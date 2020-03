Norske Per Fasmer er med i virus-filmen «Outbreak» som har fått nytt liv på Netflix i USA: - Det er helt utrolig

Per Fasmer havnet på grunn av en tilfeldighet i en film som nå er blant de mest sette på Netflix i USA på grunn av koronaviruset.

LOS ANGELES (Nettavisen): Norske Per Fasmer (65) fra Bergen er å se på skjermen i filmen «Outbreak» med blant andre Dustin Hoffman, Rene Russo, Cuba Gooding Jr. og Donald Sutherland.

Filmen handler om et enormt dødelig virus som en ape har brakt videre til en oppdiktet by i California. Og amerikanske myndigheter vurderer å bombe byen for å hindre at viruset spres til resten av landet.

Les også: Koronasmittet lege: Vær obs på dette symptomet

Se trailer for filmen i videoen øverst i artikkelen.

Scenarioet som tilsynelatende var helt usannsynlig, har blitt mer aktuelt på grunn av den pågående koronavirus-pandemien. Filmen fra 1995 er en av flere pandemi- og katastrofefilmer som nå har fått nytt liv på Netflix, skriver Business Insider.

På søndag var «Outbreak» den tredje meste sette filmen på Netflix i USA, og den har holdt seg på topp ti også denne uken.

Les: Koronakrisen: 300 forgiftet og døde i Iran

TOPP TRE: Søndag var «Outbreak» den tredje meste sette filmen på Netflix i USA. Filmen er for øyeblikket ikke tilgjengelig i Norge, og Netflix opplyser at de ikke har informasjon om den kommer til å bli det. Foto: Netflix

Per Fasmer ble med i filmen på grunn av en tilfeldighet, og han innrømmer at det er spesielt å ha vært med på filmen med tanke på hva som utspiller seg i verden nå.

- Ja, det er helt utrolig, sier han til Nettavisen over telefon.

Trodde det var tull

Per Fasmer spiller «Mr. Jeffries» i filmen. Han har ingen replikker, men er på skjermen i en viktig scene mot slutten av filmen som far til et barn som det viser seg skal spille en betydelig rolle for utfallet.

SPILLER FAR: Per Fasmer har en liten rolle som far i familien i en viktig scene i filmen. Foto: Neflix/Outbreak

Fasmer skulle egentlig ikke være med i filmen, men var på innspillingsstedet på grunn av hans kone. Hun var nemlig kostymedesigner for filmen, og Fasmer var på settet for å besøke henne. Han ble da introdusert for regissør Wolfgang Petersen.

- Etter vi hadde avsluttet samtalen kom hans unge assistent bort til meg og spurte: «Per, hvis vi gir deg en rolle i filmen, vil du ta den?». Jeg trodde det var min kone som hadde arrangert dette for å tulle med meg, så jeg svarte: «Det er ikke et spørsmål om jeg vil ta den, men om dere har råd til meg».

Les også: Kommer med klar oppfordring til alle som sliter med med lån: Slik kan du halvere kostnadene (+)

Fasmer ler av historien og sier han så gikk bort til kona, som da holdt på å kle opp Rene Russo, og fortalte at de hadde tilbudt han en rolle.

- Min kone Linda ser på meg og bare himler med øynene, og sier: «Per, jeg er opptatt». Så jeg går vekk, og innen en halvtime hører jeg over høyttaleren: «Dustin Hoffman, Cuba Gooding og Per Fasmer foran kamera om 30 minutter». Innen 10-15 minutter hadde jeg min egen garderobe med navnet mitt på, forteller bergenseren.

Les også: Naken kvinne på okse vekker oppsikt i New York

EKTEPAR: Per Fasmer sammen med kona Linda på Nordic Oscar Weekend i februar i år.

Stjernen imponerte

Den da 40 år gamle Per Fasmer delte scene med Dustin Hoffman og Cuba Gooding jr. og forteller at spesielt Hoffman gjorde et godt inntrykk.

- Han var veldig hyggelig og en populær mann på settet. Alle likte han. Han ville for eksempel ikke sitte i traileren sin når han spiste, han ville sitte med crewet. Det er ikke så vanlig for filmstjerner, så da blir du populær, forteller Fasmer.

STJERNEMØTE: Dustin Hoffman, Gina Menza og Per Fasmer (t.h.) under innspillingen av filmen i 1995. Foto: Privat

Filmen, som i Norge fikk navnet «Outbreak – i faresonen», ble en kommersiell suksess. Og nå stiger den altså på strømmelistene i USA.

- Det var mine «15 minutes of fame». Det er klart det var en morsom opplevelse, sier Fasmer.

EKTEPAR: Per Fasmer i en scene sammen med Gina Menza, som spiller hans kone i filmen. Foto: Netflix/Outbreak

Da Bergensavisen omtalte Fasmers historie, opplyste bergenseren at han ble ivaretatt av skuespillerorganisasjonen SAG (Screen Actors Guild), noe som gjør at han fortsatt får sjekker for sin opptreden når filmen vises diverse steder.

Ikke de største summene, riktignok. Fasmer forteller at hans siste sjekk var på 37 dollar. Han er usikker på om den nye Netflix-suksessen vil føre til større eller hyppigere sjekker.

«Outbreak» er for øyeblikket ikke tilgjengelig i Norge, og Nettavisen får opplyst av Netflix at de ikke har informasjon om hvorvidt den kommer til å bli det.

Les også: De 30 beste filmene du kan strømme nå (+)

Suksess i Hollywood

Per Fasmer bor fortsatt i Los Angeles, der han har gjort stor suksess som hovedeier i Digital Sputnik. Det er et selskap som produserer lys for store filminnspillinger i Hollywood.

Digital Sputnik har blant annet levert lys til «Star Wars: Rogue One», «Independence Day: Resurgence» og «A Star is Born».

SUKSESS: Per Fasmer og Digital Sputnik har levert lys til store filmproduksjoner. Foto: Digital Sputnik

Fasmer forteller at de på innspillingen av «Avatar 2» og «The Batman» også bruker lysene til Digital Sputnik. Nå er det imidlertid full stopp også i Hollywood på grunn av koronaviruset.

- Alt er stengt. All filminnspilling er stoppet. Vi har vært nødt til å permittere 38 ansatte, sier Fasmer til Nettavisen.

Les også: Nobelprisvinner med oppløftende korona-spådom: - Dette kommer til å gå bra

Selv har han ingen symptomer og forteller at alle han kjenner så langt er friske. I Los Angeles er så godt som alt som ikke er samfunnskritisk nå stengt, og borgermester Eric Garcetti har beordret befolkningen om å holde seg i boligen sin.

- Vi holder oss hjemme og hører på retningslinjene når det gjelder håndvask også videre. Eric Garcetti var nylig på TV og var ikke fornøyd med folk som fortsatt gikk i parker og var på strender. Han var klar på at folk må ta dette alvorlig, sier Fasmer.

I skrivende stund er det nå 2662 bekreftede tilfeller av koronasmitte i California, og 58 har mistet livet. Testingen har imidlertid vært mangelfull, så mørketallene er antakelig store.