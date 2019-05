NTNU-studie: To faktorer avgjør hvor ofte kvinner tar initiativ til sex

Mange par forteller om forhold fulle av tillit, intimitet og kjærlighet - men det betyr ikke nødvendigvis at de har så mye sex. Der er det andre faktorer som spiller inn.

Hva er det som bestemmer hvor mye sex et etablert kjærestepar har?

Vel, satt litt på spissen, kan vi slå fast følgende:

Kvinnen.

Menn tar nemlig initiativ til sex tre ganger så ofte som damer, viser NTNU-forskning.

For sexologer, er dette velkjent. Lystproblematikk står sentralt på terapirommet hos flere sexologer Nettavisen har snakket med, og ofte er det kvinnen som mangler lyst.

Ifølge en dansk studie fra 2017, øker problemet i takt med forholdets varighet. Den magiske grensen ser ut til å gå ved to år, etter det er det økt risiko for at kvinnens sexlyst faller, viser studien.

- I tillegg viser tidligere forskning at jo lenger parforholdet varer, jo større var sannsynligheten for at det faktisk blir sex hver gang hun initierer. Det tyder kanskje på at mannen gir litt opp etter hvert, og i stor grad har sex på hennes initiativ.

Det sier Leif Edward Ottesen Kennair, forsker og professor ved Institutt for psykologi ved NTNU, til Nettavisen. Han har gjennomført en rekke studier som går på sex og samliv.

Nå sist undersøkte Kennair, sammen med blant annet Trond Viggo Grøntvedt, hvilke faktorer som påvirker frekvensen av sex i et heterofilt parforhold. Studien ble først omtalt av Gemini.

Forskerne ble overrasket over resultatet, som viser at det er to ting som påvirker hvor ofte kvinner tar initiativ til sex:

Graden av lidenskap i forholdet og kvinnens holdning til tilfeldig sex. Mannens holdninger, derimot, har ingen effekt på frekvensen.

- Vi har sett på initiativ til sex i langvarige parforhold før, og vet at hvis det skjer en lystendring så skjer det i stor grad hos kvinnen og at sex-frekvensen går ned. Mye tydet altså på at kvinnens holdninger hadde mye å si, men vi visste ikke at de hadde alt å si - mens mannens holdninger ikke var av betydning.

FORSKERE: Trond Viggo Grøntvedt (t.v) og Leif Edward Ottesen Kennair er professorer ved Institutt for psykologi på NTNU. Foto: NTNU

Første faktor: Kvinnens holdninger til tilfeldig sex

Studien, som ble publisert i Evolutionary Behavioral Sciences i april, konkluderer altså med at kvinnens holdninger til tilfeldig sex, også kjent som den sosioseksuelle orienteringen, er avgjørende for hvor ofte hun tar initiativ.

Kvinner som i utgangspunktet er positive til kortvarige seksuelle forhold, eller som skiller mellom sex som noe fysisk og sex som noe emosjonelt, tar i større grad også initiativ til sex.

De som har et mer fysisk enn emosjonelt forhold til sex, kan fortsatt få lyst på sex selv om stemningen ikke er på topp hjemme, forklarer Kennair.

Mannens sexlyst påvirkes ikke i like stor grad av krangling om oppvask og henting i barnehagen.

- Hans holdninger til tilfeldig sex har ingen påvirkning på frekvensen. Vi kan anta at han generelt har mer lyst på sex enn henne, men uavhengig av hans lyst så blir det opp til henne å avgjøre frekvensen, sier Kennair.

Andre faktor: Lidenskap

Forskerne undersøkte en rekke mulige faktorer som kunne ha påvirkning på sex-frekvensen, deriblant tilfredshet med parforholdet, grad av intimitet, hvor mye paret stoler på hverandre, hvor forpliktet de er overfor hverandre og grad av lidenskap og kjærlighet.

Det viste seg, til forskernes overraskelse, at det kun er én faktor som påvirker hvor ofte kvinner tar initiativ til sex:

Lidenskap.

Men hva er egentlig lidenskap? Bokmålsordboka definerer det slik:

«Intens erotisk følelse; mektig følelse eller stemning»

- Vi spurte studiedeltakerne konkret om de følte på lidenskap, hvorvidt forholdet er seksualisert og grad av lyst på hverandre, forklarer Kennair, og fortsetter:

- Mange mener at man kan øke lidenskapen, og derfor også sex-frekvensen, ved å øke tilliten, nærheten og kjærligheten mellom paret, men vår studie fastslår at det ikke finnes noen sammenheng mellom de andre variablene og sex-frekvens.

Forskerne mener derfor at man bør se på sex som et avgrenset, spesifikt område av et parforhold.

- Ofte henger jo lidenskap sammen med en fysisk attraksjon, eller et begjær. Mange mener samtidig at man kan ha et godt parforhold uten at denne attraksjonen står sentralt?

- Og det stemmer nok. Mange av parene oppgir jo høy grad av tilfredshet og kjærlighet, men de har ikke sex så ofte.

- Lite lidenskap betyr lite sex, altså?

- Ja. Sex er i stor grad tilknyttet lidenskap, viser studien vår.

Ulike tenningsmønster

Mange vil kanskje lese NTNU-studien, riste på hodet og tenke «intet nytt under solen».

Akkurat dette med at lidenskap fører til mye sex, er kanskje ikke veldig revolusjonerende. Men at ingen av de andre faktorene, som kjærlighet, intimitet og tillit, utgjorde en forskjell på frekvensen, er interessant.

- Som sagt, forholdet kan være godt på mange måter uten lidenskap. Men for disse parene blir sex noe de må ivareta og jobbe med helt konkret, sier Kennair.

Når det gjelder kvinners holdninger til tilfeldig sex, er det naturlig å se dette i lys av det mannlige og kvinnelige tenningsmønsteret.

Sexolog Bianca Schimdt har tidligere forklart at første steg mot å vekke kvinnens sexlyst, er å forstå at man har ulikt tenningsmønster.

Menn er mer visuelle, direkte og forutsigbare i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. Kvinner, derimot, har et mer flyktig tenningsmønster, og er gjerne avhengig av en stemning som gir følelse av nærhet og trygghet for å få lyst på sex.

- Menn er også velsignet med en sunn dose testosteron, som gjør at de er mer våkne og i kontakt med seksualiteten sin. De er i tillegg ganske forutsigbare i sitt tenningsmønster. Det som tenner en mann på mandag, tenner ham også på torsdag og lørdag, har Schimdt tidligere uttalt til Nettavisen.

Ser man på sex som noe fysisk fremfor noe emosjonelt, er det også lettere å tenne til tross for småkrangling hjemme. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at kvinner som gjør det, tar oftere iniativ til sex.

- Dårlig idé å tvinge seg selv

Selv om vi innledningsvis slår fast at det er kvinnen som i stor grad bestemmer hvor mye sex man har, så betyr ikke det at landets kvinner bare bør «ta seg sammen».

Psykolog Frode Thuen fikk kritikk da han for noen år tilbake gikk ut å sa at«kvinners mest typiske unnlatelsessynd i kjærlighetslivet handler om manglende seksuell interesse og initiativ».

Thuen har senere forklart hva han mente med sin uttalelse:

- Mitt poeng er ikke at kvinner skal ha sex uten å ville det, men at begge parter må ta situasjonen på alvor. Å lukke øynene for partnerens behov, lyster og savn, det er det som er unnlatelsessynden her, sa Thuen til Nettavisen i 2017.

Psykolog Ole Aagard Olsen vakte også stor oppsikt da han i 2019 gikk ut med følgende melding: «Sex: Just do it - eller bli skilt», hvor han likestilte det å 1tvinge seg selv til sex» med å «tvinge seg selv» til å pusse tenner.

Sexolog Bianca Schimdt var dypt uenig:

- Dette er et tegn på en forståelse ut fra det maskuline tenningsmønsteret. For en mann kan det ofte være slik at «bare vi kommer i gang, så er det godt å bli ferdig». Vi kvinner må verken ha ereksjon eller synlig lyst på sex, vi kan penetreres uavhengig av sexlyst. Men det betyr ikke at det er en god idé, for det å tvinge seg selv til sex når man egentlig ikke vil, kan være ødeleggende for videre lyst, sa Schimdt til Nettavisen.

