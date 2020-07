Norske forskere undersøker om soling kan gi beskyttelse mot koronasmitte

Norske forskere undersøker om soling kan ha effekt mot koronasmitte. – Det kan tyde på at vitamin D gir en del beskyttelse, sier sjefforsker.

Over 140.000 nordmenn er med i den store koronastudien. Tre ganger har de svart på spørsmål om seg selv, livet og covid-19. I den siste runden er det flere spørsmål om soling, skriver NRK.

– Vi lurer på om det er noe positivt knyttet til soling, og det hadde vært veldig fint dersom vi fant ut noe som var nyttig for samfunnet. Noe vi kunne brukt i arbeidet mot viruset, sier forsker og lege Arne Søraas, som leder studien ved Oslo universitetssykehus.

Forskere flere steder i verden har spekulert på om vitamin D er spesielt bra nå i pandemiens tid. At det er noe spesielt med stoffet vi får når det ultrafiolette lyset fra solen treffer huden.

– Data kan tyde på at vitamin D gir en del beskyttelse mot alvorlig covid-19, forteller Søraas.

Det er relativt lite publisert forskning om vitamin D i forbindelse med smitten. Noen studier finner ingen sammenheng. Andre studier antyder at det kan være en meget klar kobling.

En gruppe kinesiske forskere kom med en til nå upublisert studie i juni. Den konkluderer med at vitamin D reduserer virusmengden i infiserte celler fra mennesker.

