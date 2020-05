Norges fineste bunad er kåret: Denne er lesernes favoritt

Nærmere 15.000 har engasjert seg i hva som er den fineste av bunadene våre.

17. mai er dagen vi ikler oss det fineste vi har i skapet, nemlig bunaden.

I år får man kanskje ikke muligheten til å beundre bunader på samme måte som tidligere, men likevel har man som regel en favoritt, enten det er ens egen, eller en annen.

Som så mange ganger tidligere har Nettavisen i år bedt våre lesere å stemme frem den fineste bunaden. Dette er jo nærmest en umulig oppgave, ettersom det finnes over 400 ulike varianter av bunader og festdrakter her til lands, i tillegg er det fullstendig smak og behag hva man synes er fint.

Derfor har vi vært nødt til å begrense utvalget noe. Vi har tatt utgangspunkt i hva Norsk Flid Husfliden har hatt som mest søkte bunader på sine nettsider og tidligere undersøkelser og kåringer.

1. plass: Nordlandsbunaden

Denne er en favoritt for mange, og det er på ingen måte noe sjokk at Nordlandsbunaden tar tilbake førsteplassen med 3.023, etter å ha blitt danket ned på 2. plass i fjor av Sognebunaden.

Noe av populariteten til Nordlandsbunaden kan skyldes at den både har dekket et stort, geografisk område og at den alltid har vært lik. Det er den blå varianten som har vunnet i år, men den kommer også i en nydelig grønn variant.

Foto: Norske Bunader

2. plass Øst-Telemarksbunaden

Heller ikke her var det noen overraskelse, for denne havnet på 3. plass i fjorårets konkurranse, men har i å klatret en plass høyere på pallen med 1.867 stemmer. Det finnes flere Telemarksbunader, og nettopp Øst-Telemarksbunaden finnes det en rekke variasjoner av.

Foto: Norske Bunader

3. plass Hardangerbunaden

I fjor nådde Hardangerbunaden akkurat ikke pallen, men i år er den tilbake på en tredjeplass.

I begynnelsen av 1900-tallet ble denne omtalt som en nasjonaldrakt, men også i dag er den er favoritt. På turistkortene fra Norge kan du nesten vedde på at det er en Hardangerbunad du får se.

HARDANGERBUNAD Foto: Norskebunader.no

