Norsk familie er blitt superhit på TikTok med disse videoene: – Det tok helt av

Over natten ble ble familien fra Kongsberg på mystisk vis svært populære i Japan og Saudi-Arabia. Nå får de over to millioner videovisninger – om dagen.

For en drøy måned siden sto Just Andreas Groven Salvesen (26) og Elizabeth Groven Salvesen (26) fra Kongsberg i verdensmetropolen Los Angeles og ga hverandre sitt «ja».

Ikke bare fikk de hverandre. For presten Tristan Tales, som også er en venn av paret, ga dem et tips skulle gjøre familien på tre til en TikTok-suksess bare en måned senere.

Just Andreas Groven Salvesen (26), Elizabeth Groven Salvesen (26) og datteren Louisa Amelia (7 mnd.) står bak sosiale medier-kontoen TheNorwegianFamily. Foto: Privat

– Han sa vi burde prøve oss på TikTok, fordi Instagram er litt dødt nå. Vi har jobbet litt med hver vår Instagram-konto, men tenkte det var verdt å prøve, forteller Just Andreas Groven Salvesen.

Det skulle vise seg å være lurt av familien.

Fakta Dette er TikTok ↓ En kinesisk app som har fått global suksess og er spesielt populær blant barn og unge. Brukerne kan se på og dele korte videoer, som oftest med musikk til. Videoene med musikk varer fra 3-15 sekunder eller videoer i loop går opptil 60 sekunder. TikTok er for mange forbundet med dansevideoer, men har også mye annet innhold. Kan minne om app-en Vine, som var en stor suksess i 2013-2016.

Lett å vokse raskt

TikTok har i stor grad dansevideoer, men familien Groven Salvesen fra Norge ville gjøre det litt annerledes. De lager koselige og morsomme videoer fra hverdagslivet i Oslo med en baby.

Just Andreas fant ut at kallenavnet @TheNorwegianFamily var ledig og la ut den første videoen, som ble godt mottatt.

– Vi visste ikke mye om TikTok, annet enn at algoritmene der gjør at man kan få mye oppmerksomhet selv om man er en liten konto, og det merket vi ganske raskt, forteller han.

Suksessoppskriften

Dermed ble strategien å legge ut én video hver dag de neste 30 dagene, og dét er en suksessoppskrift som har fungert for familien. I hovedrollen er datteren Louisa Amelia på syv måneder.

– Det er enkle videoer som er lett å forstå selv om man ikke snakker norsk, forteller Just Andreas.

Hittil har de bare opplevd å få udelt hyggelige kommentarer, noen ønsker å sende klær til datteren og andre forteller at videoene de lager er dagens høydepunkt for dem.

Louisa Amelia Groven Salvesen. Foto: Privat

– Jeg tror folk liker at hun er sin egen person og at hun finner på ting i leiligheten og at det ser ut som hun holder kameraet selv. Hun baker, gjør «pranks» og har hatt fest med kosedyra, forteller pappen.

Han tror videoene er en kjærkommen kontrast til det dystre nyhetsbildet i disse dager.

Får to millioner visninger daglig: – Det smalt helt plutselig

Bare på én måned har familien på tre hatt en god og jevn økning i følgere og seere, og kontoen har vokst med rundt 1000 følgere om dagen, hovedsakelig fra de nordiske landene.

En dag merket de en underlig endring, da de fikk noen asiatiske kommentarer.

– Man legger inn hvilken region man er i og det virket først som innholdet vårt ble delt til folk som snakker samme språk. Så merket vi disse kommentarene på et asiatisk språk og da så vi at det smalt helt plutselig, det tok helt av. Vi aner ikke hvorfor det skjedde akkurat der, men vi ser det på resultatene.

Plutselig økte TheNorwegianFamily med 8000 følgere på 24 timer. Neste dag var økningen på 18.500 nye følgere.

Dessuten får de rundt to millioner nye visninger av videoene - hver dag. Det er spesielt Japan og Saudi Arabia de har fått stadig økende vekst fra.

– Vi er fortsatt på den kurven nå, så vet ikke hvordan det kommer til å gå eller når det kommer til å flate ut, forteller 26-åringen.

Just Andreas Groven Salvesen og Elizabeth Groven Salvesen står bak TheNorwegianFamily Foto: Privat

Denne videoen tar helt av

Den mest sette videoen deres heter «Hjemme alene» og har i skrivende stund 4,2 millioner visninger.

– Det er helt utrolig med tanke på at de fleste videoene lå på 20.000 visninger, som vi allerede var ganske fornøyd med. Jeg tror det hun finner på med pizza og smash er veldig gjenkjennelig for alle, uansett land, forteller han.

Just Andreas forteller at de har snakket mye om hvordan de eksponerer datteren.

– Ja, vi har snakket om det flere ganger, men vi tenker at det er like sannsynlig at noen tar et bilde av Kari Nordmann på Facebook og bruker det feil, mener han.

Satser på sosiale medier

Just Andreas jobber som innholdsprodusent og kona Elizabeth studerer jus, så enn så lenge er sosiale medier en sidegeskjeft. De er likevel ikke fremmed for å se om det går å leve av sosiale medier og håper det kan være starten på en karriere.

– Det hadde ikke gjort noe å tjene penger på det, hvis vi kunne levd av å lage hyggelige videoer i stedet for å sitte på kontor, ler Just Andreas.

Naturlig nok har TikTok blitt det store samtaleemnet i leiligheten deres i Oslo, og de har stadig vekk nye idéer til hva de kan gjøre.

– Det vi gjør på TikTok fungerer tydeligvis, så der skal vi fortsette som i dag, men vi har nettopp startet en YouTube-kanal også, og der ser vi for oss at det blir litt annerledes og mer av Elizabeth og meg og livet vårt, avslutter han.

