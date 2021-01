Norske Eveline Karlsen jobber med Bianca Ingrosso: – Hun er helt nydelig

Eveline Karlsen er ny profil i «Bloggerne» og kollega med selveste Bianca Ingrosso.

Merk deg navnet Eveline Karlsen (28). Den populære YouTuberen fra Skien har det siste året blitt en av Norges største influensere innenfor skjønnhet og sminke, og oppmerksomheten rundt henne ser ikke ut til å forsvinne med det første.

Karlsen er kollega med selveste Bianca Ingrosso. I videoen under forteller hun hvordan samarbeidet gikk til:



Karlsen er nemlig nykommer i den 14. sesongen av «Bloggerne» på TV2, og selv om hun allerede er godt vant med å vise fram seg selv i sosiale medier, blir det en helt annen opplevelse å nå skulle vises på TV-skjermer.

- Jeg håper at jeg kan få vise en annen side av meg selv, inkludere mer og vise fram de fine folkene rundt meg, som venner og familien min. Det er mange sider jeg ikke har hatt muligheten til å vise fram tidligere, så man blir nok mer personlig kjent med meg i «Bloggerne», forteller Karlsen til Nettavisen.

Siden dette er Karlsens første sesong, var hun veldig nysgjerrig på hvordan det ferdige resultatet skulle bli. Så langt er hun fornøyd med hvordan både hun selv og resten av gjengen framstilles i programmet.

- I starten var jeg veldig spent, og spolte litt fram for å se meg selv. Men av de episodene jeg har sett til nå så ser det veldig bra ut. På tross av korona og restriksjonene vi hadde i sommer synes jeg vi har klart å få til mye bra innhold.

Kollega med Bianca Ingrosso

I 2018 ble Karlsens YouTube-kanal kåret til «Årets Beautykanal» på prisutdelingen Gulsnutten, og året etter vant hun prisen for «Årets Beauty» under Vixen Awards. Karlsen har tidligere også jobbet som omreisende omreisende makeup-artist i Fredrik&Louisa, men i 2019 sluttet hun for å satse på et yrke som influenser.

I februar i fjor tok livet til Skien-jenta derimot en ny vending. Etter at hun på sin YouTube-kanal hadde ytret et ønske om å få lov til å sminke Bianca Ingrosso (26), en av Sveriges største influensere og grunnlegger av sminkemerket Caia Cosmetics, ble hun kontaktet av selskapet og invitert til Stockholm for å filme med Ingrosso selv.

- Jeg svarte bare: «ja, lett» og satt meg på første flyet bort, ler Skien-jenta.

Et halvt år senere var hun ansatt i Caia Cosmetics. Karlsens oppgave er nå å ha ansvar for Caia Cosmetics i Norge og jobbe som produktutvikler sammen med Ingrosso.

Selv om korona-situasjonen gjør det vanskelig for de to influenserne å møtes fysisk, forteller hun at de har utviklet et fint samarbeid og blitt godt kjent med hverandre over telefon og på nett siden ansettelsen i februar for snart et år siden.

- Hun er helt nydelig og akkurat sånn som man tror hun er! Ekstremt dyktig, snill og veldig flink til å løfte andre, inkludert meg. Hun har vært en som har banet vei for mange innenfor bransjen og er veldig flink i det hun gjør.

Karlsen legger ikke skjul på at hun er veldig fornøyd med jobben sin i Caia Cosmetics, og har ikke tenkt seg bort med det første.

- Jeg har jo tidligere sluppet mine egne produkter, men jeg har ingen planer om å starte noe eget sminkemerke nå. Enn så lenge skal jeg absolutt holde meg i Caia, det er kjempegøy å jobbe der og jeg er så fornøyd med å få jobbe med Bianca og teamet hennes, sier hun.

Ønske om leilighet i Oslo

Under vårens sesong av «Bloggerne», får vi følge Karlsen som må ta et valg om hun skal bli værende i Skien eller flytte til Oslo. Jobben hennes holder mye til i Oslo, så for å optimalisere effektiviteten av jobb og privatliv, var alternativet å skaffe seg en leilighet i hovedstaden.

Karlsen forteller også at om man skal være med på noe sosialt som arrangeres, er det mindre styr om hun hadde hatt en pendlerleilighet i Oslo.

- Det er veldig sjeldent jeg er med på noe gøy fordi det er så langt! Og jeg kan jo heller ikke drikke alkohol og så kjøre hjem til Skien etterpå, så det blir alltid mye styr om jeg skal delta på noe, sier hun til Nettavisen.

Enn så lenge er influenseren fortsatt boende i Skien, og er, i hennes egne ord, «super-singel».

Se hva hun sier om sivilstatusen i videoen under:

- Jeg har ikke hatt lyst på type og forhold akkurat nå kjenner jeg, og jeg har heller ikke vært på utkikk det året her. Jeg har vært veldig opptatt og ikke hatt noe å «tilby» til en annen person.

Likevel er Karlsen klar på at hun ikke er interessert i nettdating eller Tinder, men har heller et ønske om å skulle møte noen i virkeligheten når hun først skal møte noen.

