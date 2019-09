Norske Natalie Ortega (20) vant Miss Universe i Spania. Nå renner det inn med tilbud

View this post on Instagram

Ayer fue la noche más emocionante de mi vida. Aún no he asimilado esto que está pasando ¿Quién me iba a decir que yo podría representar a mi país, España 🇪🇸 , en Miss Universo 2019? Es INCREÍBLE, Aún me cuesta articular palabras con las que definir mis sentimientos. Quiero darle las gracias al jurado por darme la oportunidad de ser “España” ante el universo @missuniverse , a la organización @missuniversespain por su ejemplar trabajo, a todas mis compañeras por darme la mano en este momento tan especial de mi vida, a @angelaponceofficial por su cariño y sus consejos, a mi familia, a mis amigos, y a todas las personas que me han dado su apoyo en esta aventura que ahora continúa. Sé que puedo hacerlo, quiero hacerlo, quiero que os sintáis orgullosos y felices de mi trabajo. Tengo mucho que aprender, pero tengo ganas y fuerzas. Quiero aprovechar la plataforma que @missuniversespain me ha dado para enviarle al mundo un mensaje de optimismo y energía, demostrar que con esfuerzo podemos superarnos y lograr nuestras metas. Unidos, con valores como respeto, tolerancia y amistad podemos rediseñar nuestra sociedad. Creo que nada es imposible, y que tú que me lees, también puedes lograr tus sueños, como yo ayer logré uno de los míos. Ahora empieza una nueva etapa y prometo estar junto a ustedes. Les mando un beso muy fuerte💋 #missuniversespain #missuniversespain2019 #missuniversoespaña #missuniversoespaña2019 #missuniverse #missuniverse2019 #missuniverso #missuniverso2019 #spain #españa