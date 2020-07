NTNU-forsker setter incels på agendaen: - Det bør være rom for empati for de som er ensomme hele tiden

Bør vi ha mer forståelse for hvor vondt det er å ikke bli valgt? Eller er det omvendt, at de som ikke blir valgt bør forstå hvorfor?

Det er ikke vanskelig å skrive engasjerende artikler om «incels». Lite er så tabloid og sensasjonelt som menn som ikke får sex, og som har funnet sammen på internettforum som bugner over av hatefulle ytringer mot kvinner.

I stedet for å forsøke å finne seg en kjæreste, har disse mennene gitt opp fullstendig. Nå går de til kamp mot alle kvinner - og de mennene som faktisk får ligge med dem. Incels er nemlig ikke konkurrenter på datingmarkedet, men likemenn i kampen mot en verden de opplever som svært urettferdig.

Leif Edward Ottesen Kennair, NTNU-professor og psykologspesialist ber innstendig om at vi prøver noe nytt:

I stedet for å «henge dem ut som gærne», må vi prøve å forstå dem.

- Jeg pratet nylig på radio om hvor vondt det har vært for mange å kjenne på ensomhet under koronakrisen. Men hva med de som er ensomme hele tiden? Det må være rom for empati med dem, sier Kennair til Nettavisen.

- En smertefull opplevelse

I en kronikk publisert i Kilden, etterlyser Kennair mer forskning. For når det kommer til incels, har vi langt flere spørsmål enn svar:

Hvorfor ender enkelte menn opp som incels? Hvor mange reelle incels har vi i Norge? Hvor dypt stikker holdningene? Finner man en opphopning av andre psykiske lidelser blant de som definerer seg som incels?

I all usikkerheten, er det én ting Kennair er helt sikker på:

- Bak incels-holdningene ligger en menneskelig smerte som vi bør forsøke å forstå, hjelpe og gjøre noe med.

Her får han støtte fra psykolog Marius Stavang.

- Hvis du kommer dit at du føler deg uønsket og ekskludert, som om det er noe galt med deg og derfor er det ingen som vil ha deg, da er det en smertefull opplevelse. Ikke bare er du ensom, men du har kanskje også en følelse av at det er noe frastøtende og vemmelig ved deg, sier Stavang.

Ingen blir incel av tre kvelder med mislykket sjekking på byen. Disse mennene definerer seg som incels etter de i årevis, som regel gjennom et helt liv, har blitt nærmest utelukkende avvist, påpeker Stavang.

- Da kommer følelsen av håpløshet i tillegg. «Jeg kommer ikke til å få til dette, ikke nå og ikke i fremtiden heller». Det er vondt, og det er denne smerten vi må møte med forståelse, sier Stavang.

ETTERLYSER FORSKNING: Psykologene Leif Edward Ottesen Kennair (t.v) og Marius Stavang etterlyser forskning om incels. Foto: Aurora Nordnes/Privat

Har vi mindre empati for unge menn?

Verken Stavang eller Kennair støtter holdningene som kommer til overflaten på incels-forumene, men mener vi bør møte følelsene som ligger bak.

- Vi kan ikke skyve under teppet at det nok finnes menn som faktisk har blitt avvist av damer hele livet. De kan ha fått dårlige kort, ikke bare utseendemessig fra naturens side, men kanskje også fått en svakere sosialisering, sier Stavang.

- Men i stedet for å vende sinnet utover og gå til krig mot damene som ikke vil ha dem, er det ikke mer fornuftig å endre egen atferd slik at de blir mer attraktive?

- Jo, det kan du si. Vi vet for eksempel at selvsikkerhet tiltrekker damer, men det er ikke så enkelt å bare bli selvsikker. Jeg synes det blir naivt og lite forståelsesfullt når incels blir bedt om å bare ta seg en dusj, gre håret og dra på byen for å sjekke damer.

Selvsikkerhet kommer av erfaring, og hvis du hele livet har blitt avvist og utstøtt sosialt, så er ikke det noe du bare kan hente frem når du står i baren på et utested, påpeker psykologene.

Kennair mener det blir for enkelt å be incels om «å ta seg sammen», og etterlyser empati. NTNU-professoren mener generelt sett at samfunnet har større empati for unge kvinner enn unge menn.

- I tillegg har ikke guttene den samme «vi-følelsen» som jenter har. De er i mindre grad tilbøyelig til å plassere seg selv i tapergruppa, og opplever lite fellesskapknyttet til det å være hjelpesøkende. Men hvis de virkelig faller utenfor så er veien kort til kriminalitet, rus og vold, sier Kennair.

Selv om incels i stor grad vender sinnet utover, er forumene preget av mye selvhat og vonde følelser rundt det å ikke strekke til som mann. Psykolog Andreas Løes Narum i Parweb.no påpeker nettopp dette; at denne stakkarsliggjøringen, som de i stor grad påfører seg selv, gjør det vanskeligere for samfunnet å vise forståelse og empati.

- Det er lettere å ha empati for noen som er i tråd med en stereotypi. Menn skal være selvstendige, store, sterke og tause. Greier de ikke det, får de gjerne beskjed om å ta seg litt sammen. Da blir de ansett som stakkarslige, sier Løes Narum, og fortsetter:

- Den kvinnelige stereotypien er litt annerledes. Kvinner som ikke finner en mann, er det lettere å ha sympati for. «Stakkars henne, hun finner ingen». Urmannen skal kunne gå ut og erobre seg en dame. Hvis han ikke får det til, er det hans egen feil og det er ihvertfall ikke noe synd på ham.

PSYKOLOG OG PARTERAPEUT: Andreas Løes Narum tror det er enklere for alle å ha sympati med de som er i tråd med stereotypien.

Hva med kvinner som ikke får sex?

Psykologene er tvunget til å synse når de uttaler seg om denne tematikken, da de verken har forskning eller statistikk å lene seg på.

Det vi derimot har mye forskning på, er forskjellene mellom menn og kvinner når det kommer til partnervalg.

- Det finnes vel kvinner som også ikke får sex? Hvorfor oppstår det ikke lignende miljø blant dem?

- Først og fremst, så er det ikke jevne lag. Hvis en kvinne ønsker seg en romantisk relasjon, så har hun langt flere å velge mellom enn det menn har - så lenge hun senker kravene. Og hvis hun ønsker seg tilfeldig sex, har hun langt, langt flere å velge mellom, slår Kennair fast.

Uttalelsen står stødig forankret i forskningen. Innenfor evolusjonspsykologien kalles det «reproductive accrediting», og går i all hovedsak ut på at kvinner som ønsker seg barn vurderer menn på en annen måte.

Mens de tidligere kanskje har lett etter en spennende «bad boy», starter de nå jakten etter en potensiell far til sine barn. I stedet for å legge hovedfokus på spenning og et pent ytre, søker man heller etter en mann som er stabil, trofast, snill og som har god inntekt.

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby har uttalt det samme overfor Nettavisen flere ganger:

- En kvinne kan når som helst gå ut å finne seg en kjæreste, bare hun senker kravene.

Psykolog Marius Stavang tror imidlertid at kvinner også blir frustrerte i jakten på en partner som er villig til å forplikte seg.

- Kvinner har jevnt over lettere tilgang på tilfeldig sex enn det menn har, så incels-holdningene uteblir. Samtidig tror jeg at kvinner kan utvikle lignende mannsforakt, basert på erfaringer med å ha blitt avvist, sier Stavang, og fortsetter:

-Avvisningen dreier seg ikke om å få tilgang på sex, men å snarere å få mannen til å forplikte seg. Hvis mannen stikker sin vei kan ha fort omtales som en «fuckboy», og jeg tror at dette er et uttrykk for sinne over å ha blitt avvist. Så hvis kvinner skal prøve å forstå incels, så kan de kanskje trekke på disse erfaringene. Hvordan er det for meg å bli brukt av en mann som bare vil ha sex?

Sosialt utenforskap er farlig

Uavhengig av kjønn eller årsak, når mennesket føler seg utstøtt, er det naturlig å søke sammen i nye fellesskap.

- Vi er flokkdyr. Om vi mennesker ikke har tilhørighet i en flokk, så har vi det dårlig. Og hvis vi isolerer oss fullstendig, så dør vi, sier psykologspesialist Anders Lindskog, spesialist i klinisk sexologi.

PSYKOLOG: -Om vi mennesker ikke har tilhørighet i en flokk, så har vi det dårlig, sier psykologspesialist Anders Lindskog. Foto: Geir Carlsson (Fredriksstad Blad)

Sosiale relasjoner det den faktoren som påvirker helsa og livslengden vår absolutt mest - mer enn kosthold, fysisk aktivitet og søvn.

- Hvis du ikke får deg kjæreste, så må du etter hvert danne din egen flokk. Og hvis du heller ikke har så mange venner eller hobbyer, så må du finne dem på internettforum, sier Lindskog.

- Men man kan vel overleve uten romantiske relasjoner og sex, så lenge man har andre relasjoner i livet sitt?

- Ja, men det er viktig. All forskning viser at man lever lenger hvis man har en partner, sier Lindskog, og fortsetter:

- Nøyaktig hvor viktig det er, er normalfordelt. Altså er det ganske viktig for en veldig stor gruppe av oss, og lite eller svært viktig for en liten gruppe.

Hjelp ut av håpløsheten

Som nevnt innledningsvis: Det er enkelt å skrive engasjerende om menn som ikke får sex.

Men psykologene som stilte opp i denne artikkelen, ville ikke sensasjonalisere, men bidra til forståelse. I tillegg har noen et håp om å kunne hjelpe mennene ut av ensomheten.

- Det er lett å tenke at det ordner seg for mange etter hvert, men det er også mulig at det er noen det faktisk ikke løsner for. Man kan gjerne foreslå sjekke- og dansekurs, men noen kan faktisk ha fått utdelt en såpass dårlig hånd fra starten av, at det blir ekstra utfordrende, sier psykolog Stavang.

Stavang har tidligere forklart hva en mann kan gjøre for å tiltrekke seg flere damer. Det samme har atferdsbiolog Jens Andreas Huseby gjort.

Oppsummert handler det om å finne måter å utstråle selvtillit og handlekraft på. Kvinner vil ha menn med høyere status enn dem selv, som er trygge, selvsikre og som kan være en støtte i oppdragelsen av barna.

- For å komme dit at man kan utvikle disse egenskapene tror jeg at det er viktig å jobbe med selvfølelsen og smerten som har blitt til gjennom utenforskap, nederlag og avvisning over lang tid, sier Stavang og avslutter:

- De må få hjelp til å komme ut av håpløsheten. Først da er de i posisjon til å kunne ta imot sjekkeråd.

