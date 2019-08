«Number neighbor»: John fikk en melding fra en helt fremmed mann. Svaret har tatt internett med storm

Konseptet «number neighbor» herjer på nett om dagen.

Kjenner du din «number neighbor»?

Mest sannsynlig ikke, spesielt siden konseptet «number neighbor» var totalt ukjent for folk frem til nylig - da det plutselig dukket opp på sosiale medier.

På norsk kan vi oversette det til «nummernabo», og oppdraget er enkelt: Du skal sende melding til nummeret som er helt likt ditt eget - med unntak av det siste sifferet, som er enten ett høyere eller ett lavere enn ditt.

Altså: Hvis telefonnummeret ditt er 95959595, så sender du melding til den som enten har nummeret 95959594 eller 95959596.

Og hvorfor i all verden skal du gjøre det, spør du kanskje?

Vel, det har vi ikke noe godt svar på.

For gøy, hovedsakelig. For å kunne dele meldingsutveksklingen i sosiale medier. Eller for at nettsted som Buzzfeed og Lad Bible, og nå også Nettavisen, skal ha noe å skrive om på sensommeren.

Får råd om kjærligheten

Konseptet er nemlig mye omtalt i media, mest fordi det er mange som får veldig morsomme samtaler ut av det.

Men det begrenser seg heller ikke til ren underholdning. Denne karen, som kaller seg «Starboy» på Twitter, har delt en meldingsutveksling med sin «nummernabo» med et noe uventet resultat.

Avsender Chris er bare 20 år og nummernaboen hans, John, er 57. John synes konseptet er noe merkelig, men de to kommer i snakk og John forteller at han har vært gift i 35 år. Da spør Chris om han kan gi noen gode råd til hvordan man finner kjærligheten, hvorpå John svarer:

«Jeg er ikke så flink til å gi slike råd, men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg tror ikke man bør lete etter kjærligheten, fordi kjærlighet er som å miste noe som er verdifullt for deg. Når du leter for lenge og for hardt, så finner du det aldri. Men akkurat idet du har glemt det litt, så dukker det opp på den mest uventede måten. Det eneste andre rådet jeg har, er at du bør elske og vise tillit til partneren din. Ikke unngå de problemene som oppstår, men snakk om det og jobb dere gjennom det sammen. Det vil gjøre båndet deres sterkere. Du trenger ikke å få henne til å føle seg som den eneste jenta i verden, men den eneste jenta i din verden.»

John hylles i kommentarfeltet, men det er enkelte som mener meldingsutveksklingen er for god til å være sann og skriver at dette er bare tull.

Ulike reaksjoner

Hvorvidt meldingene som deles mellom ulike nummernaboer faktisk er sanne eller konsturert, kan vi ikke vite sikkert.

Men uansett er det god underholdning å lese gjennom noen av dem.

Det er nemlig flere som har fått kjærlighetsråd fra nummernaboen sin. Her gir Cecilia (20) råd til Carolyn (12), som er interessert i en gutt i klassen:

«Du må snakke med ham. Fortelle ham at du liker han og kanskje vil date han, men at du vil vente til dere kan se hverandre slik at dere får snakket om det. Hvis han ikke forstår det, så er han ikke verdt din tid uansett - STOL PÅ MEG.»

Noen traff kjentfolk på nabonummeret:

Andre har mindre hell med sin nummernabo.

Eric (23) ble for eksempel satt på plass av en 13-åring:

«Så du er 23 år holder på med en internettutfordring?»

En annen ble avvist av nummernaboen sin og deretter kontaktet av hennes ektemann - som er politi:

Ikke kommet til Norge

Trenden har tilsynelatende ikke kommet til Norge, men vi ville ikke vært overrasket om nordmenn også hiver seg på nummernabo-konseptet.

Blant meldingsutveksklingene som deles på sosiale medier fra USA, er flere av de involverte under 18.

De ansatte ved Barnevakten, en stiftelse som gir råd om barn og medier, har så langt ikke mottatt noen henvendelser om nummernabo-utvekslinger.

- Vi jobber tett med politiet når det kommer til muligheten voksne har for å kommet kontakt med barn, men i dette tilfellet er det jo potensielt barn som oppsøker fremmede, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

IKKE BEKYMRET: Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten, mener «nummernabo»-konseptet i utgangspunktet høres ut som et morsomt sosialt eksperiment. Foto: Barnevakten

Vestbøstad Vik antar at det vil bli tatt opp som tema på skoler og lignenede hvis konseptet blir populært i Norge, og at man da oppfordres til å følge de vanlige retningslinjene:

Vis varsomhet og ikke gi fra deg personlige opplysninger.

- I første omgang høres jo dette mest ut som et artig sosialt eksperiment, og hvis man som ungdom har en god vurderingsevne, så er nok dette relativt uskyldig, avslutter Vestbøstad Vik.