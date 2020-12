Norge først med Apple-nyhet

Apple kaller det «Familieoppsett». Norge er først ut.

Tirsdag overrasket Apple med å annonsere et nytt produkt ingen hadde hørt om før, hodetelefonene Airpods Max.

Onsdag overrasker selskapet på nytt og bekrefter at Norge er første land utenfor USA hvor tjenesten familieoppsett blir lansert.

Det er system hvor barn eller andre i familien kan bruke funksjonene i smartklokken Apple Watch selv om de ikke har eller ønsker en iPhone.

Tjenesten blir tilgjengelig fra 14. desember, og krever et eget mobilabonnement som det later til at kun Telia tilbyr i første omgang.

Oppsettet sørger for at brukeren får et eget mobilnummer, og kan altså ringe og motta samtaler, og sende og lese meldinger via klokken. Apple lover at foreldre skal ha full kontroll på skjermtid og apper som installeres på klokken.

GPS-klokker har vært populært til barn i lengre tid, og nå melder altså Apple sin ankomst på dette markedet. Apple skriver i en pressemelding:

Med Finn personer på Apple Watch kan et familiemedlems posisjon deles med foresatte, og det kan tilpasses varslinger om posisjon, slik at de foresatte kan få informasjon om familiemedlemmenes posisjon én gang, flere ganger eller etter en tidsbasert plan.

Barn eller eldre med familieoppsett kan også bruke tjenestene Nødanrop og Nødinfo for å kontakte beredskapstjenester eller gi informasjon om medisinske tilstander, allergier og medisiner.

Samtidig er deler av systemet begrenset på alder. Aktivitetsappen registrer heller ikke forbrente kalorier hos et barn, men isteden antall minutter i aktivitet.

En funksjon kalt Skoletid skal begrense klokkens funksjoner i bestemte tidsrom. Vi antar dette er en funksjon som er mer populær blant lærere enn elever ...

Ifølge Apple er alle personopplysninger, inkludert opplysninger om posisjon, kommunikasjon, trening og helse kryptert på enhetene og i iCloud.

