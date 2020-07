NTNU-studie: Dette avgjør om du kan tilgi utroskap

For én gangs skyld melder samlivsforskerne om ingen kjønnsforskjeller. Helt andre faktorer avgjør hvorvidt kjæresten din tilgir utroskap eller ikke.

Én av fire har hatt sex med en annen en kjæresten sin.

Cirka det, sier forskerne. For vi vet ikke helt sikkert, men en rekke studier slår fast at tallet ligger på rundt 25 prosent.

Når det gjelder såpass mange, er det kanskje ikke rart at interessen for tematikken er stor.

Hvorfor er vi utro? Når er vi utro? Hvilke personlighetstrekk går igjen hos de som er ofte utro? Hvilke tegn bør du se etter? Og, ikke minst: Kan man reparerer forholdet etter utroskap?

De fleste spørsmål har blitt stilt og debattert. Men nå har forskere ved NTNU belyst noe annet:

Hva er det som avgjør hvorvidt man tilgir utroskap?

En rekke kjønnsforskjeller

Utroskap er den vanligste grunnen til at heterofile par bryter opp. Det viser en studie fra 1989, hvor antropolog Laura Betzig gikk gjennom skilsmissestatistikk på tvers av 160 ulike kulturer.

Det er imidlertid avdekket flere kjønnsforskjeller når det kommer til utroskap:

Men hva når det kommer til tilgivelse av utroskap, er vi ulike der også?

Ikke ifølge en nylig publisert NTNU-studie, utført av psykologene Trond Viggo Grøntvedt, Leif Edward Ottesen Kennair og Mons Bendixen. Studien er først omtalt av Gemini.

FORSKERNE: Mons Bendixen (t.v.), Leif Edward Ottesen Kennair og Trond Viggo Grøntvedt har forsket på hvilke faktorer som avgjør hvorvidt man tilgir utroskap eller ikke. Foto: NTNU/Aurora Nordnes/Nils Heldal

Overrasket forskerne

Hvis utroskapen først er et faktum, er kvinner og menn cirka like villige til å tilgi partneren. Det viser en gjennomgang av totalt 92 par, som har svart på en rekke problemstillinger tilknyttet to ulike utroskapssituasjoner:

I den ene situasjonen hadde partneren sex med en annen - uten å forelske seg. I den andre ble partneren forelsket i en annen - uten å ha sex.

Til tross for at menn og kvinner er uenige om hva som er mest alvorlig, er de relativt enige når det kom til mulig tilgivelse. Eller, rettere sagt: Mangel på tilgivelse.

De fleste mente nemlig at det var usannsynlig at de ville tilgi partneren om han eller hun var utro, uavhengig av om det var et fysisk eller emosjonelt utroskap.

– Det overrasker oss er at det ikke var større forskjeller mellom kjønnene. Mekanismene som ligger bak tilgivelse er mer eller mindre identiske, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair til Gemini.

Tre faktorer

Det er i all hovedsak tre faktorer som avgjør hvorvidt man tilgir utroskap, og dette er likt for begge kjønn:

1) Trusselgrad

Hvor truende oppleves utroskapen for forholdet?

Selv om begge parter ønsker å reparere forholdet etter utroskap, er det en svært rkevende jobb:

- Utroskap tar år og hundrevis av timer å reparere, har psykolog Andreas Løes Narum tidligere sagt til Nettavisen.

Jo mer truende utroskapen var, dess vanskeligere er det å jobbe seg gjennom det - og dess vanskeligere er det å tilgi.

- Men hvis jeg ser at par greier å være varme mot hverandre på tross av utroskapskrisen, da øyner jeg håp. Hvis de greier å ha såkalte trygge perioder, hvor de kan legge problemene til side og slappe litt av sammen, da er det håp for forholdet, sier Narum.

2) Villighet

Hvor villig er den bedratte til å tilgi - uten å distansere seg?

Dette vil variere etter personlighet og omstendigheter, men Løes Narum advarer om at den bedratte kan trenge lang tid på å komme seg over sviket.

Den som har vært utro må finne seg i å «sone» for utroskapet, mener Løes Narum, og den såkalte «detektivfasen» inngår som en del av soningen.

- Her må den sårede part få lov til å stille så mange spørsmål om utroskapet som vedkommende ønsker. Den som har vært utro må være helt ærlig, her er det viktig å ikke servere nye løgner. Blir man tre år senere tatt i å ha løyet om noe i denne fasen, er man med én gang tilbake til start.

3) Skyldspørsmål

Hvis det var snakk om bare sex, er ikke skyldspørsmålet gjeldende, viser studien. Er det derimot snakk om et emosjonelt utroskap, er skyldspørsmålet en viktig faktor.

Hvis partneren din har stor skyld i utroskapen, er viljen til å tilgi lavere.