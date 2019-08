Nordmenn deler bilder av kjønnsorganene sine på Kvinneguiden-forum: - Det bor en ekshibisjonist i mange av oss, spesielt menn

I sommer har nysgjerrige nordmenn delt bilder av egne kjønnsorganer på et forum på Kvinneguiden, med oppfordring om å gi tilbakemeldinger. Er slik deling et positivt uttrykk for fri seksualitet eller bidrar det bare til økt press?

«Sommer, sol og eksponeringstid?»

Det er kommentaren som i juli skapte nytt liv i et gammelt tema på Kvinneguiden, hvor nysgjerrige nordmenn deler bilder av underlivet sitt - for så å diskutere bildene og gi tilbakemeldinger.

Tråden starter med en diskusjon rundt hvorvidt en slik bildedeling egentlig er lov, men til tross for at enkelte mener at det er brudd på Kvinneguidens regelverk, bestemmer folk seg for å ta sjansen.

I all hovedsak deles bilder av peniser, men det er også noen få kvinner som deler bilder av sine underliv. Bildene deles anonymt, og som regel med oppfordring til å gi tilbakemelding på utseende og størrelse.

- Mange velutstyrte menn

Hva er det som får noen til å laste opp bilder av sitt eget nakne underliv på internett - slik at alle og enhver kan se, bedømme og gi karakter?

- Det bor en ekshibisjonist i mange av oss - spesielt menn. Vi vet at de fleste blottere er menn, og det er liten tvil om at menn er ivrigere på å sende såkalte «dick picks» enn det kvinner er på å sende bilder av sine kjønnsorgan, sier sexolog Thomas Winther.

På oppfordring fra Nettavisen, har både Winther og sexolog Siv Gamnes sett gjennom forumstråden og mange av bildene som er delt der. Tråden ble imidlertid, etter Nettavisen tok kontakt med Egmont, som eier Kvinneguiden, stengt for flere innlegg.

Sexologene tror folk har ulike motiv bak bildedelingen:

- Mange av de som deler bilder er velutstyrte menn, så de ønsker nok å vise seg frem. Andre gjør det kanskje fordi de har en usikkerhet eller bekymring tilknyttet sitt eget kjønnsorgan, og ønsker å høre hva andre synes, samt få en bekreftelse på at de er «bra nok». I tillegg er det nok en gruppe som gjør det for seksuell tenning. Selv om de deler anonymt, vet de selv at det er deres kjønnsorgan og det kan gi et kick, sier Gamnes.

Winther er helt enig:

- Generelt sett ser vi at kvinner i stor grad ønsker bekreftelse på at de er innenfor normalen. Menn, derimot, vil gjerne bli bekreftet på at de er litt over normalen.

Det kan se ut som om sexologen har rett. Det er delt rundt fem ganger så mange penisbilder som bilder av vulvaer, og kvinnen bak det ene vulvabildet, etterspør tilbakemeldinger fordi hun har «komplekser for hvordan underlivet ser ut etter barnefødsel».

LES OGSÅ: Disse faktorene øker risikoen for utroskap i et parforhold

Noen av mennene som deler, har riktig nok også komplekser. Men de aller fleste deler penisbilder med informasjon om lengde og omkrets, og mange skriver at de selv er fornøyde med eget kjønnsorgan.

- Penis er ofte nært knyttet til maskulinitetsfølelsen. Stor penis er en bekreftelse på manndom, sier Winther.

SEXOLOGENE: Thomas Winther og Siv Gamnes lister opp en rekke faktorer som gjør forholdet ekstra sårbart for utroskap. Foto: Privat

Derfor deler menn mer enn kvinner

Ønsket om å få bekreftet sin egen maskulinitet, står sentralt når menn deler bilder av kjønnsorganet sitt, tror sexologene.

- Vi sammenligner oss med hverandre fra vi er relativt unge, og man blir gjerne dømt litt ut fra det. Penis er fremme på en annen måte enn kvinners kjønnsorgan, blant annet når vi menn går på offentlig toalett. Kanskje senker det terskelen for å vise den frem på andre måter også, sier Winther.

- Menn har dessuten en mye lengre historie med å være pornoforbrukere enn det kvinner her. For menn er det kanskje mer legitimt å både se og vise frem kjønnsorganet sitt, de er rett og slett mer vant til det, legger Gamnes til.

For de som ønsker å dele bilder av sitt nakne kjønnsorgan, finnes det mange andre forum enn Kvinneguidens. Winther mener det tross alt er bedre at det deles bilder på forum hvor man selv kan velge å gå inn, enn at menn sender penisbilder til mottakere som ikke har bedt om det.

- Det finnes en del menn som gir blanke i samtykke når de sender penisbilder. Det er ikke greit. Men slike forum er tross alt frivillig å oppsøke, så sånn sett er det bedre.

Tør ikke dele bilder

Men selv om deltakelse på forumet i aller høyeste grad er frivillig, tror begge sexologene at det bidrar til økt press blant de som allerede er usikre eller har komplekser når det kommer til kjønnsorganet sitt.

- De som er usikre, tør ikke legge ut bilder. Sånn sett bidrar dette til å øke usikkerheten hos de mennene som egentlig har en gjennomsnittlig penis, men som er bekymret for at den er for liten, sier Winther.

LES OGSÅ: To faktorer avgjør hvor ofte kvinner tar initiativ til sex

Gamnes er enig:

- Det er som nevnt en del velutstyrte menn som deler bilder på forumet, og det er nok ikke oppløftende å se for de som er usikre på egen penisstørrelse.

Sexologenes antakelser, blir bekreftet inne på forumet:

«Jeg vil legge ut bilde, men er redd jeg blir mobbet. Jeg har mikropenis,» skriver en.

«Vanlige folk legger ikke ut her. Her er bare de med størst (eller minst),» skriver en annen.

Andre beroliger de som sliter med usikkerhet tilknyttet egen penisstørrelse:

«Det er så mye snakk om størrelse på penis, og mange som poster bilder her inne har store peniser, og de får wow- kommentarer, hjerter og tommel opp. Må bare si at ikke alle jenter drømmer om en stor penis,» skriver en kvinne.

Winther forteller at han ofte blir oppsøkt av menn som bekymrer seg for at de har for liten penis.

- Mange tror de har unormalt liten penis, men det er fordi de har en forestilling om at en «normal penis» er 20 centimeter lang. Det stemmer ikke i det hele tatt, men det er gjerne det de har sett på porno.

Omfattende undersøkelse av penis til 15.000 menn slår fast at gjennomsnittlig penisstørrelse er 13,12 centimeter.

- Men når det stort sett kun er de med stor penis som viser den frem på slike forum, og man nærmest utelukkende ser menn med over gjennomsnittet stor penis i pornoverdenen, så er det mange menn som sitter med helt feil inntrykk - og bekymrer seg unødvendig, sier Winther.

Kvinneguiden: - Vi fjerner tråden

Kvinneguiden-forumet, som er landets største forum, drives og eies av Egmont.

De var ikke kjent med bildedelingen på den aktuelle tråden da Nettavisen tok kontakt.

- Her har det skjedd en glipp, så vi var ikke klar over dette før nå. Vi ønsker ikke å ha et forum hvor slike bilder deles, og kommer til å stenge denne tråden, sier Madeleine Strand, redaktør for Kvinneguiden, til Nettavisen.

REDAKTØR FOR KVINNEGUIDEN: Madeleine Strand sier det har skjedd en glipp og stenger forumstråden. Foto: Fred Jonny (Kamille)

I Kvinneguidens regelverk står det at det ikke er lov å dele seksualisert innhold.

LES OGSÅ: Unge har mindre sex - dette er årsaken

- Når det er sagt, så kan det være vanskelig å definere hva som er seksualisert og ikke. Mange går til Kvinneguiden for å høre andres meninger eller med et ønske om å finne ut om andre har det på samme måte - altså om de er «normale». Dette gjelder alle mulige slags tema, og her har Kvinneguiden en viktig rolle i Norge, sier Strand, og understreker:

- Men akkurat når det kommer til kjønnsorgan og tilbakemeldinger på hvorvidt det er normalt, så setter vi grensen. Er man bekymret for det, må man gå til helsepersonell eller besøke andre forum enn Kvinneguiden.

Egmont kommer nå til å spesifisere i regelverket at det ikke er lov å dele slike bilder.

- Ønsker man å diskutere dette, må det foregå i tekstformat - ikke i bilder, avslutter Strand.

Mandag ettermiddag er tråden stengt, med følgende kommentar fra administrator:

«Tråden stenges etter oppdatering av reglene: Seksualisert innhold. Dette kan bli fjernet. Vi aksepterer ikke deling av bilder med seksualisert innhold eller bilder av intime kroppsdeler. Vi aksepterer heller ikke at man deler bilder av andre. Moderatorteamet kan når som helst fjerne innhold som oppleves som at det bryter med disse retningslinjene, uten forvarsel.»