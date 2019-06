Norsk band skal være i samtaler om å bli med i den nyeste «James Bond»-filmen

Det norske Molde-bandet Revolt skal ha blitt observert i samtaler med crewet til den nyeste «James Bond»-filmen. - Har en ny låt som er skrevet med en viss film i tankene, forteller hovedvokalisten.

Innspillingen av den nyeste «James Bond»-filmen er i full sving, og den martini-drikkende agenten har for alvor fått øynene opp for Norge.

Først ble en actionscene spilt inn ved Langvann i Nordmarka utenfor Oslo, før det onsdag ble gjort flere opptak på den verdenskjente Atlanterhavsveien mellom Molde og Kristiansund.

Nå får Nettavisen opplyst at det fremadstormende Molde-bandet Revolt skal ha blitt observert i møter med «Bond»-crewet. Dermed svirrer ryktene om det første norske musikkinnslaget i en 007-film siden A-has tittelspor «The Living Daylights» i 1987.

- Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte noe som helst, men vi var en tur utom Atlanterhavsveien i stad, forteller hovedvokalist Ulrik Bolsønes til Nettavisen.

- En viss film i tankene

På spørsmål om Bolsønes har fått med seg at det visstnok skal være innspilling av ny «James Bond»-film på Atlanterhavsveien, samme dag som bandet har vært på området, svarer han kryptisk:

- Ja, det veit jeg, men jeg veit ikke hvor mye jeg har lov å si.

Hakket mer snakkesalig er derimot bandets bookingagent, Siw K. Almås i Gygre plateselskap. Hun forteller først hun ikke har hørt noe om 007-ryktene, men letter likevel litt på sløret.

- Jeg vet faktisk ikke så mye om dette, men jeg vet de skal gi ut en sang neste fredag som kanskje er i den sjangeren («James Bond», journ.anm), sier hun til Nettavisen.

UP AND COMING: Revolt slapp debutalbumet i juni 2018, men linkes nå til den nyeste «James Bond»-filmen. Foto: Privat

Konfrontert med utsagnet fra Almås, utdyper Bolsønes mer om Revolts nye låt.

- Vi skal slippe en ny låt som ble spilt inn på DreamFarm Studios i Surnadalen for noen uker siden. Den ble skrevet med en viss film i tankene, forteller han hemmelighetsfullt.

- Kan det være snakk om «James Bond»?

- Kanskje det, svarer Bolsønes lakonisk.

- Hadde vært et stort gjennombrudd

Revolt består av fem medlemmer, født på 2000-tallet, som har holdt på i fire år. Musikken de spiller er av typen pop-rock, alternativ rock, ifølge Bolsønes. I fjor juni kom debutalbumet «The Beautiful Decay», men Molde-gruppen har allerede mer på lager.

- Nå skal vi ha en intim «release-konsert» for den nye låta vår, som vi også skal filme. Så er det rom for å se om det blir noe ekstra etter det, sier Bolsønes lurt.

- Rent hypotetisk; hvordan ville det vært å få låten sin i en «James Bond»-film, da?

- Det er klart at det hadde nok vært et stort gjennombrudd for oss, forteller hovedvokalisten.

Revolts nyeste låt slippes neste fredag, 14. juni. Da gjenstår det å se om teksten vil inneholde allegorier til vodka martinier og lisens til å drepe eller ei.

Den 25. «James Bond»-filmen i rekken har en planlagt premiere 8. april 2020.