NRKs 22. juli er den vondeste serien du skal se i år

Serien 22. juli på NRK er så god TV som det kan bli, og et mareritt som dessverre alltid vil leve i våre bakhoder.

Lærer vi ikke noe av det som har skjedd, kommer vi oss ikke videre. Den setningen kan stå som en oppsummering av den utrolig gode serien som har premiere på NRK 5. januar.

Det er en serie som gjør vondt. Virkelig smerte i mellomgulvet, men som er så viktig og så godt laget at det er all grunn til å tåle smerten. Lide seg gjennom det utrolig vonde, og onde.

Anine i redaksjonen til Aftenposten prøver å dekke hendelsene så godt som mulig

Seriens genistrek er å følge alt det som skjedde rundt for å gi innblikkene vi ellers ikke kunne ha fått. Helga som er barneskolelærer som møter sorgen, Anne Cathrine som er legen som tar imot de sårende, politimannen Eivind, journalisten Anine og bloggeren Mads som inspirerte gjerningsmannen.

Alle fiktive, men så virkelige personer. I seks episoder får du bli med dem, være dem og komme nær dem.

Johnsen og Sletaune har laget vond genialitet

Sara Johnsen og Pål Sletaune er serieskaperne bak. Johnsen husker kanskje folk som regissør og manusforfatter til den strålende Upperdog, mens Sletaune laget den like strålende Budbringeren.

I serieform har de skapt vond genialitet.

Årevis med samtaler, research og innsikt er grunnlaget for det som fungerer bedre enn filmene som har kommet til nå, fordi den viser reaksjonene. Serien hjelper oss å sette følelser på ordene, ord på følelsene, forståelse av det vi har inne i oss.

Fredrik Høyer spiller den høyreorienterte bloggeren Mads Foto: (NRK)

Gode skuespillere, hvor Fredrik Høyer som den høyreekstreme bloggeren Mads kanskje overbeviser mest, høyner også produktet opp på et særdeles godt nivå.

Du vet alt som skal skje, men kjenner det likevel ikke. Fordi du ikke var lege den 22. juli. Og var du det, var du ikke samtidig en journalist som prøvde å dekke det, en høyreekstrem blogger eller en barneskolelærer som skulle trøste og være der etterpå. Og samtidig være menneske videre.

Alexandra Gjerpen spiller Aftenposten-journalisten Anine Foto: (NRK)

Dette er en serie du skal se. Det gjør vondt. Men det er viktig.

PS! Serien har 12 års aldersgrense. NRK sier selv at barn bør se den sammen med voksne for å forstå. Barn bør se den. For å forstå. Med voksne.