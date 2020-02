Norske kjendiser hyller Jahn Teigen: – En epoke er over

Kondolanser og hyllester strømmer inn i sosiale medier.

Tirsdag formiddag kom den triste beskjeden om at den folkekjære artisten Jahn Teigen er død. Han ble 70 år.

Det er ingen tvil om at Jahn Teigen og musikken hans har betydd mye for veldig mange. Hyllester og kondolanser i sosiale medier har strømmet inn siden beskjeden om hans død kom.

– En epoke i showbiz er over. Det er en trist dag, sier Kim Bård Hansen, bedre kjent som Herodes Falsk til Drammens Tidende.

Jahn Teigen er gått bort. Her med den velkjente skjelettdrakten i forbindelse med dens 40-årsjubileum i Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Sammen skapte de historie i norsk kulturliv i trioen Prima Vera, sammen med Tom Mathiesen.

– Han var en unik type, fantastisk artist og sanger. Sist, men ikke minst var han en god kamerat. Dette er veldig rart. Jeg husker ham med bare glede.

Besøkte Teigen på sykeleiet

Kameraten forteller at han besøkte Teigen på sykeleiet.

– Jeg visste han var dårlig. Tom Mathisen og jeg besøkte ham, og da var han veldig dårlig. I går hørte jeg at han var innlagt på intensiven, og da visste jeg det ikke var bra, sier han til avisa.

Kim Roll Hansen, bedre kjent som Herodes Falsk.

På sin Facebook-side skriver Herodes Falsk dette om vennen:

– Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen - og for at vi var ordentlige kamerater! Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, verken på scenen eller bak. Du vil alltid være med oss!

Tom Mathisen: – I sjokk

Tom Mathisen og kona var på ferie på Kanariøyene da de fikk den tunge beskjeden tirsdag.

– Det er en veldig trist beskjed å få og det er jo en veldig trist dag. Vi er litt i sjokk. Han var en stor personlighet og en stor artist. Det er en dag med mye minner og man tenker veldig mye tilbake, sier Mathisen til Nettavisen.

For Mathisen er det sceneopptrednene med Prima Vera som sitter sterkest i.

Prima Vera - (f.v.) Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes Falsk på en sjelden Prima Vera-opptreden i år 2000.

– Alle minnene med Prima Vera på en scene er til sammen et kjempeminne. I det hele tatt han som artist, han var helt enorm og hadde en magi på scenen som var helt utrolig, forteller vennen.

Han minnes god det siste møtet da han og Herodes Falsk besøkte Teigen.

– Det var veldig hyggelig, da mimret og snakket vi sammen, og vi ble imponert av at han da hadde en enorm hukommelse, han husket så mange detaljer som verken Herodes eller jeg kom på.

– En stor kunstner

Inger Lise Rypdal sørger over tapet av en nær venn.

– Kjære Jahn, så har du forlatt denne veien og vi som er igjen har mistet en stor kunstner. Takk for den vakre og sterke stemmen din all den flotte musikken du har laget. Du er allerede savnet. Hvil i fred, skriver hun.

Trine Rein takker Jahn Teigen som musiker og person.

– En høvding i musikkbransjen har gått bort. Du verden for en karriere denne mannen har gitt oss. Takk for all humor, fine låter, vakre tekster, og livet du delte, Jahn. Hvil i fred

Også kultur- og likestillingsminister Abid Raja sørger i dag.

– Nasjonalskatten vår har gått bort. Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle. Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes, skriver Raja.

Minnes stort øyeblikk

Hanne Sørvaag som møtte Teigen da hun deltok i programmet «Hver gang vi møtes» minnes Teigens innholdsrike liv.

– Jeg var på toalettet da jeg fikk den triste beskjeden. På radioen spilte de «Optimist» og da sangen var over fortalte de at han hadde gått bort, forteller Sørvaag til Nettavisen.

– Det er så klart utrolig trist når et liv går bort. Jahn Teigen hadde et veldig innholdsrikt liv, og jeg får en følelse av både sorg og et ønske om å feire hans liv.

Hanne Sørvaag. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix Foto: Terje Bendiksby (NTB Scanpix)

Hun forteller at hun er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å tolke sangene hans sammen med han i programmet «Hver gang vi møtes».

– Det beste minnet jeg har med Jahn Teigen tror jeg var under innspillingen av programmet. Det hadde vært pressedager, og den dagen var han veldig sliten. Men jeg husker han tok hånden sin frem mot oss, og spurte om hun som hadde tolket «Drøm ditt liv» var her fortsatt. Og det var meg. Det husker jeg som et veldig stort øyeblikk, sier Sørvaag.

Ingrid Bjørnov mener Teigen har preget norsk musikkliv.

– Hvil i fred, kjære Jahn Teigen. Takk for inspirasjon, artisteri og enestående innsats som bøddel i musikalen Which Witch. Du etterlater et gigantisk musikkavtrykk, skriver hun på sin Facebook-side.

Hjembyen til Jahn Teigen sørger i dag:

– Forferdelig trist

– Det er forferdelig trist å lese. Han var en fantastisk artist som har betydd mye for mange, sier Tiril Heide-Steen.

Datteren til Harald Heide-Steen jr., som selv er artist og skuespiller, var med i TV Norge-programmet «En hyllest til Jahn Teigen» i 2016. Der fikk hun et nært møte med den folkekjære artisten hjemme på hans eget torp i Sverige.

– Jeg opplevde ham som veldig opptatt av unge kollegaer og å løfte frem folk. Han var veldig raus, og interessert i hva andre holdt på med. Jeg opplevde ham som veldig åpen og raus, sier Heide-Steen til Nettavisen.

I det samme programmet opptrådte også artisten Alejandro Fuentes.

– Dette var utrolig trist, skriver Alejandro i en SMS til Nettavisen.

– Jeg fikk gleden av å bli kjent med deg, Jahn, hjemme hos deg i 2016 og det var en stor ære å få møte en stor legende som deg. For en mann, for en låtskriver og for en sjel. Jeg håper du får hvilt i fred nå, takk for all den fantastiske musikken, kjærligheten og gleden du har gitt oss.

– En mann jeg har vokst opp med

Jan Thomas har minner av Jan Teigen fra barnsben av.

– Jeg har sittet i Spektrum og hyllet han, jeg har stått hjemme i skjelett-drakten som liten gutt å ventet på ham og Anita Skogran etter at de hadde spilt konsert. Han er en mann jeg har vokst opp med og som jeg har fulgt gjennom Grand Prix og det som er, men jeg har faktisk aldri møtt ham selv om jeg har nære venner som kjenner han godt, forteller Jan Thomas til Nettavisen.

– Han var den desidert største artisten vi har hatt, mener jeg.

Han mener Teigen formet norsk musikkhistorie og er skrevet i historien.

– Musikken hans snakker til alle, så jeg tror nok alle føler at de kjenner han på et vis. Selv hører jeg stadig på musikken hans. Musikken hans er tidløs. Det er like mange 19-åringer som hører på musikken hans på vors til eldre mennesker som hører på ham til morgenkaffen.

– Betydd utrolig mye personlig og profesjonelt

– Jahn Teigen har betydd utrolig mye for meg både personlig og profesjonelt, sier artist Benedicte Adrian.

Allerede i 1979, som 15-åring, traff Benedicte Adrian Jahn Teigen for første gang. Det gjorde hun i forbindelse med TV- programmet «Halvsju» – der hun, Ingrid Bjørnov og Teigen alle var gjester.

– Jeg var stor fan allerede, og det å få treffe ham var stort. Han ble en slags mentor, sier Adrian til NTB.

Hun husker ham ikke minst for det store motet, det at han alltid sto på sin rett til å være litt gæren.

– Han var så proff og seriøs – og samtidig fullstendig uforutsigbar. Han ble laget i en helt unik støpning, det fantes bare en som ham – og han vil bli dypt savnet, sier artisten videre, og minnes tiden de hadde sammen i rockeoperaen «Which Witch».

– Jeg husker godt da vi kontaktet ham i 1987 for bøddel-rollen. Det førte til et langt samarbeide, både i Norge og i London, og jeg vet at dette var opplevelser og erfaringer han satte svært høyt. Selv tenker jeg på dette samarbeidet som en skatt, sier hun – og understreker at Jahn Teigen var en artist som nektet å la seg sette i bås.

– Utad var han en klovn, men det var filosof han egentlig var. Du kunne ikke bare si «hei», og «god dag» til ham, han ville i dybden og reflekterte og grunnet over alt mellom himmel og jord.

– For meg sier bildet av Jahn Teigen i skjelettdrakt det aller meste om ham: Musikalitet, originalitet – og dette helt utrolige motet og det avvæpnende smilet. Her hadde du en artist som var umulig å målbinde, og han har alltid motivert og inspirert meg – til å våge.

Takker for musikken

AP-leder Jonas Gahr Støre takker artisten for hans innsats.

– Jahn Teigen er gått bort - men musikken, humoren og varmen lever videre. «Mil etter mil» vant norske Melodi Grand Prix i 1978 - og fikk null poeng i den europeiske finalen, nok til en heltestatus for russsen i 1979. Og takk for årene med Prima Vera - sangene og vitsene vekker fortsatt latter, smil og tårer, skriver politkeren på sin Facebook-side.

Jon Gelius skriver dette om den norske artisten:

– Utrolig trist at Jahn Teigen er død. Han er en artist som alltid har vært der. En formidabel musikalsk karriere er over. Musikken lever videre. Hvil i fred, gode Jahn, skriver Jon Gelius på Twitter.

Også kjente profiler som Alex Rosén, Jan Aage Fjørtoft og Davy Wathne har tatt til sosiale medier for å hylle den folkekjære artisten.