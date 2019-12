Norsk vaksine skal testes i ny studie - kan gi håp for kreftpasienter

Kreftvaksinen UV1 skal testes på brysthinnekreft i en ny studie, som er sponset av Oslo Universitetssykehus.

Det er Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen som er de største aksjonærene i selskapet Ultimovacs, som står bak kreftvaksinen, ifølge E24.

Tidligere har de testet UV1-vaksinen på lungekreft, prostatakreft og føflekkreft, og nå vil de også teste den på brysthinnekreft. Studien får støtte fra den internasjonale legemiddelgiganten Bristol Myers Squibb (BMS).

Randomisert studie

- For oss blir det en rimelig studie å delta i. Vi betaler de rene utgiftene til å drifte jobben som gjøres på sykehusene, som vil være på rundt 12-13 millioner kroner, sier Ultimovacs-sjef Øyvind Kongstun Arnesen til E24.

118 pasienter skal delta i den randomiserte studien. Halvparten skal få cellegift fra BMS, mens den andre halvparten får både cellegift og UV1-vaksinen. Sykehus i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Australia skal etter planen være med på studiet.

Resultatet av studien er ventet å komme i 2022.

En randomisert, kontrollert studie innebærer at behandlingen som skal testes, blir sammenlignet med en annen behandling, som skal fungere som kontrollbehandling. I dette tilfellet benyttes cellegift som kontrollbehandling, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

«En slik sammenligning er avgjørende for å kunne si om den nye behandlingen er bedre, like bra eller dårligere enn kontrollbehandlingen», skriver NHI.

- Har innfridd

Pål Falck, som er analytiker i Arctic Securities, synes det er positivt at denne studien gjennomføres, og at Ultimovacs samtidig skal starte med en fase 2-studie for bruk av UV1-vaksine på pasienter som har føflekkreft.

- Ultimovacs har vist lovende resultater i tre fase 1 studier, og med oppstart av to randomiserte fase 2 studier neste år, har de en solid forskningsaktivitet og innfridd initiale forventninger, sier Falck til E24.

Samtidig mener han det er positivt at studiene er randomiserte, da det vil bli tydelig hvilken tilleggseffekt kreftvaksinen eventuelt kan gi.

E24 opplyser at målet til Ultimovacs er å utvikle en kreftvaksine som kan brukes til behandling av de fleste typer kreft.

