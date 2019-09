Norge får egen Top Gear-serie - disse blir programledere

– Jeg har aldri kjøpt en ny bil i hele mitt liv, sier en av programlederne.

Dicovery melder mandag morgen at de har inngått et samarbeid med BBC, og at de skal lage en norsk utgave av Top Gear. Innspillingen starter allerede denne måneden og skal sendes på TV Norge.

Programlederne blir TV-veteran Petter Schjerven, musiker og programleder Esben «Dansken» Selvig og driftingstjernen Fredric Aasbø.

- Dette blir fantastisk gøy! Top Gear er et at verdens mest kjente TV-formater, og nå er vi altså så privilegerte å få muligheten til å lage en helnorsk versjon, med norske programledere som vi selv har håndplukket. Magien med Top Gear er programmets evne til å fenge ikke bare bilentusiastene, men også de som ikke vet forskjellen på en Lada og en Lamborghini. Dette er innhold som er som skapt for både Dplay og TVNorge, og vi gleder oss veldig til å presentere Top Gear Norge i 2020, sier Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks.

Kunnskapen om nye biler er noe varierende blant trioen:

– Jeg har aldri kjøpt en ny bil i hele mitt liv, men jeg har kjørt fryktelig mye rart. Det er vel det jeg gleder meg mest til med dette programmet, muligheten til å få sitte bak rattet i alle slags typer kjøretøy. At det i tillegg skal skje i et legendarisk program jeg har sett på i mange år gjør det ikke mindre stas! Jeg elsker gamle doninger, og har vokst opp i sidevognen på en Indian Chief motorsykkel fra 1923. Pappa var en lidenskapelig veteranbilentusiast, og jeg har absolutt arvet den interessen. Hjemme står det blant en engelsk Alvis, en østtysk Trabant, samt den gamle Indian-motorsykkelen. Pappa eide også en Rolls Royce fra 1930, men den måtte vi dessverre selge for å få familieøkonomien til å gå opp en gang på 70-tallet, sier Petter Schjerven.

Fredric Aasbø er derimot langt mer kjent med bilmarkedet:

– Jeg er fullstendig bilnerd, og lever av å være profesjonell racerbilsjåfør i USA. Så det å få muligheten til å være programleder for Top Gear er jo selve drømmen som går i oppfyllelse. For meg kan et bra understell, eller hvordan demperne er justert, være like interessant som design og finish, og det har jeg allerede fått tyn for av de andre gutta. Men de skal få igjen når det blir tid for å konkurrere. Jeg er jo tross alt yngst i denne gjengen, og bør ha en fordel av det. Med mindre de tyr til noen dirty tricks, selvsagt, sier Fredric Aasbø.

Den opprinnelige britiske versjonen av Top Gear har de siste årene vært gjennom en berg-og-dalbane av fiasko, suksess og utskifting av programledere. Programmets 27 sesong gikk på britiske TV-skjermer i sommer.