pris for beste skuespiller for hovedrollen i«Blindsone». Her fra utdelingen av Filmkritikkerprisen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fikk sin første nominasjon

– Dette er faktisk litt kokko, det å se navnet mitt ved siden av Anneke von der Lippe og Maria Bonnevie er ganske stort for meg, forteller Alexandra Gjerpen som er nominert til beste kvinnelige birolle i filmen «Når jeg faller».

– Vi fikk veldig mye å si under prøvene til filmen og fikk utvikle karakterene litt selv, så det har bare vært superfint å være med, forteller Gjerpen.

GLEDER SEG TIL FEST: Alexandra Gjerpen er kanskje mest kjent fra tv-serien «Unge lovende», men nå har hun fått sin første Amanda-nominasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette er hennes første Amanda-nominasjon, men hun er meget ydmyk når det gjelder å omtale vinnersjansene.

– Jeg har ikke gjort så mye film, mest tv, så det å bli nominert er en ære i seg selv. Vi får se om jeg klarer å danke ut de to fantastiske kvinnene, sier hun og skyter inn:

– Jeg har egentlig lyst til å bare ha en kul fest. Det blir et slags julebord, fordi det er gode kollegaer og folk du har jobbet med på kryss og tvers som er tilstede i på prisutdelingen i Haugesund, forteller hun.

Dette er de nominerte til årets Amanda-priser:

Beste norske kinofilm:



Harajuku — Produsent Cornelia Boysen og Synnøve Hørsdal for Maipo Film, regi Eirik Svensson

Ut og stjæle hester — Produsent Turid Øversveen og Håkon Øverås for 4 1/2 Film, regi Hans Petter Moland

Skjelvet — Produsent Martin Sundland for Fantefilm, regi John Andreas Andersen

Beste barnefilm:

Psychobitch — Produsent Ruben Thorkildsen for Ape & Bjørn, regi Martin Lund

Kutoppen — Produsent Ingvild Evjemo for Qvisten Animation, regi Lise I. Osvoll

Tårnet — Produsent Frode Søbstad, regi Mads Grorud

Beste regi:

Hans Petter Moland — Ut og stjæle hester

Magnus Meyer Arnesen — Når jeg faller

Eirik Svensson — Harajuku

Beste kvinnelige skuespiller:



Pia Tjelta — Blindsone

Ine Marie Wilmann — Sonja

Ines Høysæter Asserson — Harajuku

Beste mannlige skuespiller:



Jon Ranes — Ut og stjæle hester

Tobias Santelmann — Mordene i Kongo

Preben Hodneland — Når jeg faller

Beste kvinnelige birolle:

Anneke von der Lippe — En affære

Alexandra Gjerpen — Når jeg faller

Maria Bonnevie — Føniks

Beste mannlige birolle:



Bjørn Floberg — Ut og stjæle hester

Nicolai Cleve Broch — Harajuku

Eldar Skar — Sonja

Beste filmmanus:



Hans Petter Moland — Ut og stjæle hester

Martin Lund — Psychobitch

Sebastian Torngren Wartin — Harajuku

Beste foto:



Rasmus Videbæk — Ut og stjæle hester

Karl Erik Brøndbo — Harajuku

John Andreas Andersen — Mordene i Kongo

Beste produksjonsdesign/scenografi:



Jørgen Stangebye Larsen — Skjelvet

Kalli Juliusson — Amundsen

Lina Nordqvist — Sonja

Beste visuelle effekter:



Peter Hjort — Ut og stjæle hester

Arne Kaupang (Visual Effects Supervisor), Magnus Olsson (Filmgate), Lars Erik Hansen (Gimpville), Alexander Kadim (Varg), Kaj Steveman (FableFX) — Amundsen

Lars Erik Hansen (Gimpville), Torgeir Busch (Storyline Studios) og Magnus Olsson (Filmgate) — Skjelvet

Beste originalmusikk:



Kasper Kaae — Ut og stjæle hester

Fay Wildhagen og Øyvind Mathisen – Harajuku

David Stephen Grant — Når jeg faller

Beste klipp:



Nicolaj Monberg, Jens Christian Fodstad — Ut og stjæle hester

Karsten Meinich, Elise Solberg — Harajuku

Silje Nordseth, Karsten Meinich, Anders Bergland — Tårnet

Beste lyddesign:



Gunn Tove Grønsberg — Harajuku

Gisle Tveito — Ut og stjæle hester

Tormod Ringnes, Niklas Skarp — Mordene i Kongo

Beste kortfilm:



Kulturen — Produsent Marte Hansen for Den Norske Filmskolen, regi Ernst De Geer

She-Pack — Produsent Lotte Sandbu for Den Norske Filmskolen, regi Fanny Ovesen

Hæstkuk — Produsent Ragna Midtgard for Mer Film, regi Aasne Vaa Greibrokk

Beste dokumentarfilm:



Born2Drive — Produsent Tom Marius Kittilsen, Janne Hjeltnes og Knut Inge Solbu for Fenomen Studios, regi Daniel Fahre

For vi er gutta — Produsenter Gudmundur Gudmundsson og Kari Anne Moe for Fuglene AS, regi Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen

Hvor man vender tilbake — Produsent Racha H. Larsen for Yellow Log, regi Egil Håskjold Larsen

Beste utenlandske kinofilm:



Den skyldige — regi Gustav Möller, distributør Arthaus

Green Book — regi Peter Farrelly, distributør Nordisk Film Distribusjon

Kapernaum— regi Nadine Labaki, distributør Arthaus

Leave No Trace — regi Debra Granik, distributør Selmer Media

Shoplifters— regi Kore-eda Hirokazu, distributør Another World Entertainment