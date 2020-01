Norske Emma Krokdal (24) er sammen med Dolph Lundgren (62)

Emma Krokdal (24) fra Norge er blitt sammen med den svenske superstjernen Dolph Lundgren (62) etter at de to møttes på hennes arbeidsplass.

NEW YORK (Nettavisen): Det er Aftonbladet som melder at den svenske skuespilleren Dolph Lundgren og norske Emma Krokdal er blitt sammen.

– Hun er min kjæreste og vi møttes for fem måneder siden, sier Lundgren til avisen.

Avisen skriver at Emma Krokdal jobber på et av de mest trendy treningssentrene i West Hollywood, Equinox, og at det var der de to møtte hverandre.

– Emma jobber som personlig trener i LA. Hun kommer egentlig fra Trondheim i Norge. Hun er min kjæreste og vi møttes for fem måneder siden, sier Lundgren til Aftonbladet gjennom sin agent, Johan Pråmell.

Emma Krokdal delte også nylig et bilde av de to sammen på Instagram, sammen med et hjerte.

Avisen skriver også at de to har deltatt på flere offentlige tilstelninger sammen, senest i helgen da de to poserte sammen både på fredag og lørdag under Cana Dorada Film & Music Festival i Den dominikanske Republik. Bildet Emma Krokdal har delt er fra den festivalen:

Selv har Dolph Lundgren delt et foto av seg selv fra bassenget:

- Kjøler meg ned i Den dominikanske republik på Cana Dorada Film Festival. Fantastisk sted!, skriver han.

Se dette og flere bilder fra hennes Instagram-konto nedover i saken.

Dolph Lundgren er kjent fra flere filmer og debuterte på kino i 1985 i James Bond-filmen Med døden i sikte.

Den 62 år gamle svensken er også kjent som «Ivan Drago» i Sylvester Stallone-filmen «Rocky IV», samt filmer som «The Punisher», «Universal Soldier» og «The Expendables». Dolph Lundgren dukket også opp i filmen «Creed II» i 2018, hvor han gjorde comeback i rollen som «Ivan Drago» fra «Rocky IV».

Ifølge Aftonbladet har Dolph Lundgren to døtre, Greta (18) og Ida (23), fra et tidligere ekteskap med svenske Anette Qviberg.